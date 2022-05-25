Церемония награждения первой Народной премии «Зеленоград.ру» прошла 24 мая в «Ведогонь-театре». С начала года читатели «Зеленоград.ру» формировали шорт-лист в каждой номинации из самых любимых организаций, а потом голосовали за них. Публикуем список всех победителей и номинантов.
Автосервис года — СТО Зеленоград
Топ-10 номинации: Efr Detailing Studio, GT сервис, Sтанция, Zel Рейка, А. Б. Кар, Аванта, Карат Ойл, М11 Сервис
Жилой комплекс года — МЖК
Топ-10 номинации: Жемчужина Зеленограда, Зеленоград Сити, Зеленоградский, Зелёный бор, Лесное озеро, Новый Зеленоград
Магазин года — Десяточка
Топ-10 номинации: Elle fleurs, Patratskaya, Водный мир, Дон батон, Молоток, Объеденика, Подружки-рукодельницы, Фарфор-Хрусталь, Хабл-Бабл
Медицинский центр года — Аксис
Топ-10 номинации: 338, Детство плюс, Интермедикум, Лаборатория «Литех», Лаборатория «Ситилаб», Никор, Норма-XXI, Психологический центр «Пазл», Стоматология «Ортодонт Премьер»
Образовательный проект года — Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи
Топ-10 номинации: Барабанная школа Dedov Drums, Детско-юношеский пресс-центр «Бегемот ТВ», Курсы «Хорошист», Музыкальна школа StarSet, Учебный центр АО «НИИМЭ», Хореографическая студия «Фортуна», Центр кинологии «Растём с псом», Школа «Формула балета», Школа танцев «Притяжение»
Общепит года — Sergio Pizza
Топ-10 номинации: Eezy pizza, Ellex Coffee, Mill, Колбасофф, Мастер по Маргарите, Самихинкали, Френдс, Хочу Пышку, Хмель & Кофе
Персона года — Вера Митина, президент фонда для бездомных животных «Ника»
Топ-10 номинации: Антонович Константин — общественный деятель, технический директор компании «СпецДорПроект», Безруков Александр — настоятель Филаретовского храма, Елагин Евгений — общественная организация «совет отцов», Кузнецов Александр — адвокат, Курочкин Павел — художественный руководитель «Ведогонь-театра», Лукашов Дмитрий — хореографическая студия «Фортуна», Ульянченко Иван — политик, кандидат в депутаты Госдумы, Мосгордумы, Чукаев Павел — журналист, экскурсовод, Эрлих Александр — главный редактор «Зеленоград.ру»
Работодатель года — АО «НИИМЭ»
Топ-10 номинации: Deco Line, Greensight, АО «НТЦ ЭЛИНС», ГК «Эвриал», Информтест, НПП «Доза», НПП «Элемер», НТЦ Амплитуда, ООО «Резонит»
Салон красоты года — Прядки в порядке
Топ-10 номинации: Beauty bar Savchenko, Beauty salon Ирины Майфат, Envy barbieshop, FrauBeautySalon, Scissors studio, Детская парикмахерская «Мульти-Чик», Клиника MG Estetic, Салон красоты Purple, Студия красоты Studioone
Спортивный центр года — DDX Электрон
Топ-10 номинации: Alex Fitness, Bamboo, Joy fitness-boutique, Додзё Сейдокан, Регбийный клуб «Фаворит», Спортивный комплекс «Малино», Суперкач, Школа плавания «Кроль», Школа художественной гимнастики «5 элемент»
Центр культуры и развлечений года — Ведогонь-театр
Топ-10 номинации: Библиотеки Зеленограда, Культурный центр Зеленоград, Кинематограф, Контора Праздника, Музей Зеленограда, Игрушечная, Центр досуга и спорта «Заря»
Благодарим всех участников и ждем вас на «Народной премии» в следующем году!
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