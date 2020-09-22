«Обращения жителей в МФЦ подтвердило отсутствие у них задолженностей по оплатам и подтвердило наличие у некоторых переплат! Жильцы корпуса 2022 в большом недоумении от ситуации, платили-платили всё вовремя, как оказалось, даже кто-то переплатил, но при этом люди всё равно кому-то что-то ещё должны?!» — возмущается жительница дома, попросившая сохранить анонимность.

По ее данным, перерасчет получила не только ее семья, но и их соседи. Сейчас она намерена обращаться в прокуратуру.

Жилец другой квартиры этого корпуса Александр также предоставил редакции полученные платежки. У него тоже изменился тариф, ему дополнительно насчитали 38,5 тысяч рублей (вместо 5,5 тысяч за август). «Суммы у всех разные, у кого то 30 тысяч рублей, а у кого-то и 90 тысяч рублей. Сотрудники МФЦ ответили, что у них нет инструкций, как действовать в данной ситуации. На горячей линии мэра результат был такой же, с оговоркой: «вы же понимаете, до 10 октября платежка должна быть оплачена», — рассказал он. Сделать перерасчет для проверки начислений им никто не предложил.

Еще двое жительниц корпуса 2022 сказали «Зеленоград.ру», что им пришли обычные платежки без перерасчетов и начислений. Обе они проживают не по договору коммерческого найма. Как объяснила одна из жильцов Светлана, корпус 2022 перестал быть БДД в 2015 году, после этого у всех, кто хотел, была возможность до конца 2017 года выкупить квартиры в частное владение.

Квартиры тех, кто этого не сделал, перешли в городскую собственность, рассказала на форуме зеленоградка, которая занималась приватизацией своего жилья в этом корпусе. По ее словам, после этого с жильцами городских квартир заключали уже не договор найма БДД, а договор коммерческого найма с тарифами, назначенными Москвой.

Таким образом, получается, что начисления сделали тем, кто не выкупил квартиры до 2017 года и продолжает проживать в квартирах, принадлежащих городу. «Зеленоград.ру» направит запрос в департамент городского имущества с просьбой объяснить причины перерасчета.