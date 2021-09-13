Начнем с детей. Почему у них формируется неправильный прикус, неровно растут зубы?

Есть несколько причин. Например, генетика — от наследственности не уйдешь, у детей те же тенденции в формировании скелета, что и у родителей. Вредные привычки: ребенок сосёт палец, что очень часто приводит к смещению зубов. В этом случае какое-то вмешательство, лечение будет бесполезным, пока эта привычка сохраняется. Мы всегда говорим об этом родителям. Но отучать от сосания пальца надо мягко, спокойно, поняв причину — почему ребенок это делает.

Проблемы с носовым дыханием — если ребенок хронически дышит ртом, это приведет к патологии прикуса. Надо сначала лечить основное заболевание — искривленную носовую перегородку, аденоиды или, допустим, аллергию. Если причина неправильного прикуса в этом, то подготовка к выравниванию, лечению зубов должна идти вместе с ЛОР-лечением, восстановлением нормального дыхания.

Плюс зубы мудрости, которые начинают закладываться еще в раннем детстве, примерно с пяти лет. И уже в подростковом возрасте могут вызывать серьезные нарушения развития зубов. Есть четкая и доказанная связь между формированием патологии прикуса и скученности зубов с ростом зубов мудрости. Если места для прорезывания не хватает, зубы мудрости смещают боковые зубы вперед, изменяют направление роста нижней челюсти. Вообще же зубы мудрости — это проблема и взрослых. Но проблемы с прикусом легче исправить у ребёнка, чем у взрослого человека.