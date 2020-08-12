«SOS — списали деньги с карты!» — такие сообщения поступают сегодня в огромных количествах в кол-центры мобильных операторов и следственные органы. Но если разобраться, даже в эпоху тотальной цифровизации гражданам не только нашей страны, но и мира, до сих пор непонятно: кто же должен расследовать такие киберпреступления? Ведь секретами компьютерных устройств в полной мере владеют лишь технические специалисты, а нормами законов и механизмами следствия — люди юридической специальности.

Получается, что сегодня жертвы кибермошенников должны обращаться во все инстанции: и в банки, и в офисы мобильной связи, и в полицию.

Заведующий кафедрой Права НИУ МИЭТ Лев Владимирович Бертовский задумался об этой проблеме ещё будучи прокурором-криминалистом, работая по делам о терактах в Москве и обрушении Трансвааль парка. И теперь каждый его студент знает, что следователю завтрашнего дня недостаточно знать только основы права. В ближайшем будущем востребованы будут только те юристы, которые смогут свободно разобраться и в технической, и в юридической части преступлений: ведь в XXI веке практически все правонарушения совершаются с применением цифровых технологий.