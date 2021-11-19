Площадка расположена у въезда в 17-й микрорайон со стороны Андреевки, справа от поворота к коттеджным посёлкам. Поначалу здесь собирались обустроить большую зону отдыха вокруг прудов, но позже планы изменились.
Грядущее благоустройство на Кукуевских прудах анонсировали еще в 2019 году. Тогда в перечень работ входила планировка территории в 1,57 га, устройство дорожно-тропиночной сети, установка скамеек и урн, расчистка береговой линии.
Верхние Кукуевские пруды — это два небольших пруда с протокой. Рядом с ними — заросший пустырь и ЛЭП, вокруг растут деревья и протоптаны тропинки. По берегам устраивают пикники, поэтому они довольно сильно замусорены.
Для жителей 17 микрорайона пруды должны стать природным оазисом, адаптированным для прогулок и отдыха, заявляли в городской администрации.
Благоустройство должно было начаться в 2020 году, но его отложили из-за эпидемии и локдаунов. А также сократили объем, потому что границы запланированного изначально благоустройства попали на частную территории и в охранную зону высоковольтных линий электропередач, рассказал «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин.
В 2021 году зону отдыха исключили из городской программы, но она попала в планы управы района Крюково — работы финансировались за счёт средств стимулирования управы.
К благоустройству приступили только осенью, и оно оказалось довольно скромным.
Урезана асфальтовая дорожка вдоль пруда (даже в сравнении со схемой, предоставленной управой уже в этом году). Не установлено газонное ограждение.
А берега остались такими же замусоренными, как и были — в том числе прямо возле новой площадки для отдыха (а может, и по причине близости к этой площадке).