По словам собственника Алексея, барная лицензия на продажу алкоголя в ночное время, а также на продажу крепких напитков закончилась в декабре. Но они планируют восстановить обе, как только уладят проблемы с оформлением документов. Сейчас на прилавках только пиво и шампанское.

Несмотря на это, посетителей, желающих купить что-то покрепче, достаточно много. «Работаю здесь пол года, много бывает неадекватных посетителей. Часто приходят пьяные по ночам и хотят добавки. Возможно, кто-то из них так свою обиду выражает, в надписи», — рассказала продавец.

Владелец Алексей, при этом, знает, кто нарисовал граффити. По его словам, в гаражах живет наркоман, который не платит за землю. Недавно по инициативе магазина ему отключили свет, поэтому он решил отомстить.

«Этот человек, по-настоящему ненормальный. Сегодня утром по всему району разбрасывал мусор, мы ходили собирали. У меня есть видео, как он это делает. Скоро я получу запись с видеорегистратора, будет понятно, кто сделал граффити. Но я уверен, что это он».

В присутствии корреспондента «Зеленоград.ру», работник магазина закрасил из баллончика букву «К». Получилось «Вода 24/7».