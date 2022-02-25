В Зеленограде, на первый взгляд, хватает медицинских услуг. Но не факт, что в коммерческом медцентре найдется нужный специалист, исследование и в принципе внимательный, не спешащий и опытный врач. Сегодня мы рассказываем о клинике «ИнтерМедикум», в которую приходит всё больше людей, узнавших о ней от знакомых, соседей, родственников. В маленьком городе информация о хорошем, как и плохом, передаётся быстро. А мы побывали в клинике, узнали, как она работает, и побеседовали с главным врачом Татьяной Ботиной.
«ИнтерМедикум» находится в корпусе 1651. Это большое отдельно стоящее здание — деловой центр «Зеленоград» — возле пересечения Георгиевского проспекта и улицы Каменка. Клиника расположена на четвертом этаже. Вход отдельный, с улицы. Найти просто — он под соответствующей вывеской. Можно зайти через центральный вход делового центра и подняться в клинику на лифте.
Рядом остановка «Пенсионный фонд», здесь останавливаются автобусы 14, 22, 28, 32, 400К. Для приехавших на машине возле здания есть парковка. Клиника работает с понедельника по субботу с 8:00 до 21:00, в воскресенье с 8:00 до 18:00.
В небольшой приемной стоят диваны, негромко работает экран — показывают только хорошие фильмы. Пришедшие могут попить воды (есть кулер), чай или кофе, спокойно посидеть в ожидании приема. За стройкой ресепшн — доброжелательные вежливые сотрудницы. Здесь уютная и спокойная обстановка. Врачи сами выходят к своим пациентам. Иногда подробно разговаривают и после приема, расспрашивают и о здоровье, и просто о жизни. Это первая визитная карточка клиники: сразу чувствуется, что здесь работают неравнодушные люди. Некоторые даже обнимаются с пациентами.
В клинике принимают врачи почти всех специальностей. В том числе кардиологи, дерматологи, гинекологи, гастроэнтерологи, терапевты, офтальмологи, урологи, хирурги и многие другие. Особо отметим, что есть редкие (для Зеленограда) врачи. Например, гематолог — к слову, единственный такой специалист в округе работает в одной поликлинике и сильно перегружен. Врач работает с любыми заболеваниями крови, ведет, в частности, сложные беременности с гематологической патологией. Стаж работы, в том числе в качестве заведующей отделением гематологии больницы — более 25 лет.
В клинике работает маммолог (точнее, онколог-маммолог). В зеленоградских поликлиниках маммологов нет, в женских консультациях тоже — посылают в Москву. А в «ИнтерМедикуме» принимает опытный оперирующий доктор, кандидат наук, с многолетним опытом работы, в том числе в Российском онкологическом научном центре имени Блохина (называемом в народе «на Каширке»).
А также востребованные и редкие специалисты: инфекционист, отоларинголог (ЛОР), оперирующий травматолог-ортопед, гинеколог-эндокринолог. В клинике прекрасно представлена гинекология, в том числе ведение беременности. Принимают пять акушеров-гинекологов, в том числе со специализацией эндокринолог, хирург, онколог и врач ультразвуковой диагностики.
Анализы можно сдать любые. Диагностические исследования: УЗИ (3D/4D), рентген, электроэнцефалограмма (ЭЭГ), суточное ЭКГ (Холтер), электрокардиография (ЭКГ), суточное мониторирование давления (СМАД), кольпоскопия, кардиотокография (КТГ) плода. Также можно оформить медицинскую книжку и больничный.
Все врачи клиники могут проконсультировать пациента по телефону или онлайн — в Whatsapp и Viber.
Стоит отдельно упомянуть онкологическое направление — это еще один акцент клиники «ИнтерМедикум». Редкий для местных медцентров случай, когда в одном месте собрали хороших, опытных, дотошных специалистов. Прием ведут «просто» онкологи, а также онкогинеколог, онкодерматолог, онкогематолог, онкоуролог, онкомаммолог. «ИнтерМедикум» сотрудничает с ведущими государственными онкологическими клиниками, налажено тесное взаимодействие. Что на практике означает эта общая враза? Что пациента максимально быстро обследуют, направят в профильную клинику на консультацию или лечение/операцию, не будут гонять в разные медучреждения на исследования (как нередко, увы, происходит), а незамедлительно сделают всё сами и свяжутся с нужными врачами или завотделением. Возможности для этого имеются: это и сотрудничество с различными лабораториями, и личные связи.
Можно выяснить генетическую предрасположенность к онкологии. В клинике делают буккальный соскоб (мазок из внутренней поверхности щеки) и отправляют в новосибирскую лабораторию — единственную в стране, занимающуюся такими генетическими исследованиями. Кстати, это касается не только онкологии, но и предрасположенности к гинекологическим и эндокринологическим заболеваниям.
В числе услуг клиники — комплексные программы, удобный пакет анализов, исследований и консультаций врачей. Они позволяют быстро узнать о состоянии здоровья, диагностировать заболевание (или его отсутствие) или подготовиться к операции. Несколько программ связаны с онконастороженностью. Этот термин означает готовность врачей заподозрить в определенных симптомах у пациента рак, чтобы выявить болезнь на ранней стадии. Особенно учитывая, что онкология может начаться бессимптомно, а проявления болезни можно спутать с другими заболеваниями.
Другие программы: подготовка к операции, подготовка к беременности, здоровый желудок, гинекология, мужское здоровье. Кроме того, предлагаются годовые программы обслуживания и диспансеризация. Организации могут проводить в клинике профосмотры своих сотрудников, а могут заказать и выездные.
Главврач Татьяна Ботина возглавила клинику три года назад и сумела подобрать уникальный коллектив врачей. Она руководствуется принципом «ставить себя на место больного».
— Для меня самое плохое — это холод, безразличие медиков. Ужасно это не люблю. Всегда представляю себя на месте больного — а если такое у меня, а если со мной? Человек же не от хорошей жизни приходит к врачам, ему и так сложно и порой очень тяжело.
Я требую такого же подхода от персонала, от своих врачей. В итоге коллектив сложился замечательный, и врачи уходят в другие клиники очень редко. А если уж такое случается — бывают всякие обстоятельства в жизни, — говорят, что им очень жаль, как будто из дома уходят. И пациенты наши часто говорят: «К вам приходишь как к родным». Всех знаем и помним в лицо. Со всеми постоянно на связи. Вот у меня один телефон, один номер, мне звонят и пишут в мессенджер, присылают sms.
Я не требую от врачей каких-то протоколов и стандартов в плане назначений. Не секрет, что в некоторых клиниках докторов штрафуют, если те не назначают определенный набор анализов и исследований — это же приносит деньги. У нас такого нет, я против избыточных назначений (при этом, конечно, не надо их путать с необходимыми).
То же касается времени приема. Если нужно, прием будет длиться час.
Когда у врача в глазах не отражается «я тут только ради денег», когда он по-настоящему заинтересован и внимателен — пациент ему доверяет.
При этом, когда необходимо, мы всё делаем быстро. Если снимают кардиограмму, максимум через пять минут она должна быть описана. Это не обсуждается. Если происходит какая-то задержка с ЭКГ, звоню доктору — «пациент вас ждет!» То же с рентгеном, с УЗИ. Всё работает как налаженные часы. Пациента никто не посылает после приема записываться на исследование, а потом на повторный прием, не гоняют, не заставляют ждать — прием и нужные исследования следуют друг за другом, сразу же.
Отмечу, что все наши врачи — высокие профессионалы, и о каждом я могу рассказывать отдельно и долго. Например, наш оперирующий гинеколог невероятные вещи делает, особенно в плане эстетической гинекологии. Есть такая малоприятная вещь как недержание мочи. В частности, у многих женщин после родов. Наш врач эту проблему решает быстро и эффективно. Наш гематолог — очень опытный врач, занималась и занимается, в числе прочих, самыми сложными случаями. Наши гинекологи от и до ведут будущих мамочек. А те приходят после родов показать нам своих деток. Просто так приходят, уже не на приём. У нашего невролога — она же мануальный терапевт — волшебные руки, от неё пациенты выходят только с благодарностью.
В клинике еще и дарят подарки своим пациентам. Беременным каждый месяц полезное: гранатовый сок, витамины, гречку, молоко. А родившим — презент на день рождения малыша.
Периодически в клинике проходят акции — бесплатный прием врачей-специалистов или исследования с большой скидкой. Например, до конца февраля для мужчин действует
50-процентная скидка на исследование заболеваний сердца. Можно успеть воспользоваться.
Для льготных категорий пациентов (многодетные семьи, ветераны войны, инвалиды) постоянно действуют 5-процентные скидки на услуги. Для постоянных клиентов есть карты со скидками до 20%
Записаться можно тремя способами.
Позвонить телефону 8-495-369-12-73 (многоканальный).
Написать в ватсап или вайбер: 8-926-151-16-51 или телеграм: intermedicum
Оставить заявку на сайте.
Если нужный специалист будет свободен, возможен прием без предварительной записи.
Сайт: intermedicum.ru
Вконтакт: vk.com/intermedicum
Фейсбук: facebook.com/intermedicum.ru
Инстаграм: instagram.com/intermedicum