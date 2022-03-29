В городе все коммуникации работают без перебоев, телефон и интернет бесплатные. Продукты в магазине «выбрасывают», как в советское время: то молочка, то яйца, то крупы и сахар. У аптек раньше собирались очереди по сто человек. Но цены не повышают. Пока есть возможность, киевляне делают запасы. В морозилке у Наталии — хлеб и другие продукты. Ванна всегда наполнена водой.

— Я успела купить четыре бутылки водки (сейчас сухой закон). Днём пью валерианку, а вечером водку с соком. Раньше я так часто не пила, — признаётся Наталия. Но панике не поддаётся.

— Нет ни паники, ни апатии. Как-то всё спокойно. Мы ещё не пуганые. Нас так не бомбили, как Харьков, Сумы и города под Киевом. У нас в доме все переписываются в вайбере, так помогаем друг другу. В магазин сбегать, старушке в подъезде помочь. Недавно знакомый попросили сбегать в больницу. Родственник попал с инфарктом, а они уехали далеко. Я сходила проведала, всё узнала. Лекарств не надо, всё есть, передала вкусняшки и вернулась.

Очень много знакомых, друзей и родственников Наталии уехали за границу или на Западную Украину. Поезда для беженцев ходят бесплатно. Многие их них хотят вернуться, когда станет безопаснее.

Сейчас, как и год назад, Наталия не чувствует ненависти в свой адрес, хоть и разговаривает на русском. В банке всегда спрашивают, на каком языке удобнее общаться: на украинском, русском или английском. В коммунальных службах и общественных организациях сотрудники говорят на украинском, но русский понимают и в общении не отказывают.

— Здесь никто не заставляет вас говорить на украинском. Тут много телеканалов, где идут фильмы на русском с украинскими субтитрами. В передаче, где берут интервью, гость может говорить на русском, а журналист на украинском.