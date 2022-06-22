Подборка статей об истории войны и Зеленограда
Фото: пресс-служба МГЕР Москвы
На рассвете 22 июня в парке Победы из тысячи свечей выложили звезду с летящим журавлем внутри. Это акция в память о начале Великой Отечественной войны.
Акцию провела «Единая Россия», участники (по словам организаторов, более двухсот человек) были в одежде с партийной символикой.
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