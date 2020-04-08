«Только что мою еду привезли на стройку, — сообщила „Зеленоград.ру“ жительница 3-го микрорайона. — Такси от станции Крюково тоже пару раз порывалось на стройку привезти».

Корпуса 330 и 331 были построены 11 лет назад. А в 2017-м неподалеку началось строительство нового жилого комплекса. Двум из строящихся жилых домов дали такие же строительные адреса, 330 и 331.

Почему это произошло, сейчас доподлинно неизвестно. Возможно, ответ в канцелярских особенностях присвоения временных номеров при строительстве домов на месте снесенных пятиэтажек. Корпуса 330 и 331 построили на месте снесенных в 2007 году пятиэтажек, имевших те же номер (но в период строительства у них были другие номера). Новые дома за «Флейтой» тоже строят на месте снесенных «хрущевок». Но, возможно, имела место и какая-то ошибка. Раньше присвоением адресов занимались органы градостроительства и архитектуры, с 2016 года — департамент городского имущества.

Как бы там ни было, в марте этого года застройщик ЖК получил разрешения на ввод домов в эксплуатацию, строящимся корпусам 330 и 331 присвоили новые номера — 354А и 354. Но пока эти окончательные, а не строительные, адреса существуют только на табличках на самих зданиях. И у застройщика на схеме ЖК, и в Яндекс.картах — прежние строительные. В навигаторах два корпуса 330 и два корпуса 331. Навигаторы при вводе этих адресов прокладывают маршруты куда попало, чаще всего в строящийся ЖК.

«Зеленоград.ру» отправил в Яндекс.Карты сообщение о неточности и внес изменения в «Народную карту» Яндекса. Из Яндекса ответили, что передали информацию картографам. Обычно изменения вносят в течение одной-двух недель.

Застройщику эти проблемы не мешают, прокомментировали в «Зеленоград-сити». Кстати, строящийся корпус 326 стал корпусом 360А — уже были случаи путаницы с соседним корпусом 360 — «Флейтой», которая для приезжих визуально кажется нежилым зданием. Строящимся корпусам 332, 335 и 336 присвоены номера 355, 353 и 353А соответственно.