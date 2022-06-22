«Было очень страшно, голодно и холодно»

— В 1934 году я поступила в 1-й класс Крюковской школы. Как и все школьники, мы учились и были беззаботными. Но вот наступило лето 1941 года — война. Мы считали, что к нам в Крюково она не придет, и осенью готовились идти в 8 «Б» класс.

В августе учителя пригласили в школу и сказали, что мы будем работать в деревне Жилино на фабрике елочных игрушек, но фабрика была переоборудована и стала фабрикой оборонного значения. В специальных ампулах запечатывалась противотанковая жидкость, а мы укладывали их в ящики и отправляли на фронт. Так работали весь август, а в сентябре всех учащихся 8-9-х классов направили на рытье противотанковых рвов в Подрезково. Вместе с нами работали и наши учителя.

Директором школы был Белов Михаил Степанович, затем он ушел на фронт, и директором стал Юшкевич Петр Григорьевич.

Учащиеся 10-го класса ушли на фронт и многие не вернулись. Лишь в октябре 1941-го мы приступили к занятиям в школе, постоянно были воздушные тревоги, сначала по ночам, а затем и днем. Было очень страшно, голодно и холодно. Зима в тот год была морозная.

25 ноября школу закрыли. А 28 ноября взорвали железнодорожную станцию, мост, вокзал, магазин, все палатки, платформу, сожгли пекарню. Во всем чувствовалось: Крюково возьмут немцы. Большинство учителей ушло на фронт.

Жители стали готовиться к эвакуации, но эвакуироваться большинство жителей не успели. 30 ноября Крюково было занято немцами. Они входили в дома, под полом рыли укрепления, где устанавливали пулеметы и противотанковые пушки, а окна служили амбразурами, за домами маскировали танки, основные подступы к деревне минировали. Жители прятались в погребах, в бомбоубежищах.

В Крюково упорные бои были где-то с 1 по 7 декабря. А когда наши войска освободили Крюково, уже не было в живых наших учеников: Лили Барановской, Люси Романовой, Дмитрия Ярцева, Бориса Королева, Юры Карленкова, Тони Бурличевой, а Лида Теньковская осталась без ног. Убита учительница Полякова Валентина Ивановна — ей было 27 лет, убит учитель Григорий Матвеевич Антонов, расстреляли председателя колхоза «Каменка» Антонова, убита учительница Бурличева Антонина.

Никогда не забыть захоронение убитых советских воинов в братской могиле у станции Крюково. Люди стояли со всех сторон прямоугольной могилы и плакали. А в это время солдат Панфиловской дивизии укладывали ровными рядами и засыпали мерзлой землей.

Жилых домов осталось мало. Немцы не хоронили своих убитых солдат, а сжигали прямо в домах. А дома, которые еще оставались, в которых была картошка, капуста, немцы, отступая, обливали бензином. Наступил голод и холод. Но школу жители, учителя и мы, дети, к январю отремонтировали и начали учиться.

В поселке Крюково прошло мое детство, прошли мои школьные годы, прошла юность, а с 1949 г. я стала учительницей Крюковской школы и проработала всю свою жизнь здесь.