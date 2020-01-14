Кусты на этом участке выше 50 сантиметров, достигают высоты и в один метр, но этот «треугольник видимости» рассчитывается для скорости выше 40 км/ч, а перед переходом ограничение — 20 километров в час (знак стоит рядом с «лежачим полицейским»). Таким образом, резюмирует в своем ответе префектура, удаление кустарника нецелесообразно, но весной сделают формировочную обрезку.

В том же госстандарте говорится, что сами переходы не должны располагаться напротив расположенных вблизи проезжей части калиток школ и вообще любых детских учреждений. Но на Яблоневой нерегулируемые переходы сделаны и у калитки школы, и у пешеходной дорожки, ведущей ко входу-выходу школы.

Что надо сделать, чтобы машины ехали медленнее, а дети-пешеходы были заметнее, администрация не уточняет. На «зебрах» Яблоневой аллеи, несмотря на наличие «лежачих полицейских», сбивают и взрослых пешеходов.