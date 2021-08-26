Бадминтон

Для кого: мужчины и женщины от 18 до 64 лет

Где: ФОК «Савёлки» (Озёрная аллея, дом 2), ФОК «Радуга» (474-й проезд, дом 3, строение 1)

Когда: уточнять у инструктора по спорту Александра Петрова, телефон: 8-903-016-00-22