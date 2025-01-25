В 16-этажном подъезде новостройки (заселение было в 2018 году) живут пожилые, родители с грудными детьми, люди после операций, с травмами. С лифтами с самого начала были проблемы, говорят жильцы, но как-то они работали — ломались хотя бы поочередно. В 2022-м стали регулярно ломаться оба, пассажирский и грузовой. Трясутся, гремят, пролетают этажи, едут не туда (куда вызвали кнопкой), произвольно останавливаются на этажах, застревают и просто стоят без движения. С осени 2023-го оба стабильно выходят из строя.

Список заявок о поломках лифтов за разные периоды (есть у «Зеленоград.ру») впечатляет. Например, с середины февраля по середину марта 2024-го — более двадцати, то есть практически каждый день. А вот свежая январская ситуация: с 9 января один лифт полностью остановлен до 31 января, второй работает время от времени. 9-го оба лифта не работали с 14:00 до 21:00, 11-го с 10:00 до 17:00, 12-го с 13:54 до 23:55. 19 января с 10:40 до 14:30 лифт ломался четыре (!) раза с пассажирами внутри: постояв между этажами, переходил в аварийный режим, спускался на первый этаж и открывал двери.