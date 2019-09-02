Летним утром в пекарню Сурукиных в корпусе 403А зашел клиент — он заказал стакан кипятка, хотел расплатиться картой и интересовался, где аптека. Но потом, что-то сильно напугало его на улице и он спрятался сначала за прилавок, а затем вообще полез под кассу.
Продавщица очень испугалась и вызвала на подмогу хозяина пекарни. Между тем, странный клиент просил её держать дверь в пекарню закрытой. При этом покупатели не могли попасть внутрь и продавщице приходилось впускать их самостоятельно и снова запирать за ними дверь. Все время до приезда хозяина клиент спокойно сидел за прилавком, вежливо здоровался, а посетители не понимали кто-то это и что он там делает.
Когда хозяин пекарни — Олег — приехал, клиент представился «парнем» кассирши и все равно не хотел уходить. Олег сказал продавщице вызвать полицию, а сам задерживал мужчину, позвав на помощь коллегу, потому что странный клиент начал ходить по магазину. Он рассказал Олегу, что принял большую дозу наркотиков и его ищут.
«Мог украсть, но не украл ничего. Я просто хотел попить» , — вежливо говорит мужчина и просит его отпустить до приезда полиции. Но сотрудники магазина считали, что это мог быть и беглый преступник и не выпустили его. Полицейские приехали, сразу вывели «клиента» и обещали проверить не в розыске ли он. Пока в полиции не отвечают, кем был задержанный. Zelenograd.ru сообщили только, что идет проверка.
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