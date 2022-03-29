Марии 18 лет. За неделю до начала спецоперации* на Украине она с бабушкой, сестрой и десятимесячной дочерью выехала из Донецка на бесплатной электричке. Она рассказала «Зеленоград.ру», как несколько дней добиралась до Лобни, почему покинула ДНР ещё до 24 февраля и какая помощь ей нужна прямо сейчас.
— В Лобню мы приехали месяц назад. Добирались очень долго, потому что выехали на социальной электричке, которая везла всех беженцев. Нас отправили в Курск, в какой-то маленькое-маленькое село очень далеко от города, в которое не ходят даже автобусы, и магазин километрах в пяти. Ехали мы около 32 часов, — рассказывает Мария.
Она выехали из Донецка 18 февраля, на следующий день после того, как в городе объявили эвакуацию.
— До того, как мы сюда переехали обстреливали практически каждый день. Последние, наверное, месяца два очень часто стреляли. У нас дрожали стёкла. Ребёнок по полу ходил, а у нас осколками выбило окно. Я её на руки и в угол. Просто чтобы нас, не дай бог, не убило. Очень страшно, конечно, было. Очень. Примерно за день или за два [до отъезда] обстреляли район, где мы жили. У нас вылетели стёкла, у дома напротив тоже, осколками посекло стены. У нас в летней кухне до сих пор стёкол нет. Вставлять просто нет смысла, потому что очень часто они выпадают. У нас на улице, наверное, дом через дом разбитый или сожжённый от этих снарядов, — вспоминает она.
Поэтому люди начали массово покидать страну ещё до 24 февраля. Все заправки были забиты, банкоматы пустые, на дорогах — огромные пробки. В бесплатном поезде на Курск, в котором ехала Мария, было десять вагонов, полностью забитых беженцами.
В Курске Мария обратилась в соцзащиту, чтобы оформить материальную помощь, но, оказалось, всё не так просто: «Поругались там со всем персоналом. Они нам сказали: „Мы не знаем, что с вами делать. У вас паспорт ДНР, мы с таким ещё не сталкивались. Сидите, ждите, пока мы всех обслужим. А потом, может быть, подумаем над вами“. А потом мы приехали сюда, в Лобню. Тут сразу же всё нам сделали без всяких вопросов. Никаких проблем здесь не было вообще. Но деньги до сих пор не пришли. Хотя уже больше месяца прошло».
На следующий день родственники перевезли их в Лобню. Они же помогли с квартирой и взяли на работу мужа Марии, который за несколько дней до эвакуации уехал в Россию на заработки.
Мария с семьёй жила в Петровском районе Донецка, самом отдалённом от центра города. «Его часто по новостям показывают. Рядом Марьинка, Александровка, Трудовские. Можно сказать, самый обстреливаемый район», — рассказывает Мария. В 2014 году она вместе с бабушкой и сестрой уехала в Кировоград (сейчас Кропивницкий). Но вернулась домой, когда «более или менее стали поменьше обствреливать».
— Иногда мы жили с дедушкой. Иногда он выходил на улицу: прислушивался, где стреляют, чтобы знать, насколько это близко к нам. Иногда снаряды прямо над головой летали. Тяжело, конечно, — вспоминает она.
В Донецке у Марии остались родители и дедушки. Её мама — военнообязанная, отца не выпустят из страны из-за мобилизации, а дедушки не согласились уезжать из-за возраста.
— Каждый день с ними созваниваемся, спрашиваем, как там, что. В Александровке (это недалеко от нас) живёт мой дедушка. У них уже три недели нет света. У мамы с папой нет воды. И давать не собираются. В магазинах лимит на воду и туалетную бумагу на человека. Слышно в трубке, как стреляют. Всё это, конечно, страшно. Мама рассказывала, что недавно, когда были сильные обстрелы, обстреливали именно наш район. На остановки, говорит, прилетают снаряды, убивают людей, и они там просто валяются. Но из моих знакомых и из знакомых родственников раненых не было.
Мария, тем временем, уже начинает адаптироваться в Лобне: ходила в магазин, осматривала местные базарчики. «Люди тут очень добрые, все приветливые», — отзывается она. Молодая семья планирует остаться здесь надолго. На родину они хотят вернуться только чтобы уладить дела по учёбе.
Мария до сих пор числится в железнодорожном институте, а её муж — в педагогическом колледже. На время обострения конфлитка* занятия отменяли, но теперь их переводят в дистанционный режим.
— Уже скинули все задания, но у меня нет пока возможности это всё делать: писать, учить, отправлять. Не знаю пока, когда у меня будет возможность приступить к ним. Дочка капризничает — зубы лезут. Без меня ничего не хочет и спит днём очень мало.
Прямо сейчас Мария и её семья нуждается в продуктах, средствах личной гигиены, памперсах, детском питании, лекарствах, одежде (женские размеры: 54-56, 60-62, 44-46; детский: 78-80). Передать помощь можно лично по адресу: город Лобня, улица Текстильная, дом 18, подъезд 5, квартира 306, или перевести деньги на счёт 2202202509881094 (Сбер). С Марией можно связаться по телефону 8-916-552-24-98 или в телеграме (@Maria_Mmml).
Мы продолжим рассказывать, как конфликт* России и Украины сказывается на простых людях из нашего города. Мы ищем контакты зеленоградцев, оказавшихся сейчас на Украине, граждан Украины, которые сейчас живут в Зеленограде или окрестностях, а также людей, у которых из-за конфликта появились проблемы с работой и жизнью. Пишите нам: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru
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