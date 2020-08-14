— Я вырос без родителей, долгое время себя чувствовал ненужным. А потом начал ходить в храм, и год назад вступил в волонтерскую группу. Но до сих пор сомневаюсь, волонтер ли я?

Иногда мне трудно себя заставить что-то сделать, или уже приехал на просьбу и думаю: «поскорее бы это закончилось».

А когда что-то идет не так — ошибка в адресе или просьба затянулась, я просто злюсь.

Не всегда удается сочувствовать. Но порой это само собой происходит. Вот мы возили обеды ветерану, ему было 93 года. Как-то я приезжаю, звоню, он не открывает. Слышу его голос за дверью: «Мне плохо, помогите». Я позвонил координаторам, они вызвали социальную службу, а потом — скорую. Мы переносили его в машину на руках. У него на тумбочке стояла фотография — он весь в орденах, улыбается. И я вспомнил своего деда. Он воевал, а потом был заведующим кафедры истории в МАТИ.

А на следующий день наш дедушка-ветеран умер. Когда я об этом узнал, мне было реально плохо. Несколько дней не мог прийти в себя.

Был еще случай. Нужно было помочь в переезде одной многодетной маме. У нее незадолго до этого умер младенец. Мне сказали, что у нее всего несколько сумок. Я приезжаю — а вещей там столько, что они не помещаются даже в фургон. Пришлось ездить три раза. Вернулся домой только ночью, злой, как собака.

Сначала хотелось все бросить, а потом отпустило. Я стараюсь действовать по принципу: «Я могу, я делаю». Для меня искупать парализованного парня — это свободный час вечером. А для него и его мамы — это большое дело. Иногда меня благодарят, дают шоколадку.

Во время карантина я возил еду и лекарства одиноким старикам, иногда приходилось бегать по пяти разным магазинам, чтобы найти нужное печенье или иван-чай.

Помню, как собирали всей волонтерской группой носки больному короновирусом, покупали лекарства. Я отвозил ему помощь на байке. Так быстрее.