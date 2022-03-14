Народная премия «Зеленоград.ру» — это знак признательности зеленоградцев лучшим представителям бизнеса в городе. По итогам голосования её впервые получат 11 компаний и организаций, которые будут выбраны самими нашими читателями.

Первый этап премии уже начался и будет идти до 11 апреля на сайте award.zelenograd.ru. Вы предлагаете кандидатов в различных областях, из которых мы сформируем шорт-лист из десяти самых упоминаемых. После этого наши читатели будут голосовать за лучшие компании.

Предлагайте свой любимый ресторан, магазин, фитнес-клуб, а можно и не один. А если вы считаете, что компания, где вы работаете, лучшая в городе, не забудьте выдвинуть её в номинации «Работодатель» и рассказать об этой возможности коллегам.

Номинации

Медицинский центр

Банк

Магазин

Салон красоты

Спортивный центр

Общепит

Жилой комплекс

Образовательный проект

Центра культуры и развлечений

Автосервис

Работодатель

Специальная номинация — персона года. Это десять самых выдающихся людей нашего города, сделавшие для него нечто важное или добившиеся больших успехов в своей деятельности. Выдвигая их, напишите в комментарии, чем они заслужили эту честь.



Итак, мы начинаем нашу с вами премию — уверены, она станет важной традицией Зеленограда!



Партнеры премии

Гринсайт — ведущий еком интегратор и консультант

Picasso 3D — первый российский производитель персональных 3D принтеров

Press-код — типография: цифровое, офсетное и широкоформатное производство

По вопросам сотрудничества пишите на award@zelenograd.ru или в вотсап/телеграм 8-926-100-81-67. Если ваша компания хочет попросить своих клиентов и партнеров номинировать её на участие в премии, свяжитесь с нами, мы пришлем промо-материалы.