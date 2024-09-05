Лифт с восемью пассажирами пролетел ниже первого этажа в 17-м микрорайоне. Жители регулярно жаловались на поломки лифтов в доме 05.09.2024 ZELENOGRAD.RU

В кабине грузового лифта дома 37к2 по Георгиевскому проспекту было четверо взрослых и четверо детей.

«Лифт не остановился на первом этаже и упал с высоты около 70 сантиметров, но людей было много, внизу стоят пружины, с которых лифт немного отбросило назад — было ощущение, что пролетели больше», — рассказал «Зеленоград.ру» один из пассажиров, Евгений. Дети испугались и начали кричать, в лифте было душно и он с усилием отодвинул дверь, чтобы все вылезли. Тем более, по опыту, ждать лифтера пришлось бы долго.

Остановка лифта произошла в связи с выходом из строя датчика точной остановки, рассказали «Зеленоград.ру» в управляющей организации «ПИК-Комфорт» и добавили, что специалисты проверяют оборудование, компания находится на связи с жителями. Версию в поломкой датчика подтвердил жителю и сам лифтер.

В «Пик-комфорте» сказали, что пострадавших нет, но у одного из пассажиров, крупного мужчины, после инцидента болит спина.

Через несколько часов лифт запустили. Однако лифты в доме, по словам жителей, находятся в запущенном состоянии. Например, две недели не работал пассажирский лифт, до этого месяц не работал сломавшийся сегодня грузовой лифт. «Постоянные поломки, обращений тонны», говорит жительница подъезда Елена.

«Надо писать в прокуратуру, вызывать технадзор, чтобы проверить состояние лифтов и работы по их регламентному техобслуживанию», считает Евгений.

Проблемы с лифтами у ПИКа даже в новых домах 22-го микрорайона, которые только начинают заселять. «Георгиевский проспект дом 27 корпус 2 подъезд 5, систематически не работают лифты, все три одновременно. А если и работает — то один, в которым мы уже неоднократно застревали, жалуется в префектуре покупательница квартиры в ЖК „Зеленый парк“. — Частые случае, когда в вечернее время, жители вынуждены идти пешком, а дом 25-этажный!».

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Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), лифты
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