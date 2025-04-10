Разбросанный мусор у «Маячка», надписи у нескольких зданий, угрозы и другие действия со стороны Юрия, своего рода, акт привлечения общественного внимания. Он считает, что Алексей и еще несколько других предпринимателей должны заплатить за «несправедливость». Сейчас почти все надписи уже закрашены, но конфликт никуда не делся.

«Раньше у нас с Юрием были хорошие отношения, он часто приходил к нам в магазин, — рассказал владелец „Маячка“ Алексей. — Мы и в долг давали ему, если нужно. Но месяц назад ситуация изменилась. Недавно он написал на меня два заявления в полицию: одно о необоснованном оскорблении его наркоманом (хотя я не называл имени), второе — о незаконном размещении магазина. Но с документами у нас все в порядке, поэтому заявления не рассмотрены».

Помимо надписей также испорчен фасад одного из магазинов. На записи с уличной камеры видно, что это дело рук Юрия. Также имеются подтверждения угроз со стороны мужчины в сторону владельца одного из бизнесов. Сейчас всеми заявлениями занимается полиция.

Вопрос о землевладении сложный. По словам Юрия, он пытался обращаться в различные инстанции, но его не восприняли всерьез, потому что «всё куплено». При этом у владельцев, с которыми конфликтует Юрий, с документами, похоже, все в порядке.

«Зеленоград.ру» отправит запрос в администрацию Солнечногорского округа о правовом статусе магазинов и гаражей вдоль улицы Андреевка — возможно, чиновникам и полиции стоит проявиться и рассказать о своей позиции, пока этот конфликт не закончился для участников и окружающих чем-то более неприятным, чем надписи на стенах.