«Надеемся, что нас не разбомбят, потому что до подвала мы не дойдем» Зеленоградка Наталия Назарук — о жизни с пожилыми родителями на окраине Киева 29.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Для Наталии Назарук Зеленоград — второй родной город. В 1994 году она вышла замуж за зеленоградца и переехала из Киева. Здесь она работала в детском саду и частно с детьми, которым требовалась социализация. Но в 2021 году Наталия вернулась на Украину, чтобы ухаживать за пожилыми родителями. Она рассказала «Зеленоград.ру», как справляется со стрессом и почему не прячется в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Отцу Наталии 84, у него деменция. Оставлять надолго одного его нельзя. Когда Наталия уходит, он стоит у двери и плачет. Думает, что дочь больше не вернётся. Сейчас они в больнице. На улице отцу стало плохо, вдвоём их увезли на скорой. Там поставили капельницы, взяли анализы, назначили лечение. И Наталия провела первую спокойную ночь, с надеждой, что в больницу не станут стрелять.

До этого они жили в квартире на окраине Киева. Стёкла заклеили скотчем крест накрест, вечером зашторивали, старались не включать лишний свет. Правило двух стен соблюдать не получалось — коридор слишком узкий. Перебраться в более безопасное место они тоже не могли. Уехать с двумя стариками у Наталии не получится. А её отец не сможет даже спуститься в подвал.

— Почти весь день слышны разрывы вдалеке, и в дома периодически попадают ракеты. Поэтому страшно. Может прилететь куда угодно и когда угодно. Люди ходят, уже не замечают тех звуков разрывов, которые вначале очень пугали. Попривыкли. Когда услышала в пять утра два сильных взрыва, подумала спрятаться, а потом плюнула и опять уснула. Надеемся, что нас не разбомбят, потому что до подвала мы не дойдём.

В городе все коммуникации работают без перебоев, телефон и интернет бесплатные. Продукты в магазине «выбрасывают», как в советское время: то молочка, то яйца, то крупы и сахар. У аптек раньше собирались очереди по сто человек. Но цены не повышают. Пока есть возможность, киевляне делают запасы. В морозилке у Наталии — хлеб и другие продукты. Ванна всегда наполнена водой.

— Я успела купить четыре бутылки водки (сейчас сухой закон). Днём пью валерианку, а вечером водку с соком. Раньше я так часто не пила, — признаётся Наталия. Но панике не поддаётся.

— Нет ни паники, ни апатии. Как-то всё спокойно. Мы ещё не пуганые. Нас так не бомбили, как Харьков, Сумы и города под Киевом. У нас в доме все переписываются в вайбере, так помогаем друг другу. В магазин сбегать, старушке в подъезде помочь. Недавно знакомый попросили сбегать в больницу. Родственник попал с инфарктом, а они уехали далеко. Я сходила проведала, всё узнала. Лекарств не надо, всё есть, передала вкусняшки и вернулась.

Очень много знакомых, друзей и родственников Наталии уехали за границу или на Западную Украину. Поезда для беженцев ходят бесплатно. Многие их них хотят вернуться, когда станет безопаснее.

Сейчас, как и год назад, Наталия не чувствует ненависти в свой адрес, хоть и разговаривает на русском. В банке всегда спрашивают, на каком языке удобнее общаться: на украинском, русском или английском. В коммунальных службах и общественных организациях сотрудники говорят на украинском, но русский понимают и в общении не отказывают.

— Здесь никто не заставляет вас говорить на украинском. Тут много телеканалов, где идут фильмы на русском с украинскими субтитрами. В передаче, где берут интервью, гость может говорить на русском, а журналист на украинском.

Читайте также
«Как-то отказались принимать в травмпункте, потому что нет полиса». Гражданка Украины — о жизни в Зеленограде во время конфликта на родине

Ежедневно Наталия получает множество смс со словами поддержки. С родственниками и друзьями из России у неё не возникает конфликтов. Их и быть не может. Это общее горе для русских и украинцев, считает она.

— Среди моего окружения, в России, очень много сочувствующих, огорошенных этим конфликтом*. Мы все хотим мира. Но есть чат, где пара человек высказалась довольно реакционно. Я жестко ответила, была перепалка, но меня поддержали другие участники. Одного удалили из чата, а другой удалился сам.

В Зеленограде у Наталии остались дети и множество знакомых, которые выросли на её глазах. Живя в Киеве, она с теплотой вспоминает спокойную жизнь в нашем городе.

— Зеленоград мой второй родной город, он с каждым годом был всё краше, удобнее для проживания. Я его называла «Город собак и детей». Тут очень много всего для них. Собачьи площадки, спортивные строения разные, бесплатные катки. Супергород! — говорит Наталия.

Читайте также
«Проблем со светом и водой нет, батареи тёплые». Зеленоградец Денис Альшанов — о жизни в Киеве после 24 февраля

Мы продолжим рассказывать о том, как конфликт* России и Украины сказывается на простых людях из нашего города. Мы ищем контакты зеленоградцев, оказавшихся сейчас на Украине, граждан Украины и жителей ЛДНР, которые сейчас живут в Зеленограде и окрестностях, а также людей, у которых из-за конфликта появились проблемы с работой и жизнью. Пишите нам: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

*Согласно требованию Роскомнадзора, мы не можем в своих публикациях называть проводимую на Украине специальную операцию «нападением», «вторжением» или «объявлением войны», если это не прямая цитата.

Читайте также
«Иногда снаряды прямо над головой летали». История молодой мамы, беженки из Донецка, которой прямо сейчас нужна помощь: детское питание, одежда, лекарства
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Маленький мальчик попал в реанимацию после избиения у себя дома. Полицейских подозревают в том, что они плохо следили за неблагополучной семьёй Новости
Мои соседи плохо обращаются с ребёнком — что делать? Гид
Шоу под дождём «Дышу тобой» — 2 апреля в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Магазин «Декатлон» приостанавливает работу Новости
Машина с камерами контроля ПДД уже месяц создает пробку на въезде в Зеленоград. Не надо так! Истории
«Надеемся, что нас не разбомбят, потому что до подвала мы не дойдем» Зеленоградка Наталия Назарук — о жизни с пожилыми родителями на окраине Киева Истории
«Иногда снаряды прямо над головой летали». История молодой мамы, беженки из Донецка, которой прямо сейчас нужна помощь: детское питание, одежда, лекарства Истории
Новая лыжероллерная трасса рядом с 17 микрорайоном оказалась негодной для использования не только летом, но и зимой. Вот когда и как её доведут до ума Истории
В Андреевке сносят ресторан «Очаг». Как удалось поставить точку в десятилетней истории с незаконной постройкой Истории
В Крюково сносят старые дома, построенные ещё до Зеленограда. Посмотрите на уходящую эпоху — снаружи и внутри Истории
«Простое ТО может подорожать вдвое». Зеленоградские автосервисы о росте цен на масло, запчасти и работу Истории
Более тысячи заявок поступило на участие в «Народной премии Зеленоград.ру». Выдвижение любимых компаний и важных людей города продлится ещё три недели Новости
Старейшая школа Зеленограда приглашает на юбилейную встречу выпускников Афиша
«Жалею, что не убил, хочу повторить». Эволюция убийцы — как бессилие государства привело к гибели зеленоградского школьника Истории
Начало строительства сквозного проезда от Центрального проспекта к Московскому снова откладывается Новости
Реагенты для уборки улиц собираются сделать безопасней, а саму уборку проводить быстрей. Обсуждается проект нового регламента. Вы можете принять участие Истории
Где купить офисную бумагу в Зеленограде. И когда закончится дефицит Истории
Ваш ребенок заканчивает 9-й или 11-й класс? Думает о выборе колледжа или вуза? Разумный выбор с большими перспективами — Академия бизнеса и инновационных технологий Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
Телефоны, имена и адреса нескольких тысяч зеленоградцев появились в открытом доступе. Все они делали заказы в сервисе Яндекс.Еда Новости
Фитнес-клуб «Гринсити» приобрел клуб «Физкульт» в 18 микрорайоне Новости
Ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне — что уже сделано, как идут работы и когда его закончат Истории
Незнакомец пристаёт в лифте — как обезопасить себя и ребёнка. Десять простых правил Гид
Контейнеры для семи видов мусора поставили возле «Леруа Мерлена». Есть отдельный для «тетрапака» Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру