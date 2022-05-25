Церемония награждения первой Народной премии «Зеленоград.ру» прошла 24 мая в «Ведогонь-театре». С начала года читатели «Зеленоград.ру» формировали шорт-лист в каждой номинации из самых любимых организаций, а потом голосовали за них. Публикуем список всех победителей и номинантов.