В сентябре жильцам корпуса 2022 пришли платежки с резким увеличением платы за наем жилья. Из-за перерасчета непонятной природы люди оказались должны по несколько десятков тысяч рублей. «Зеленоград.ру» узнал причину в департаменте городского имущества и рассказывает, как поступить жильцам.
Корпус 2022 — это так называемый бездотационный дом жилищного фонда коммерческого использования Москвы (БДД). Это многоквартирные дома, где квартиры по договорам найма предоставляются людям, стоящим в очереди на жилье, у которых не хватает средств для покупки собственной квартиры. Жильцы БДД оплачивают не только всю коммуналку, но и полную стоимость за пользование, содержание и ремонт жилого помещения.
Этот дом перестал быть БДД в 2015 году, после этого у всех, кто хотел, была возможность до конца 2017 года выкупить квартиры в частное владение. Квартиры тех, кто этого не сделал, перешли в городскую собственность, после этого с жильцами городских квартир заключали уже не договор найма БДД, а договор коммерческого найма с тарифами, назначенными Москвой.
Тем, кто не выкупил квартиры до 2017 года и продолжает проживать в квартирах, принадлежащих городу, в сентябре пришли платежки с крупными задолженностями — по 20-40 тысяч. Тогда сотрудники МФЦ заявили жильцам, что у них нет инструкций, как действовать в данной ситуации.
В департаменте городского имущества (ДГИ) объяснили, что все годы жильцы платили как обычно из-за недосмотра: у МФЦ района Крюково не было информации об изменении статуса дома, поэтому они выставляли платежки, как раньше. Когда это обнаружилось, ведомство направило в МФЦ верную информацию о жильцах и их договорах для перерасчета платы за наем.
До перерасчета ставка за наем была 75,95 рублей/кв.м., сообщили в ДГИ, после она должна быть 37,18 рублей/кв.м. Переплаченную жильцами сумму им обещают вернуть за все время.
Из ответа ДГИ не совсем понятно, будет ли перерасчет и возврат денег автоматическим. Жительница этого корпуса Елена М. поделилась инструкцией, которую получила в МФЦ.
Сначала нужно получить в МФЦ перерасчётную квитанцию и справку с данными оплаты по договору найма. Затем — обратиться в зеленоградское отделение департамента городского имущества в префектуре, взять там образец заявления на перерасчёт, оформить его и с документами по списку (их обещали подсказать на месте) сдать все это там же.
«И ждать ответ. В итоге всю сумму, оплаченную вами за наем, вернут, и с неё нужно будет оплатить долг (который указан в квитанции), остальная часть суммы останется вам», — добавила Елена.
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