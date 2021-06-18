Никакой ответственной за бумажные объявления

Расклейка объявлений в несанкционированных местах в федеральном законодательстве никак не урегулирована, уточняет эксперт «Тинькофф-журнала» Андрей Ненастьев. Зато такие нормы обычно есть в региональных актах. Например, в Москве действует статья 8.13 Кодекса об административных правонарушениях города. Она запрещает размещать рекламу вне специально отведенных для этого мест (штраф 1-5 тысяч рублей для физлиц, 20-50 тысяч для должностных лиц и 50-100 тысяч для юрлиц) и наказывает за неудаление таких объявлений (3-5 тысяч для должностных лиц, 50-100 для юридических). Отдельная ответственность предусмотрена за рекламу на остановках: 3-5 тысяч для физлиц, 30-50 тысяч рублей для должностных и 50-150 для юрлиц.

Ненастьев объясняет, что штрафы выписывает комиссия при местной администрации, но установить нарушителя должна полиция. Если расклейщика поймали на месте, особых проблем нет, на него составят протокол. Если нет, ситуация усложняется: обращение передают участковому, который тоже понимает малую перспективность поисков расклейщика.

По опыту Ненастьева, ни полиция, ни местная администрация не будут искать заказчика рекламы по номеру телефона в объявлении. Даже если владельца раскроют сотовые операторы, он всегда может сослаться на происки конкурентов. То же самое может произойти, если заказчика рекламы назовет пойманный расклейщик.

Один из методов борьбы с такой рекламой — автодозвон. Суть в том, что каждые несколько минут в офисе нарушителей звонит телефон, и автоответчик напоминает о незаконности расклейки объявлений вне специально отведенных мест. Это исключают возможность дозвониться до потенциальных клиентов, и фирме приходится менять свой номер телефона. Или самим звонить коммунальщикам, признаваться в нарушении и удалять объявления со столбов.

Еще один метод — антивандальное покрытие для столбов и остановок, которое не позволяет приклеить к обработанной поверхности листовкам, посаженным на клей, скотч или в виде стикеров.

В Москве несколько лет использовали метод автодозвона, но сейчас вся работа свелась, кажется, к очистке столбов от бумаги. В Зеленограде этим занимаются управы, «Жилищник» и ГБУ «Автомобильные дороги», сообщили в префектуре. По словам чиновников, управы постоянно проводят рейды для нахождения и пресечения расклеивания объявлений и ищут заказчиков такой рекламы. Находят ли — неизвестно: в картотеке зеленоградского суда нет данных о привлечении к ответственности по статье 8.13 КоАП Москвы. В картотеке судебных решений последние упоминания о разбирательствах по этой статье в районном и мировых судах Зеленограда относятся к 2015 году.