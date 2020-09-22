Долг в десятки тысяч рублей за наем жилья приписали в одном из домов 20 микрорайона 22.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В редакцию «Зеленоград.ру» обратились жильцы корпуса 2022. В платежках за сентябрь они обнаружили резкое увеличение платы за наем жилья: из-за перерасчета непонятной природы люди оказались должны по несколько десятков тысяч рублей. В МФЦ и на горячей линии мэрии им не смогли объяснить, почему это произошло и что теперь делать. Но подчеркнули: заплатить все по квитанции равно надо в срок — до 10 октября.

Корпус 2022 — это так называемый бездотационный дом жилищного фонда коммерческого использования Москвы (БДД). Это многоквартирные дома, где квартиры по договорам найма предоставляются людям, стоящим в очереди на жилье, у которых не хватает средств для покупки собственного жилья. Жильцы БДД оплачивают не только всю коммуналку, но и полную стоимость за пользование, содержание и ремонт жилого помещения. Договор с ними заключается на пять лет, после чего продляется на такой же срок. Дома назвали бездотационными, поскольку их жители оплачивают содержание жилья и коммунальные услуги по себестоимости, то есть город не выделяет на эксплуатацию таких домов никаких дотаций.

Корпус 2022 передали под заселение в конце 2011 года. Право на проживание в этом доме имели очередники, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.

В сентябре 2020 года несколько жильцов этого дома получили платежки с перерасчетом стоимости найма помещения. Так, жительнице 35-метровой квартиры добавили 20 тысяч рублей — и она стала должна за аренду квартиры 21,3 тысячи рублей вместо 2,2 тысяч за август. При этом, судя по платёжке тариф снизился: в августе он был 68 рублей за квадратный метр, в сентябре стал 37 рублей. Изменилось и название графы: в августе это был «наём в БДД», а в сентябре — «коммерческий наём».

«Обращения жителей в МФЦ подтвердило отсутствие у них задолженностей по оплатам и подтвердило наличие у некоторых переплат! Жильцы корпуса 2022 в большом недоумении от ситуации, платили-платили всё вовремя, как оказалось, даже кто-то переплатил, но при этом люди всё равно кому-то что-то ещё должны?!» — возмущается жительница дома, попросившая сохранить анонимность.

По ее данным, перерасчет получила не только ее семья, но и их соседи. Сейчас она намерена обращаться в прокуратуру.

Жилец другой квартиры этого корпуса Александр также предоставил редакции полученные платежки. У него тоже изменился тариф, ему дополнительно насчитали 38,5 тысяч рублей (вместо 5,5 тысяч за август). «Суммы у всех разные, у кого то 30 тысяч рублей, а у кого-то и 90 тысяч рублей. Сотрудники МФЦ ответили, что у них нет инструкций, как действовать в данной ситуации. На горячей линии мэра результат был такой же, с оговоркой: «вы же понимаете, до 10 октября платежка должна быть оплачена», — рассказал он. Сделать перерасчет для проверки начислений им никто не предложил.

Еще двое жительниц корпуса 2022 сказали «Зеленоград.ру», что им пришли обычные платежки без перерасчетов и начислений. Обе они проживают не по договору коммерческого найма. Как объяснила одна из жильцов Светлана, корпус 2022 перестал быть БДД в 2015 году, после этого у всех, кто хотел, была возможность до конца 2017 года выкупить квартиры в частное владение.

Квартиры тех, кто этого не сделал, перешли в городскую собственность, рассказала на форуме зеленоградка, которая занималась приватизацией своего жилья в этом корпусе. По ее словам, после этого с жильцами городских квартир заключали уже не договор найма БДД, а договор коммерческого найма с тарифами, назначенными Москвой.

Таким образом, получается, что начисления сделали тем, кто не выкупил квартиры до 2017 года и продолжает проживать в квартирах, принадлежащих городу. «Зеленоград.ру» направит запрос в департамент городского имущества с просьбой объяснить причины перерасчета.

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Метки:
микрорайон 20, коммунальные платежи
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