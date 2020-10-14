Что случилось

Корпус 2022 — это так называемый бездотационный дом жилищного фонда коммерческого использования Москвы (БДД). Это многоквартирные дома, где квартиры по договорам найма предоставляются людям, стоящим в очереди на жилье, у которых не хватает средств для покупки собственной квартиры. Жильцы БДД оплачивают не только всю коммуналку, но и полную стоимость за пользование, содержание и ремонт жилого помещения.

Этот дом перестал быть БДД в 2015 году, после этого у всех, кто хотел, была возможность до конца 2017 года выкупить квартиры в частное владение. Квартиры тех, кто этого не сделал, перешли в городскую собственность, после этого с жильцами городских квартир заключали уже не договор найма БДД, а договор коммерческого найма с тарифами, назначенными Москвой.