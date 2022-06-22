Рассказ зеленоградки Анны Викторовны Боровской о её военном детстве в посёлке Крюково — одна из глав книги «Красные стёклышки», которую команда библиотек Зеленограда издала на основе найденного архива воспоминаний зеленоградских ветеранов, детей войны. Сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, на сайте книги состоялась премьера фильма с интервью самих ветеранов — авторов сборника. Анны Боровской среди них нет — её уже нет в живых. Приводим её эссе и рассказываем, как создавалась книга «Красные стёклышки» и где можно её найти.
— В 1934 году я поступила в 1-й класс Крюковской школы. Как и все школьники, мы учились и были беззаботными. Но вот наступило лето 1941 года — война. Мы считали, что к нам в Крюково она не придет, и осенью готовились идти в 8 «Б» класс.
В августе учителя пригласили в школу и сказали, что мы будем работать в деревне Жилино на фабрике елочных игрушек, но фабрика была переоборудована и стала фабрикой оборонного значения. В специальных ампулах запечатывалась противотанковая жидкость, а мы укладывали их в ящики и отправляли на фронт. Так работали весь август, а в сентябре всех учащихся 8-9-х классов направили на рытье противотанковых рвов в Подрезково. Вместе с нами работали и наши учителя.
Директором школы был Белов Михаил Степанович, затем он ушел на фронт, и директором стал Юшкевич Петр Григорьевич.
Учащиеся 10-го класса ушли на фронт и многие не вернулись. Лишь в октябре 1941-го мы приступили к занятиям в школе, постоянно были воздушные тревоги, сначала по ночам, а затем и днем. Было очень страшно, голодно и холодно. Зима в тот год была морозная.
25 ноября школу закрыли. А 28 ноября взорвали железнодорожную станцию, мост, вокзал, магазин, все палатки, платформу, сожгли пекарню. Во всем чувствовалось: Крюково возьмут немцы. Большинство учителей ушло на фронт.
Жители стали готовиться к эвакуации, но эвакуироваться большинство жителей не успели. 30 ноября Крюково было занято немцами. Они входили в дома, под полом рыли укрепления, где устанавливали пулеметы и противотанковые пушки, а окна служили амбразурами, за домами маскировали танки, основные подступы к деревне минировали. Жители прятались в погребах, в бомбоубежищах.
В Крюково упорные бои были где-то с 1 по 7 декабря. А когда наши войска освободили Крюково, уже не было в живых наших учеников: Лили Барановской, Люси Романовой, Дмитрия Ярцева, Бориса Королева, Юры Карленкова, Тони Бурличевой, а Лида Теньковская осталась без ног. Убита учительница Полякова Валентина Ивановна — ей было 27 лет, убит учитель Григорий Матвеевич Антонов, расстреляли председателя колхоза «Каменка» Антонова, убита учительница Бурличева Антонина.
Никогда не забыть захоронение убитых советских воинов в братской могиле у станции Крюково. Люди стояли со всех сторон прямоугольной могилы и плакали. А в это время солдат Панфиловской дивизии укладывали ровными рядами и засыпали мерзлой землей.
Жилых домов осталось мало. Немцы не хоронили своих убитых солдат, а сжигали прямо в домах. А дома, которые еще оставались, в которых была картошка, капуста, немцы, отступая, обливали бензином. Наступил голод и холод. Но школу жители, учителя и мы, дети, к январю отремонтировали и начали учиться.
В поселке Крюково прошло мое детство, прошли мои школьные годы, прошла юность, а с 1949 г. я стала учительницей Крюковской школы и проработала всю свою жизнь здесь.
Издательский проект Библиотек Зеленограда — книга и фильм «Красные стёклышки» — начался с того, что два года назад в библиотеке в корпусе 1004 обнаружили архивную папку с рукописными эссе, которые почти 20 лет назад написали участники библиотечного клуба «Вечерний досуг». Они вспоминали о своём детстве и нелёгком быте в 1941—1945 годах.
«Мы прочитали эту папку от начала до конца — это были такие трепетные, уникальные и удивительные рассказы, что во время чтения подступали слёз, до того сложно было осознавать всё, что в них описывалось. Так, как писали авторы этих эссе, не умеет писать ни один из нас. Эта папка уже была, фактически, книгой. И мы решили, что её обязательно нужно издать» , — рассказывает заместитель директора по развитию сети библиотек в Зеленограде Ксения Бородич.
Название «Красные стёклышки» появилось благодаря одноимённому эссе. Чтобы получить финансирование на весь издательский процесс, вёрстку, создание иллюстраций и запись интервью с авторами, проект представили на молодежном форуме «Таврида Арт» в Крыму в 2021 году — там Библиотеки Зеленограда выиграли грант на его реализацию. Много времени и усилий ушло на то, чтобы найти всех авторов эссе или их родственников и получить разрешения на публикацию текстов. На последнем этапе типографские услуги подорожали в 4,5 раза, но проект довели до конца. Презентация выпущенной книги состоялась в Зеленограде 13 мая, в числе приглашённых были авторы эссе и все, кто поучаствовал в её создании.
Книга «Красные стёклышки» не появится в открытой продаже — её разошлют по библиотекам всех округов Москвы, а также по региональным библиотекам всей страны. Книгу можно взять почитать в зеленоградских библиотеках или скачать электронную версию.
К 22 июня Библиотеки Зеленограда приурочили премьеру фильма-интервью с авторами эссе на сайте «Красные стёклышки» — несмотря на почтенный возраст многие из них откликнулись на приглашение и рассказали свои истории. Режиссёром фильма стал Роман Дерманский, директор Библиотек Зеленограда, закончивший ВГИК.