Про огромную надпись «Водка 24/7» рядом с круглосуточным магазином «Маячок» в Андреевке мы рассказывали в конце марта. Надпись закрасили, а владелец магазина Алексей предположил, что её автор — владелец одного из соседних гаражей. Спустя несколько дней в редакцию «Зеленоград.ру» прислали фотографии новых граффити: «Алеша 25/7 врет», «Убери магазин с пешехода» (уже у другого здания), «Крыша 1807» (обвинение в «крышевании»), «Совесть». Оказалось, за этой наскальной живописью стоит острый конфликт между соседями.
Автор этих фотографий — Юрий, владеющий четырьмя гаражами в Андреевке, не отрицает того, что именно он — автор граффити. Кроме надписей, среди его материалов были видео поджога мусора, кучи хлама, перерезанные провода у гаражей — таким способом у него недавно отключили электричество и воду за неуплату счетов.
«Я всегда исправно платил по счетам, и решил проверить, что будет, если больше не стану. При этом долг у меня только за один гараж, а коммуникаций нет теперь во всех. Счета за электроэнергию повысили в три раза, налоги тоже. И сейчас за четыре гаража у меня требуют 20000 рублей в месяц. Это дело рук землевладельцев, они угрожают и шантажируют тех, кто не платит. Недавно подожгли мусор рядом с гаражом, выбили стекла в помещении», — утверждает Юрий.
Доказательств того, кто виновен в порче имущества Юрия — нет. Но есть видео, где он сам разбрасывает мусор по территории, а в переписке его настойчиво просят убрать хлам, который он сам накопил — «Зеленоград.ру» ознакомился с этими материалами.
Юрий считает, что землевладельцы незаконно владеют бизнесом в ГСК и своей территорией. И с бедных людей «трясут деньги». По его мнению, в этих местах нельзя открывать магазины, караоке и т. д. При этом, почему-то рядом расположенный клуб ММА, по мнению Юрия, имеет право на существование — ведь это «благотворительность».
Разбросанный мусор у «Маячка», надписи у нескольких зданий, угрозы и другие действия со стороны Юрия, своего рода, акт привлечения общественного внимания. Он считает, что Алексей и еще несколько других предпринимателей должны заплатить за «несправедливость». Сейчас почти все надписи уже закрашены, но конфликт никуда не делся.
«Раньше у нас с Юрием были хорошие отношения, он часто приходил к нам в магазин, — рассказал владелец „Маячка“ Алексей. — Мы и в долг давали ему, если нужно. Но месяц назад ситуация изменилась. Недавно он написал на меня два заявления в полицию: одно о необоснованном оскорблении его наркоманом (хотя я не называл имени), второе — о незаконном размещении магазина. Но с документами у нас все в порядке, поэтому заявления не рассмотрены».
Помимо надписей также испорчен фасад одного из магазинов. На записи с уличной камеры видно, что это дело рук Юрия. Также имеются подтверждения угроз со стороны мужчины в сторону владельца одного из бизнесов. Сейчас всеми заявлениями занимается полиция.
Вопрос о землевладении сложный. По словам Юрия, он пытался обращаться в различные инстанции, но его не восприняли всерьез, потому что «всё куплено». При этом у владельцев, с которыми конфликтует Юрий, с документами, похоже, все в порядке.
«Зеленоград.ру» отправит запрос в администрацию Солнечногорского округа о правовом статусе магазинов и гаражей вдоль улицы Андреевка — возможно, чиновникам и полиции стоит проявиться и рассказать о своей позиции, пока этот конфликт не закончился для участников и окружающих чем-то более неприятным, чем надписи на стенах.