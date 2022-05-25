Определены лучшие компании и люди города в Народной премии «Зеленоград.ру». Публикуем список победителей во всех номинациях 25.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Церемония награждения первой Народной премии «Зеленоград.ру» прошла 24 мая в «Ведогонь-театре». С начала года читатели «Зеленоград.ру» формировали шорт-лист в каждой номинации из самых любимых организаций, а потом голосовали за них. Публикуем список всех победителей и номинантов.

Автосервис года — СТО Зеленоград

Топ-10 номинации: Efr Detailing Studio, GT сервис, Sтанция, Zel Рейка, А. Б. Кар, Аванта, Карат Ойл, М11 Сервис

Жилой комплекс года — МЖК

Топ-10 номинации: Жемчужина Зеленограда, Зеленоград Сити, Зеленоградский, Зелёный бор, Лесное озеро, Новый Зеленоград

Магазин года — Десяточка

Топ-10 номинации: Elle fleurs, Patratskaya, Водный мир, Дон батон, Молоток, Объеденика, Подружки-рукодельницы, Фарфор-Хрусталь, Хабл-Бабл

Медицинский центр года — Аксис

Топ-10 номинации: 338, Детство плюс, Интермедикум, Лаборатория «Литех», Лаборатория «Ситилаб», Никор, Норма-XXI, Психологический центр «Пазл», Стоматология «Ортодонт Премьер»

Образовательный проект года — Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи

Топ-10 номинации: Барабанная школа Dedov Drums, Детско-юношеский пресс-центр «Бегемот ТВ», Курсы «Хорошист», Музыкальна школа StarSet, Учебный центр АО «НИИМЭ», Хореографическая студия «Фортуна», Центр кинологии «Растём с псом», Школа «Формула балета», Школа танцев «Притяжение»

Общепит года — Sergio Pizza

Топ-10 номинации: Eezy pizza, Ellex Coffee, Mill, Колбасофф, Мастер по Маргарите, Самихинкали, Френдс, Хочу Пышку, Хмель & Кофе

Персона года — Вера Митина, президент фонда для бездомных животных «Ника»

Топ-10 номинации: Антонович Константин — общественный деятель, технический директор компании «СпецДорПроект», Безруков Александр — настоятель Филаретовского храма, Елагин Евгений — общественная организация «совет отцов», Кузнецов Александр — адвокат, Курочкин Павел — художественный руководитель «Ведогонь-театра», Лукашов Дмитрий — хореографическая студия «Фортуна», Ульянченко Иван — политик, кандидат в депутаты Госдумы, Мосгордумы, Чукаев Павел — журналист, экскурсовод, Эрлих Александр — главный редактор «Зеленоград.ру»

Работодатель года — АО «НИИМЭ»

Топ-10 номинации: Deco Line, Greensight, АО «НТЦ ЭЛИНС», ГК «Эвриал», Информтест, НПП «Доза», НПП «Элемер», НТЦ Амплитуда, ООО «Резонит»

Салон красоты года — Прядки в порядке

Топ-10 номинации: Beauty bar Savchenko, Beauty salon Ирины Майфат, Envy barbieshop, FrauBeautySalon, Scissors studio, Детская парикмахерская «Мульти-Чик», Клиника MG Estetic, Салон красоты Purple, Студия красоты Studioone

Спортивный центр года — DDX Электрон

Топ-10 номинации: Alex Fitness, Bamboo, Joy fitness-boutique, Додзё Сейдокан, Регбийный клуб «Фаворит», Спортивный комплекс «Малино», Суперкач, Школа плавания «Кроль», Школа художественной гимнастики «5 элемент»

Центр культуры и развлечений года — Ведогонь-театр

Топ-10 номинации: Библиотеки Зеленограда, Культурный центр Зеленоград, Кинематограф, Контора Праздника, Музей Зеленограда, Игрушечная, Центр досуга и спорта «Заря»

Благодарим всех участников и ждем вас на «Народной премии» в следующем году!

Партнёры премии

  • Гринсайт — ведущий еком интегратор и консультант
  • Picaso 3D — первый российский производитель персональных 3D принтеров
  • Press-код — типография: цифровое, офсетное и широкоформатное производство
  • Ведогонь-театр — единственный профессиональный театр в Зеленограде
  • Intelligence — рекламно-производственная группа

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Метки:
народная премия зеленоград.ру
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