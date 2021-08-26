Зеленоградский Центр физической культуры и спорта приглашает в спортивные секции для детей и взрослых. Все занятия бесплатные. Есть группы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Приводим список секций, куда сейчас идёт набор, с указанием возраста, места занятий и контактами тренеров.
Для кого: мужчины и женщины от 18 до 64 лет
Где: ФОК «Савёлки» (Озёрная аллея, дом 2), ФОК «Радуга» (474-й проезд, дом 3, строение 1)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Александра Петрова, телефон: 8-903-016-00-22
Для кого: от 6 до 64 лет
Где: парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне
Когда: уточнять у инструктора по спорту Андрея Владимировича Костылева, телефон: 8-916-642-04-63
Для кого: от 18 до 64 лет
Где: ФОК «Радуга» (474-й проезд, дом 3, строение 1)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Андрея Владимировича Костылева, телефон: 8-916-642-04-63
Для кого: с 7 до 12 лет, с 12 до 18 лет, с 18 до 59 лет
Где: ФОК «Радуга» в 8-м микрорайоне (474-й проезд, дом 3, строение 1)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Андрея Владимировича Костылева, телефон: 8-916-642-04-63
Для кого: от 18 до 64 лет
Где: ФОК «Радуга» (474-й проезд, дом 3, строение 1)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Андрея Владимировича Костылева, телефон: 8-916-642-04-63
Для кого: с 4 до 7 лет, с 8 до 12 лет, с 14 до 18 лет
Где: ФОК «Ледовый» (корпус 2045)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Геннадия Викторовича Лапина, телефон: 8-925-359-69-84
Для кого: с 13 до 18 лет
Где: ФОК «Малино» (корпус 860)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Юрия Алексеевича Шарапатина, телефон: 8-999-572-71-41
Для кого: для людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 64 лет
Где: ФОК «Малино» (корпус 860)
Когда: понедельник с 9:15 до 10:00, вторник с 8:30 до 9:15, четверг с 8:30 до 9:15, пятница с 9:15 до 10.00
Инструктор: Юлия Андреевна Сподарик, телефон: 8-903-985-45-08
Для кого: мальчики и девочки с 6 до 12 лет
Где: ФОК «Малино» (корпус 860)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Александра Николаевича Волкова, телефон: 8-903-256-46-90
Для кого: мужчины и женщины с 18 до 64 лет
Где: ФОК «Малино» (корпус 860)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Александра Николаевича Волкова, телефон: 8-903-256-46-90
Для кого: мужчины и женщины от 13 до 64 лет
Где: ФОК «Малино» (корпус 860), ФОК «Радуга» (474-й проезд, дом 3, строение 1)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Александра Петрова, телефон: 8-903-016-00-22
Для кого: мужчины и женщины от 18 до 64 лет
Где: ФОК «Савёлки» (Озёрная аллея, дом 2)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Александра Николаевича Волкова, телефон: 8-903-256-46-90
Для кого: девочки и мальчики от 3 до 5 лет, от 6 до 12 лет; мужчины и женщины от 18 до 64 лет
Где: ФОК «Савелки» (Озёрная аллея, дом 2)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Александра Николаевича Волкова, телефон: 8-903-256-46-90
Для кого: дети с ограниченными возможностями здоровья от 8 до 12 лет
Где: ФОК «Савёлки» (Озёрная аллея, дом 2), ФОК «Малино» (корпус 860)
Когда: уточнять у инструктора по спорту Александра Николаевича Волкова, телефон: 8-903-256-46-90
В ближайшее время будет открыта запись в бесплатные секции айкидо, баскетбола и воркаута. Информация постоянно обновляется, актуальную информацию возможно отследить в соцсетях на аккаунтах ЦФКиС вконтакте, инстаграме, фейсбуке. Дополнительные сведения можно получить по телефону: 8-499-762-33-60, доб. 712.