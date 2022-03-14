Мы запускаем новый для нашего города проект — народную премию «Зеленоград.ру». Вместе с вами выберем лучшие компании нашего города в 11 номинациях, а также персону года.
Народная премия «Зеленоград.ру» — это знак признательности зеленоградцев лучшим представителям бизнеса в городе. По итогам голосования её впервые получат 11 компаний и организаций, которые будут выбраны самими нашими читателями.
Первый этап премии уже начался и будет идти до 11 апреля на сайте award.zelenograd.ru. Вы предлагаете кандидатов в различных областях, из которых мы сформируем шорт-лист из десяти самых упоминаемых. После этого наши читатели будут голосовать за лучшие компании.
Предлагайте свой любимый ресторан, магазин, фитнес-клуб, а можно и не один. А если вы считаете, что компания, где вы работаете, лучшая в городе, не забудьте выдвинуть её в номинации «Работодатель» и рассказать об этой возможности коллегам.
Номинации
- Медицинский центр
- Банк
- Магазин
- Салон красоты
- Спортивный центр
- Общепит
- Жилой комплекс
- Образовательный проект
- Центра культуры и развлечений
- Автосервис
- Работодатель
Специальная номинация — персона года. Это десять самых выдающихся людей нашего города, сделавшие для него нечто важное или добившиеся больших успехов в своей деятельности. Выдвигая их, напишите в комментарии, чем они заслужили эту честь.
Итак, мы начинаем нашу с вами премию — уверены, она станет важной традицией Зеленограда!
Партнеры премии
- Гринсайт — ведущий еком интегратор и консультант
- Picasso 3D — первый российский производитель персональных 3D принтеров
- Press-код — типография: цифровое, офсетное и широкоформатное производство
По вопросам сотрудничества пишите на award@zelenograd.ru или в вотсап/телеграм 8-926-100-81-67. Если ваша компания хочет попросить своих клиентов и партнеров номинировать её на участие в премии, свяжитесь с нами, мы пришлем промо-материалы.
Учитывая условия номинации, было бы логично выдвинуть одну из персон, которая на протяжении нескольких лет помогала Зеленограду решать внутренние проблемы. Она не сходила с полос местной прессы, и в результате зеленоградцы выбрали её в качестве представителя Зеленоградского округа в Госдуме.