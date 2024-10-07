Новый микрорайон незаметно появился через дорогу от Зеленограда. Там живут и работают много людей, вот только расположен он в гаражах 07.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Гаражи на улице Андреевка давно используют как жильё, только раньше это не афишировали, а теперь делают открыто, рекламируя свой бизнес. Полиция как будто не замечает нарушений закона. Чиновники о проблеме знают, но требуют решить её от председателя гаражного кооператива, который может только жаловаться той же администрации и полиции.

ГСК «Исток-96» находится в Андреевке напротив 16-го микрорайона Зеленограда. Кооператив существует давно, зарегистрирован ещё в 1990-х годах. Он арендует земельный участок у Солнечногорской администрации, как и другие ГСК на улице Андреевка. Договор аренды действует до 2049 года. По условиям этих договоров, участки должны использоваться только для хранения автотранспорта. Но там годами и торгуют, и устраивают склады, и живут — особо не скрываясь.

В интернете открыто выставляют объявления о продаже гаражей в Андреевке, внутри которых обозначены квартира-студия, мастерская, студия звукозаписи. Естественно, со всеми удобствами: отопление, свет, вода, канализация. Это уже не простые гаражные боксы, а кирпичные постройки в 2-3 этажа, некоторые с балконом. Например, в хостеле на территории ГСК «Исток-96» может проживать одновременно более 50 человек, а в соседнем ГСК «Карат» несколько лет назад нашли сбежавшую из дома девушку — она жила в гараже со своим приятелем.

«Собственник гаража надстроил этаж и открыл хостел незаконно, потому что это гаражная территория, — рассказал „Зеленоград.ру“ председатель ГСК „Исток-96“. — Проживают там люди разных национальностей, в том числе мигранты, из разных социальных слоёв. Ведут себя, скажем так, не всегда тихо и законопослушно. Кто эти люди, легально ли они вообще здесь находятся, неизвестно. Я неоднократно обращался в солнечногорскую администрацию, в том числе в территориальное управление безопасности, и в полицию. Они проводили проверки. Два года назад управление вынесло предупреждение собственнику гаража-хостела — уведомило о необходимости прекращения деятельности».

Тогда же назад индивидуальный предприниматель Сергей Большаков оформил для своего хостела «Как дома» сертификат о присвоении категории. Хоть гостиничных «звезд» хостел и не получил, но выглядит вполне респектабельно — на сертификате есть даже адрес, на двери вывеска, в интернете — сайт. Обещают «качественный ремонт, современную меблировку, все бытовые удобства, охраняемую территорию, эффективную систему безопасности и радушный персонал». Цена койко-места 650 рублей в сутки, отдельного номера — 2000. Связаться с предпринимателем и собственником гаража не удалось. Заезжий посетитель снял обзор на «необычный хостел».

Крайним пока оказался председатель ГСК: «Мы пытаемся навести порядок на территории ГСК в соответствии с законом, а Солнечногорский комитет по управлению имуществом и Росреестр выносят предупреждение мне. За что? „За использование участка не по целевому назначению“ — того самого, на котором находится хостел. Вот такой парадокс. И мне надо „предпринять действия по использованию участка в соответствии с видом разрешённого использования“. Как это сделать, если никто не закрывает хостел, как незаконный? Мы хотим призвать местные органы управления к более тщательным проверкам гаражных комплексов на предмет выявления и предотвращения нарушений федерального закона о гаражных объединениях».

Это проблема не одного конкретного ГСК — таких хостелов в Андреевке и окрестностях десятки. Некоторые, не скрываясь, обозначены на онлайн-картах, другие прячутся в тех же гаражах напротив Зеленограда, поближе к торговым точкам и общественному транспорту. Что мешает подмосковным властям навести порядок в гаражах, непонятно — спросим их и вернёмся с ответом.

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