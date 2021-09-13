Зеленоградский «Центр функциональной стоматологии» — это клиника, отличающаяся своими прогрессивными взглядами и одновременно сугубо научным подходом к современной стоматологии. Лечение зубов проводится с использованием самой современной и передовой лечебно-диагностической аппаратуры по международным протоколам. Здесь работают одни из лучших врачей, специалисты высокого класса, к которым приезжают пациенты не только из других городов, но и из других стран.
Ортодонтия — это часть стоматологии, которая занимается исправлением прикуса, неровных зубов, и различными зубочелюстными аномалиями. А это весьма частые проблемы и у детей, и у взрослых. Сегодня мы беседуем с заведующей ортодонтическим отделением клиники, врачом-ортодонтом Еленой Гусевой о причинах проблем и методах лечения, выравнивании зубов, эстетических проблемах, возможностях современной ортодонтии. И отдельно — о том, почему иногда нужен не стоматолог, а психолог.
Есть несколько причин. Например, генетика — от наследственности не уйдешь, у детей те же тенденции в формировании скелета, что и у родителей. Вредные привычки: ребенок сосёт палец, что очень часто приводит к смещению зубов. В этом случае какое-то вмешательство, лечение будет бесполезным, пока эта привычка сохраняется. Мы всегда говорим об этом родителям. Но отучать от сосания пальца надо мягко, спокойно, поняв причину — почему ребенок это делает.
Проблемы с носовым дыханием — если ребенок хронически дышит ртом, это приведет к патологии прикуса. Надо сначала лечить основное заболевание — искривленную носовую перегородку, аденоиды или, допустим, аллергию. Если причина неправильного прикуса в этом, то подготовка к выравниванию, лечению зубов должна идти вместе с ЛОР-лечением, восстановлением нормального дыхания.
Плюс зубы мудрости, которые начинают закладываться еще в раннем детстве, примерно с пяти лет. И уже в подростковом возрасте могут вызывать серьезные нарушения развития зубов. Есть четкая и доказанная связь между формированием патологии прикуса и скученности зубов с ростом зубов мудрости. Если места для прорезывания не хватает, зубы мудрости смещают боковые зубы вперед, изменяют направление роста нижней челюсти. Вообще же зубы мудрости — это проблема и взрослых. Но проблемы с прикусом легче исправить у ребёнка, чем у взрослого человека.
Можно показаться года в 3-4, если есть выраженные нарушения — например, открытый прикус или переднее положение нижней челюсти. Но в этом возрасте практически невозможно убедить ребенка носить какие-то «штуки» на зубах. Лечение можно начинать лет с шести, когда уже прорезываются постоянные резцы и первые постоянные моляры-жевательные зубы, но еще не сменились молочные боковые зубы.
Конечно. Его надо подготовить: мотивировать, положительно настраивать, объяснять, зачем всё это. Мы подробно и спокойно разговариваем на эту тему. Бывает, что родители приводят ребенка, а он смотрит в стену и хочет только одного — уйти побыстрее. Тогда мы советуем подождать и отложить коррекцию на более осознанный возраст — на подростковый, например. Когда он уже сам поймет, что нужно решать проблемы с зубами. А если давить на еще маленького ребенка, у него может навсегда остаться страх перед «зубным» в частности, и врачами в целом.
Прикус исправляют с помощью ортодонтических аппаратов. Любой из них — это механизм перемещения зубов, их правильная расстановка. Аппараты бывают съемные и несъемные. Мы предпочитаем несъемные — потому что для детей они намного удобнее и эффективнее. Съемный — ту же пластинку — ребенок может куда-то положить, потерять, забыть надеть. Просто сломать и обманывать родителей, что носит эту пластинку. Получается сплошная нервотрепка.
Современные несъемные приспособления — удобные, эстетичные (их может быть совсем не видно во рту), не мешают дикции. Подбираются они исключительно индивидуально, в зависимости от конкретной проблемы. Например, это несъемная пластинка для расширения верхней челюсти, ее также называют аппарат Марко Роса. Брекеты наружные — металлические, сапфировые и керамические (два последних — прозрачные). Они миниатюрные и аккуратные — это не страшные «железяки» прошлых лет.
Есть лингвальные брекеты, которые фиксируют на внутреннюю поверхность зубов. Есть элайнеры — прозрачные капы, пользующиеся большой популярностью. Они тоже хорошо выравнивают зубы, но, по моему мнению, брекеты эффективнее. И существуют некоторые ограничения в использовании элайнеров.
В любом случае это современные устройства, которые удобно носить, они не мешают. А если возникают какие-то проблемы, мы всегда поможем и проконсультируем.
Торчащие зубы — это, конечно, эстетическая проблема. Но иногда у детей это норма, хотя родителям кажется, что какое-то нарушение, а после смены зубов всё становится нормально. Но если нет, зубы патологически большие, чаще всего это связано с ЛОР-патологией.
Расщелина — это диастема. У детей это вариант нормы — кость формируется чуть шире, чем зубы, постепенно сдвигает их. Но причина может быть и в том, что зубы сами по себе очень мелкие. Это корректируется в более взрослом возрасте. В редких случаях у взрослых диастема формируется из-за проблем с уздечкой губы.
В глобальном смысле — или с функциональными, или с эстетическими. Функциональные связаны с аномальными положениями зубов, челюстей, деформацией зубных дуг, болями, щелчками в суставах. Если проблему можно решить только хирургически, ортодонт подготавливает человека к челюстно-лицевой операции. Образно говоря, расставляет зубы и кости правильно.
Эстетические проблемы разнообразны. По большому счету, почти все проблемы с зубами так или иначе связаны с эстетикой. Красивая улыбка — социально значимая вещь, всем хочется иметь красивые и ровные зубы. Неровные зубы, асимметрия лица, сильно выступающий или, наоборот, срезанный подбородок — это всё эстетические проблемы, если, конечно, речь не идет о какой-то серьезной патологии. Хирургически эти проблемы тоже решаются. Хороший костный каркас — основа, скажем так, красивого старения. От правильной позиции челюстей и зубов зависит не только качество улыбки, но и очертание лица, тонус губ, подбородка.
Мы ставим зубы на место, выравниваем их. У взрослых это также делается с помощью современных систем — брекетов и капп. Перед началом лечения наши специалисты проводят диагностические исследования — делают слепки, рентгеновские снимки, клинические фотографии. После обработки всех этих данных ортодонт разрабатывает индивидуальный план лечения. Естественно, он подробно обсуждается с пациентом, человеку предлагается выбор, рассказываем о преимуществах того или иного способа лечения.
Иногда объективны. Иногда нет. Бывает, что приходит девушка с красивым гармоничным лицом. Я вижу — отмечу, вижу объективно, — что у неё всё в порядке, и зубы, и губы, и подбородок — всё прекрасно. Жаловаться совершенно не на что, но ей кажется, что что-то не так. Это уже вопрос принятия себя, и с этим стоит идти к психологу. Сталкиваюсь с такими случаями всё чаще. Вероятно, это влияние рекламы, соцсетей, блогеров.
Наша клиника вообще «заморочена» на эстетике и психологическом комфорте пациентов. Хотим дать людям лучшее, что есть в мировой стоматологической практике. На всех этапах лечения ведется фотопротокол всех этапов лечения — к слову, это делают далеко не везде. Пациент всегда может увидеть, что с ним происходит, что делают врачи. Стараемся, чтобы у нас было удобно, уютно и спокойно.
Да, их достаточно много. И постоянные, и новые. Приезжают из Москвы, Подмосковья, из других городов, часто весьма отдаленных, и даже из других стран. Мы всегда на связи с пациентами. Ситуация с карантином поставила многих в сложную ситуацию, кто-то застрял в другом городе и не может приехать — но всегда может рассчитывать на удаленную консультацию и помощь. У меня такие случаи есть — например, пациентка, лечившаяся у меня два года, не может выехать из Красноярска. Держим связь, решаем проблемы дистанционно.
О враче. Елена Игоревна Гусева окончила Тверскую государственную медицинскую академию по специальности врач-стоматолог, интернатуру на базе Медико-хирургического центра имени Пирогова, ординатуру в Российской медицинской академии последипломного образования (врач-ортодонт), активно практиковала, работала в различных клиниках. Считает, что зеленоградский Центр функциональной стоматологии — одна из лучших российских стоматологических клиник.
Зеленоград, корпус 1557 (отдельный вход со стороны улицы Андреевка). Рядом остановка городских автобусов №17 и 20.
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