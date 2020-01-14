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На переходе возле школы из-за кустов не видно детей, но убрать кусты нельзя. Что тогда делать? 14.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Вырезать кусты на «зебре» возле школы №609 на Яблоневой аллее попросил — вероятно — кто-то из родителей или водителей. Просьба поступила в префектуру без подписи. В ответе власти объяснили, почему нельзя выполнить эту просьбу.

Видимость пешехода на переходе регулируется ГОСТ 32944–2014 с помощью так называемого «треугольника видимости», гипотенуза которого имитирует направление взгляда водителя на приближающегося к переходу пешехода. ГОСТ запрещает, чтобы на этой линии были кусты выше 50 сантиметров или деревья с низкой кроной.

Кусты на этом участке выше 50 сантиметров, достигают высоты и в один метр, но этот «треугольник видимости» рассчитывается для скорости выше 40 км/ч, а перед переходом ограничение — 20 километров в час (знак стоит рядом с «лежачим полицейским»). Таким образом, резюмирует в своем ответе префектура, удаление кустарника нецелесообразно, но весной сделают формировочную обрезку.

В том же госстандарте говорится, что сами переходы не должны располагаться напротив расположенных вблизи проезжей части калиток школ и вообще любых детских учреждений. Но на Яблоневой нерегулируемые переходы сделаны и у калитки школы, и у пешеходной дорожки, ведущей ко входу-выходу школы.

Что надо сделать, чтобы машины ехали медленнее, а дети-пешеходы были заметнее, администрация не уточняет. На «зебрах» Яблоневой аллеи, несмотря на наличие «лежачих полицейских», сбивают и взрослых пешеходов.

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Что надо делать в этой ситуации?
Ничего, всё и так нормально
Удалить или пересадить кусты, несмотря на ГОСТ
Другим способом замедлить движение машин
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
7 часов назад
!Просьба поступила в префектуру без подписи. И префектура ответила. Хотя там проблем нет и всё видно. А когда просят коллективно и есть проблемы, то зачастую не отвечают, ничего не делают, ждут смерти и потом начинают делать то что просили граждане. Пора лишать корма и отлучать от кормшуки и делать посадки - весна на носу.
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