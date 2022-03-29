— В Лобню мы приехали месяц назад. Добирались очень долго, потому что выехали на социальной электричке, которая везла всех беженцев. Нас отправили в Курск, в какой-то маленькое-маленькое село очень далеко от города, в которое не ходят даже автобусы, и магазин километрах в пяти. Ехали мы около 32 часов, — рассказывает Мария.

Она выехали из Донецка 18 февраля, на следующий день после того, как в городе объявили эвакуацию.

— До того, как мы сюда переехали обстреливали практически каждый день. Последние, наверное, месяца два очень часто стреляли. У нас дрожали стёкла. Ребёнок по полу ходил, а у нас осколками выбило окно. Я её на руки и в угол. Просто чтобы нас, не дай бог, не убило. Очень страшно, конечно, было. Очень. Примерно за день или за два [до отъезда] обстреляли район, где мы жили. У нас вылетели стёкла, у дома напротив тоже, осколками посекло стены. У нас в летней кухне до сих пор стёкол нет. Вставлять просто нет смысла, потому что очень часто они выпадают. У нас на улице, наверное, дом через дом разбитый или сожжённый от этих снарядов, — вспоминает она.

Поэтому люди начали массово покидать страну ещё до 24 февраля. Все заправки были забиты, банкоматы пустые, на дорогах — огромные пробки. В бесплатном поезде на Курск, в котором ехала Мария, было десять вагонов, полностью забитых беженцами.

В Курске Мария обратилась в соцзащиту, чтобы оформить материальную помощь, но, оказалось, всё не так просто: «Поругались там со всем персоналом. Они нам сказали: „Мы не знаем, что с вами делать. У вас паспорт ДНР, мы с таким ещё не сталкивались. Сидите, ждите, пока мы всех обслужим. А потом, может быть, подумаем над вами“. А потом мы приехали сюда, в Лобню. Тут сразу же всё нам сделали без всяких вопросов. Никаких проблем здесь не было вообще. Но деньги до сих пор не пришли. Хотя уже больше месяца прошло».