Верхние Кукуевские пруды — это два небольших пруда с протокой. Рядом с ними — заросший пустырь и ЛЭП, вокруг растут деревья и протоптаны тропинки. По берегам устраивают пикники, поэтому они довольно сильно замусорены.

Для жителей 17 микрорайона пруды должны стать природным оазисом, адаптированным для прогулок и отдыха, заявляли в городской администрации.

Благоустройство должно было начаться в 2020 году, но его отложили из-за эпидемии и локдаунов. А также сократили объем, потому что границы запланированного изначально благоустройства попали на частную территории и в охранную зону высоковольтных линий электропередач, рассказал «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин.

В 2021 году зону отдыха исключили из городской программы, но она попала в планы управы района Крюково — работы финансировались за счёт средств стимулирования управы.

К благоустройству приступили только осенью, и оно оказалось довольно скромным.