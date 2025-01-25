Лифты в корпусе 2 дома 37 по Георгиевскому проспекту ломаются постоянно, оба останавливают надолго — обычная ситуация для 7-го подъезда. Тут было всё: и пролетающая ниже первого этажа кабина, и застрявшие надолго люди с детьми, и странное долгое открывание дверей, и ожидание внизу под два часа — потому что на 16 этаж пешком подняться не могли. Жильцы прошли разные инстанции и сейчас направили коллективные письма в прокуратуру, Мосжилинспекцию и Ростехнадзор.
В 16-этажном подъезде новостройки (заселение было в 2018 году) живут пожилые, родители с грудными детьми, люди после операций, с травмами. С лифтами с самого начала были проблемы, говорят жильцы, но как-то они работали — ломались хотя бы поочередно. В 2022-м стали регулярно ломаться оба, пассажирский и грузовой. Трясутся, гремят, пролетают этажи, едут не туда (куда вызвали кнопкой), произвольно останавливаются на этажах, застревают и просто стоят без движения. С осени 2023-го оба стабильно выходят из строя.
Список заявок о поломках лифтов за разные периоды (есть у «Зеленоград.ру») впечатляет. Например, с середины февраля по середину марта 2024-го — более двадцати, то есть практически каждый день. А вот свежая январская ситуация: с 9 января один лифт полностью остановлен до 31 января, второй работает время от времени. 9-го оба лифта не работали с 14:00 до 21:00, 11-го с 10:00 до 17:00, 12-го с 13:54 до 23:55. 19 января с 10:40 до 14:30 лифт ломался четыре (!) раза с пассажирами внутри: постояв между этажами, переходил в аварийный режим, спускался на первый этаж и открывал двери.
Инцидент произошёл в апреле 2022 года. Грузовой лифт спускался с 11 этажа, всего в кабине было десять человек, четверо из них — маленькие дети. Общая масса пассажиров не превышала максимальные 570 килограмм. На панели были нажаты кнопки 2 и 1 этажей. Внезапно лифт стал трястись и дребезжать, табло заморгало, на нём пропала информация. Без остановки на упомянутых этажах он пролетел вниз и остановился на чём-то твёрдом с сильным ударом в пол. «Я, муж и дети ощутили резкую боль в позвоночнике», описывает случившееся одна из пассажирок. Люди позвонили в диспетчерскую, лифтёр появился только через 40 минут. За это время сидевшим в лифте стало плохо — не было никакого притока воздуха из вентиляции. Двое — взрослый и ребенок — впоследствии обратились в травмпункт.
Сразу после этого инцидента механик просто перезапустил лифт. После жалобы жильцов в Мосжилинспекцию лифт остановили для проверки его состояния, но на следующий день снова запустили, пообещав комиссионную проверку. Была ли та проверка, неизвестно, но лифт продолжал регулярно ломаться. Страдает не только 7-й подъезд: лифты падали и в 9-м подъезде того же дома. Тогда причиной назвали выход из строя датчика точной остановки.
Показательна история, рассказанная «Зеленоград.ру» женщиной, живущей на последнем этаже. Её муж перенёс три операции на сердце. Врачи «скорой помощи» подняться на 16-й этаж пешком ещё смогут, а вот спуститься с больным на носилках уже нет. Мужчина вынужден был переселиться на дачу, чтобы, в случае чего, ему могли оказать экстренную помощь. Это посоветовали сделать сами медики. А сама женщина сидит дома с травмой — разрыв связок на ноге. «Ни сама выйти не могу, ни ко мне никто не может прийти — лифты не работают», говорит она.
Еще одна женщина с предпоследнего этажа — с младенцем, не может то спуститься, то подняться с коляской. Иногда приходится часами сидеть в холле подъезда в ожидании лифтеров. Дети боятся этих лифтов, говорят жильцы, некоторые плачут и отказываются в них заходить.
Внизу в холле курьеры складируют заказы из интернет-магазинов — не хотят идти на верхние этажи. В подъезде нет мусоропровода — приходится носить мусор пешком по лестнице.
Жители считают, что в их новостройке поставили старые лифты, возможно, уже отработанные. В них нет вентиляции, современных фотоэлементов, отсутствует датчик перегруза, двигаются медленно, с самого начала работы трещат и скрипят. Кроме того, ссылаются на слова лифтеров-ремонтников — те говорят, что в лифтах неисправные или старые платы, нет нужных комплектующих, запчастей. Есть мнения, что такие лифты поставили в момент передачи в 2016 году дома от первого застройщика второму: проектировал и начинал строить первые корпуса «Мортон», заканчивал ПИК.
Домом управляет компания «ПИК-Комфорт», аффилированная с застройщиком 17-го микрорайона — группой компаний ПИК. В доме стоят лифты завода МЭЛ, вошедшим в 2018 году в состав ГК ПИК. Обслуживает их «Первая лифтовая компания». «Первая лифтовая компания» — это подразделение «ПИК-Комфорта».
Заявки от жителей по поводу лифтов проходят через управляющую компанию. Дальше происходит одно и то же: приезжают мастера, что-то подкручивают, перезапускают лифты в аварийном режиме, после чего УК закрывает заявки. Были и случаи закрытия заявок без прихода ремонтников. А лифт через полтора-два часа снова ломается. Жильцы писали в Ростехнадзор, откуда пришёл ответ — «обращайтесь в Мосжилинспекцию». Обращались в префектуру. которая запросила информацию у управляющей компании — а та отписалась, что проведен внеплановый технический осмотр лифтового оборудования, заменено программное обеспечение, смазаны и отрегулированы направляющие кабин. После чего лифты продолжали ломаться. Жилинспекция, в свою очередь, реагировала проверками и выдачей предписаний управляющей компании об устранении нарушений. Как-либо принудить обследовать и нормально отремонтировать лифты ведомство, видимо, не может. В своих отчетах о работе по обращениям жителей инспекция сообщает только о каких-то косметических процедурах в лифтах: покрасить кабину, повесить таблички, заменить вызывную панель и тому подобное.
Сейчас жители составили коллективные обращения в префектуру, Мосжилинспекцию, Ростехнадзор и прокуратуру. В них подробно описана ситуация с лифтами, длящаяся годами, и содержится требование разобраться в ней и привлечь к ответственности виновных. А главное, провести проверку и наладить нормальную работу лифтов. Если их невозможно отремонтировать, то необходимо заменить.
Заменить лифты, которые поставили только несколько лет назад, будет сложно. Об этом неофициально говорят и в жилинспекции. Формально полная замена лифтов возможна только после истечения срока их службы — 25 лет. И в процессе капитального ремонта, сроки которого определяет московский фонд капремонта. Сколько лет работают стоящие во втором корпусе дома 37 лифты, неизвестно. Как и непонятно без технической экспертизы, нужно ли действительно менять аварийные лифты в доме 37/2 или их можно отремонтировать. В соседнем третьем корпусе лифты (такие же, как втором) тоже ломались, но ситуация улучшилась после смены управляющей компании. «Жилищник» провел обследование, поменяли пару лебёдок, канаты, электронные части, рассказал «Зеленоград.ру» житель дома. Нельзя сказать, чтобы поломки прекратились — из-за перекоса кабин лифты скрежещут, останавливаются, часто перекашиваются двери. Но их хотя бы чинят относительно быстро. Так что собственникам корпуса 2 стоит подумать и о решении проблемы путём смены УК.
Неутешительный вывод из этой ситуации: надзором за работой лифтов по-настоящему никто не занимается. За их состояние отвечает управляющая компания. Если УК не справляется с этим, надо жаловаться в Мосжилинспекцию, если и это не помогает — Ростехнадзор, сообщают в мэрии. И эти ведомства проведут проверку и «выдадут ответственным за состояние лифта предписание об устранении нарушений». Такие предписания можно выдавать, видимо, бесконечно.
«Зеленоград.ру» направит эту статью в прокуратуру, чтобы ведомство дало правовую оценку действиям всех ответственных должностных лиц и организаций.