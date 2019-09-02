Летним утром в пекарню Сурукиных в корпусе 403А зашел клиент — он заказал стакан кипятка, хотел расплатиться картой и интересовался, где аптека. Но потом, что-то сильно напугало его на улице и он спрятался сначала за прилавок, а затем вообще полез под кассу.

Продавщица очень испугалась и вызвала на подмогу хозяина пекарни. Между тем, странный клиент просил её держать дверь в пекарню закрытой. При этом покупатели не могли попасть внутрь и продавщице приходилось впускать их самостоятельно и снова запирать за ними дверь. Все время до приезда хозяина клиент спокойно сидел за прилавком, вежливо здоровался, а посетители не понимали кто-то это и что он там делает.