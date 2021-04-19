Пешеходные дорожки

«Основная задача проекта организовать на рассматриваемой территории удобную пешеходную сеть», — заявили проектировщики, но получилось у них так себе.

Они решили главную дорожку сделать бульваром: расширить её до трёх метров и замостить плиткой. Некоторые другие дорожки расширить до двух метров, а некоторые вообще не трогать.

Но дело в том, что эта якобы «главная дорожка квартала» и будущий «центральный бульвар» — просто дорожка вдоль леса на самом краю микрорайона. Нет ничего, что делает её какой-то главной и особенной. В пояснительной записке к проекту не представлено никаких обоснований этого вывода.

На схеме ниже — вся зона благоустройства. Красным — выделена «главная» или «центральная» дорожка квартала, идущая явно не по центру и не в направлении основных мест притяжения пешеходного трафика.