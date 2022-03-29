Для Наталии Назарук Зеленоград — второй родной город. В 1994 году она вышла замуж за зеленоградца и переехала из Киева. Здесь она работала в детском саду и частно с детьми, которым требовалась социализация. Но в 2021 году Наталия вернулась на Украину, чтобы ухаживать за пожилыми родителями. Она рассказала «Зеленоград.ру», как справляется со стрессом и почему не прячется в бомбоубежище во время воздушной тревоги.
Отцу Наталии 84, у него деменция. Оставлять надолго одного его нельзя. Когда Наталия уходит, он стоит у двери и плачет. Думает, что дочь больше не вернётся. Сейчас они в больнице. На улице отцу стало плохо, вдвоём их увезли на скорой. Там поставили капельницы, взяли анализы, назначили лечение. И Наталия провела первую спокойную ночь, с надеждой, что в больницу не станут стрелять.
До этого они жили в квартире на окраине Киева. Стёкла заклеили скотчем крест накрест, вечером зашторивали, старались не включать лишний свет. Правило двух стен соблюдать не получалось — коридор слишком узкий. Перебраться в более безопасное место они тоже не могли. Уехать с двумя стариками у Наталии не получится. А её отец не сможет даже спуститься в подвал.
— Почти весь день слышны разрывы вдалеке, и в дома периодически попадают ракеты. Поэтому страшно. Может прилететь куда угодно и когда угодно. Люди ходят, уже не замечают тех звуков разрывов, которые вначале очень пугали. Попривыкли. Когда услышала в пять утра два сильных взрыва, подумала спрятаться, а потом плюнула и опять уснула. Надеемся, что нас не разбомбят, потому что до подвала мы не дойдём.
В городе все коммуникации работают без перебоев, телефон и интернет бесплатные. Продукты в магазине «выбрасывают», как в советское время: то молочка, то яйца, то крупы и сахар. У аптек раньше собирались очереди по сто человек. Но цены не повышают. Пока есть возможность, киевляне делают запасы. В морозилке у Наталии — хлеб и другие продукты. Ванна всегда наполнена водой.
— Я успела купить четыре бутылки водки (сейчас сухой закон). Днём пью валерианку, а вечером водку с соком. Раньше я так часто не пила, — признаётся Наталия. Но панике не поддаётся.
— Нет ни паники, ни апатии. Как-то всё спокойно. Мы ещё не пуганые. Нас так не бомбили, как Харьков, Сумы и города под Киевом. У нас в доме все переписываются в вайбере, так помогаем друг другу. В магазин сбегать, старушке в подъезде помочь. Недавно знакомый попросили сбегать в больницу. Родственник попал с инфарктом, а они уехали далеко. Я сходила проведала, всё узнала. Лекарств не надо, всё есть, передала вкусняшки и вернулась.
Очень много знакомых, друзей и родственников Наталии уехали за границу или на Западную Украину. Поезда для беженцев ходят бесплатно. Многие их них хотят вернуться, когда станет безопаснее.
Сейчас, как и год назад, Наталия не чувствует ненависти в свой адрес, хоть и разговаривает на русском. В банке всегда спрашивают, на каком языке удобнее общаться: на украинском, русском или английском. В коммунальных службах и общественных организациях сотрудники говорят на украинском, но русский понимают и в общении не отказывают.
— Здесь никто не заставляет вас говорить на украинском. Тут много телеканалов, где идут фильмы на русском с украинскими субтитрами. В передаче, где берут интервью, гость может говорить на русском, а журналист на украинском.
Ежедневно Наталия получает множество смс со словами поддержки. С родственниками и друзьями из России у неё не возникает конфликтов. Их и быть не может. Это общее горе для русских и украинцев, считает она.
— Среди моего окружения, в России, очень много сочувствующих, огорошенных этим конфликтом*. Мы все хотим мира. Но есть чат, где пара человек высказалась довольно реакционно. Я жестко ответила, была перепалка, но меня поддержали другие участники. Одного удалили из чата, а другой удалился сам.
В Зеленограде у Наталии остались дети и множество знакомых, которые выросли на её глазах. Живя в Киеве, она с теплотой вспоминает спокойную жизнь в нашем городе.
— Зеленоград мой второй родной город, он с каждым годом был всё краше, удобнее для проживания. Я его называла «Город собак и детей». Тут очень много всего для них. Собачьи площадки, спортивные строения разные, бесплатные катки. Супергород! — говорит Наталия.
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