ГСК «Исток-96» находится в Андреевке напротив 16-го микрорайона Зеленограда. Кооператив существует давно, зарегистрирован ещё в 1990-х годах. Он арендует земельный участок у Солнечногорской администрации, как и другие ГСК на улице Андреевка. Договор аренды действует до 2049 года. По условиям этих договоров, участки должны использоваться только для хранения автотранспорта. Но там годами и торгуют, и устраивают склады, и живут — особо не скрываясь.

В интернете открыто выставляют объявления о продаже гаражей в Андреевке, внутри которых обозначены квартира-студия, мастерская, студия звукозаписи. Естественно, со всеми удобствами: отопление, свет, вода, канализация. Это уже не простые гаражные боксы, а кирпичные постройки в 2-3 этажа, некоторые с балконом. Например, в хостеле на территории ГСК «Исток-96» может проживать одновременно более 50 человек, а в соседнем ГСК «Карат» несколько лет назад нашли сбежавшую из дома девушку — она жила в гараже со своим приятелем.

«Собственник гаража надстроил этаж и открыл хостел незаконно, потому что это гаражная территория, — рассказал „Зеленоград.ру“ председатель ГСК „Исток-96“. — Проживают там люди разных национальностей, в том числе мигранты, из разных социальных слоёв. Ведут себя, скажем так, не всегда тихо и законопослушно. Кто эти люди, легально ли они вообще здесь находятся, неизвестно. Я неоднократно обращался в солнечногорскую администрацию, в том числе в территориальное управление безопасности, и в полицию. Они проводили проверки. Два года назад управление вынесло предупреждение собственнику гаража-хостела — уведомило о необходимости прекращения деятельности».

Тогда же назад индивидуальный предприниматель Сергей Большаков оформил для своего хостела «Как дома» сертификат о присвоении категории. Хоть гостиничных «звезд» хостел и не получил, но выглядит вполне респектабельно — на сертификате есть даже адрес, на двери вывеска, в интернете — сайт. Обещают «качественный ремонт, современную меблировку, все бытовые удобства, охраняемую территорию, эффективную систему безопасности и радушный персонал». Цена койко-места 650 рублей в сутки, отдельного номера — 2000. Связаться с предпринимателем и собственником гаража не удалось. Заезжий посетитель снял обзор на «необычный хостел».