«Ужасно не люблю холод медиков». Слово главному врачу

Главврач Татьяна Ботина возглавила клинику три года назад и сумела подобрать уникальный коллектив врачей. Она руководствуется принципом «ставить себя на место больного».



— Для меня самое плохое — это холод, безразличие медиков. Ужасно это не люблю. Всегда представляю себя на месте больного — а если такое у меня, а если со мной? Человек же не от хорошей жизни приходит к врачам, ему и так сложно и порой очень тяжело.



Я требую такого же подхода от персонала, от своих врачей. В итоге коллектив сложился замечательный, и врачи уходят в другие клиники очень редко. А если уж такое случается — бывают всякие обстоятельства в жизни, — говорят, что им очень жаль, как будто из дома уходят. И пациенты наши часто говорят: «К вам приходишь как к родным». Всех знаем и помним в лицо. Со всеми постоянно на связи. Вот у меня один телефон, один номер, мне звонят и пишут в мессенджер, присылают sms.



Я не требую от врачей каких-то протоколов и стандартов в плане назначений. Не секрет, что в некоторых клиниках докторов штрафуют, если те не назначают определенный набор анализов и исследований — это же приносит деньги. У нас такого нет, я против избыточных назначений (при этом, конечно, не надо их путать с необходимыми).

То же касается времени приема. Если нужно, прием будет длиться час.

Когда у врача в глазах не отражается «я тут только ради денег», когда он по-настоящему заинтересован и внимателен — пациент ему доверяет.



При этом, когда необходимо, мы всё делаем быстро. Если снимают кардиограмму, максимум через пять минут она должна быть описана. Это не обсуждается. Если происходит какая-то задержка с ЭКГ, звоню доктору — «пациент вас ждет!» То же с рентгеном, с УЗИ. Всё работает как налаженные часы. Пациента никто не посылает после приема записываться на исследование, а потом на повторный прием, не гоняют, не заставляют ждать — прием и нужные исследования следуют друг за другом, сразу же.



Отмечу, что все наши врачи — высокие профессионалы, и о каждом я могу рассказывать отдельно и долго. Например, наш оперирующий гинеколог невероятные вещи делает, особенно в плане эстетической гинекологии. Есть такая малоприятная вещь как недержание мочи. В частности, у многих женщин после родов. Наш врач эту проблему решает быстро и эффективно. Наш гематолог — очень опытный врач, занималась и занимается, в числе прочих, самыми сложными случаями. Наши гинекологи от и до ведут будущих мамочек. А те приходят после родов показать нам своих деток. Просто так приходят, уже не на приём. У нашего невролога — она же мануальный терапевт — волшебные руки, от неё пациенты выходят только с благодарностью.