Объявления на столбах, остановках и стенах подъездов, колонки с громкой рекламой — маленькие магазины и бизнесы идут на все, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Коммунальщики очищают загаженные клеем и обрывками бумаги поверхности, но призывы прийти за шубами, постельным бельем, дешевой обувью появляются снова и снова. Узнали, как с этим борются, и почему с проблемой никак не удаётся справиться.
Житель Зеленограда Павел регулярно замечает, что рядом с ТЦ «Ольга» появляются объявления о распродаже дешевой обуви. Листовки приглашают в маленький безымянный ТЦ напротив. Павел возмущен, что такие объявления висят месяцами, но еще больше его удивляет, что на это мало кто обращает внимание: «Людей не триггерит ходить мимо мусорных объявлений, хамски расклеенных по городу».
Один раз он, заметив очередных расклейщиков, вызвал полицию. Его заявление приняли, но в ответ не перезвонили. Павел сделал вывод, что у полиции «были более важные дела».
Такую рекламу на столбах обычно распространяют временные ярмарки, распродажи шуб, обуви, меда, покупатели волос. Проблема с незаконными объявлениями очень старая, хотя в последние годы она перестала быть такой массовой: раньше столбы и остановки были заклеены в несколько слоёв. Но даже единичное мусорное объявления создаёт от города ощущение помойки.
Некоторые магазины идут дальше и вешают наружу колонки, из которых звучит их реклама. Так делает один из магазинов в ТЦ в корпусе 900, ломбард на Крюковской площади, парикмахерская в корпусе 1204 и другие. С этим явлением, к сожалению, бороться было почти невозможно до недавнего времени: в России была запрещена только аудиореклама на машинах — то есть ездить с мегафоном по улицам нельзя, а прикрепить колонку на стену или стоять с рупором на улице — можно.
Осенью 2020 года депутаты из Астраханской области внесли в Госдуму законопроект, запрещающий аудиорекламу «на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений». 18 мая 2021 года этот закон приняли, он вступит в силу в августе. С этого времени аудиореклама из колонок на зданиях (жилых и нежилых) будет под запретом. Правда, реклама из динамиков на столбах и от промоутеров с мегафонами этот запрет, к сожалению, не коснется. В некоторых местах в Зеленограде колонку теперь не закрепляют на стене, а просто выносят на крыльцо.
Юристы в случае навязчивой шумной рекламы рекомендуют акцентировать внимание на превышение допустимого уровня шума. Хотя то, что уровень превышен, ещё надо суметь доказать. Измерениями уровня шума занимается Роспотребнадзор.
Расклейка объявлений в несанкционированных местах в федеральном законодательстве никак не урегулирована, уточняет эксперт «Тинькофф-журнала» Андрей Ненастьев. Зато такие нормы обычно есть в региональных актах. Например, в Москве действует статья 8.13 Кодекса об административных правонарушениях города. Она запрещает размещать рекламу вне специально отведенных для этого мест (штраф 1-5 тысяч рублей для физлиц, 20-50 тысяч для должностных лиц и 50-100 тысяч для юрлиц) и наказывает за неудаление таких объявлений (3-5 тысяч для должностных лиц, 50-100 для юридических). Отдельная ответственность предусмотрена за рекламу на остановках: 3-5 тысяч для физлиц, 30-50 тысяч рублей для должностных и 50-150 для юрлиц.
Ненастьев объясняет, что штрафы выписывает комиссия при местной администрации, но установить нарушителя должна полиция. Если расклейщика поймали на месте, особых проблем нет, на него составят протокол. Если нет, ситуация усложняется: обращение передают участковому, который тоже понимает малую перспективность поисков расклейщика.
По опыту Ненастьева, ни полиция, ни местная администрация не будут искать заказчика рекламы по номеру телефона в объявлении. Даже если владельца раскроют сотовые операторы, он всегда может сослаться на происки конкурентов. То же самое может произойти, если заказчика рекламы назовет пойманный расклейщик.
Один из методов борьбы с такой рекламой — автодозвон. Суть в том, что каждые несколько минут в офисе нарушителей звонит телефон, и автоответчик напоминает о незаконности расклейки объявлений вне специально отведенных мест. Это исключают возможность дозвониться до потенциальных клиентов, и фирме приходится менять свой номер телефона. Или самим звонить коммунальщикам, признаваться в нарушении и удалять объявления со столбов.
Еще один метод — антивандальное покрытие для столбов и остановок, которое не позволяет приклеить к обработанной поверхности листовкам, посаженным на клей, скотч или в виде стикеров.
В Москве несколько лет использовали метод автодозвона, но сейчас вся работа свелась, кажется, к очистке столбов от бумаги. В Зеленограде этим занимаются управы, «Жилищник» и ГБУ «Автомобильные дороги», сообщили в префектуре. По словам чиновников, управы постоянно проводят рейды для нахождения и пресечения расклеивания объявлений и ищут заказчиков такой рекламы. Находят ли — неизвестно: в картотеке зеленоградского суда нет данных о привлечении к ответственности по статье 8.13 КоАП Москвы. В картотеке судебных решений последние упоминания о разбирательствах по этой статье в районном и мировых судах Зеленограда относятся к 2015 году.
Павлу один из расклейщиков заявил, что такая реклама на столбах и остановках полезна, потому что, например, «бабушкам нужна дешёвая обувь», а «расклейка в отведённых местах не работает». Специалисты по наружной рекламе объяснили «Зеленоград.ру», что такая проблема действительно есть.
Директор рекламного агентства «Манго» Светлана Харлампиева рассказала, что цены на законное размещение в специальных местах очень высоки, и далеко не каждый может себе это позволить. По ее словам, размещение в разрешенных местах работает хорошо, но потенциальных рекламодателей отпугивает цена: «Не каждый бизнес может позволить себе вложить 20 тысяч в маленький цветной листочек в разрешенном месте. Вне таких мест реклама получается дешевле».
Еще одна проблема в том, что крупные организации выкупают сразу большой объем площади для рекламы, не особо обращая внимание на ценник. «Из-за этого и цены не опустят ниже, и законная реклама по-прежнему будет дорогой. Для собственника это очень комфортно, а вот для маленьких местных предпринимателей — не очень», — объяснила Харлампиева.
По ее мнению, в Зеленограде недостаточно мест даже для законного размещения рекламы, потому что ее не любят ни власти, ни жители в целом, «многим не нравится сам факт существования рекламы, поэтому много мест не будет никогда». А доски для бесплатной расклейки чистят ежедневно, из-за этого такие места тоже плохо подходят для малого бизнеса.
Руководитель отдела наружной рекламы мастерской наружной рекламы «АРТ-формат» Роман Базыма объяснил: стихийная реклама была и будет, так как она намного эффективнее. «К примеру, у вас пропала собака. Вы куда приклеите объявление? На специальном месте, куда никто и никогда не подходит, или в максимально проходимом месте, где ее увидит каждый?» — сравнил он.
С точки зрения охвата аудитории таким временным распродажам как раз выгоднее использовать стихийную рекламу, приклеить объявления на каждый столб, чтобы это увидело максимальное количество человек. Базыма также отметил, что другие виды рекламы намного дороже по сравнению со стихийной.
Он обратил внимание, что все товары с таких объявлений — шубы, дубленки, обувь, белье — обычно контрафактные, вещи «шьют мигранты по подвалам». Поэтому, считает эксперт, к проблеме стихийной рекламы нужно подойти с другой стороны, тогда останутся только объявления о покупке волос и гастроли музыкантов.
В префектуре не предложили алгоритм действий для жителей, которые заметили мусорные объявления в городе. Андрей Ненастьев советует вызывать полицию, если вы заметили в подъезде расклейщика объявлений, и писать после этого заявление. Также он не исключает, что может помочь звонок по номеру в объявлении с вежливой просьбой не расклеивать рекламу в подъезде вашего дома.
На портал «Наш город» можно сообщить о нескольких видах незаконной рекламы:
- рекламные конструкции (щиты, столбы со щитами, баннеры, штендеры): в раздел «Незаконная установка рекламной конструкции»
- расклеенные на стенах подъезда и лифта рекламные листовки: в тему «Неубранный подъезд»
- незаконные рекламные стенды и реклама на информационных щитах в подъезде: в тему «Нарушение порядка пользования общим имуществом»
- объявления на остановках общественного транспорта: в тему «Общественный транспорт»
- реклама на асфальте: в тему «Реклама на дорожном покрытии»