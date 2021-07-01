«В октябрята не успела, в пионеры — не удостоилась, в комсомолки не удосужилась…»

Детство Новеллы кончилось с началом войны. «Отец немедленно пошёл записываться добровольцем на фронт, — вспоминала она. — Но мать перехватила его заявление, предъявив в военкомате достоверную справку о тяжёлой болезни отца». Тогда Николай Матвеев поступил политруком в Монинский военный госпиталь, куда привозили с передовой раненых солдат. Служба отца спасла Новелле зрение, а может и жизнь.

Дмитрий Шеваров, в прошлом журналист «КП», приводит её слова: «Во время войны я слепла — авитаминоз так подействовал. Отец устроил меня в военный госпиталь, где сам работал. Он считал это единственным „злоупотреблением“ в своей жизни. Оно меня и спасло. Там мне давали сырую морковь, и глаза настолько открылись, что я прочитала в госпитале „Жизнь на Миссисипи“ и „Гекльберри Финна“, перечитала „Тома Сойера“…»

Не отсюда ли берет начало знаменитый экзотико-романтический антураж песен Матвеевой, особенно заметный на комсомольско-героическом фоне 60-х? Впрочем, сама Новелла этому фону уж никак не соответствовала: «В октябрята я не успела, в пионеры — не удостоилась, в комсомолки не удосужилась, а в партийцы и тем паче…»

Не до того было. Во время войны она не училась, да и потом ходила в школу недолго: много болела, и дальше четвертого класса не пошла. Образование ей давала мать — учитель литературы, непризнанная поэтесса, писавшая совершенно несоветские стихи и всю жизнь безуспешно пытавшаяся напечататься. Она же выучила дочь играть на семиструнной гитаре (музыкальной грамоты Новелла не знала и записывала мелодии своих песен не нотами, а понятными ей одной знаками на гитарном грифе: рисовала гриф и на нём помечала аккорды).

После войны она прозябала в нищете. Отец с семьёй уже не жил. Когда его объявили «врагом народа», матери с детьми пришлось поселиться при детдомовском интернате в Щёлковском районе, в каменной шестиметровой каморке: «очень студёной — даже искры мороза выступали на стенах».

Чтобы не выселили, Новелла в 1950 году нанялась разнорабочей в детдомовское подсобное хозяйство: пасти коров, чинить маты для парников, стеречь огороды. Когда работа позволяла, можно было сочинять — наброски стихов и прозы она рассовывала по карманам. У нее были великие планы! «Я собиралась, например, поступить в мастерскую вывески или сделаться надомницей — разрисовывать рожицы куклам для игрушечной фабрики. Мечты, мечты! Этим непомерным притязаниям не суждено было сбыться».