В пятом микрорайоне начали масштабное благоустройство во дворах корпусов 515-521. Из этих дворов хотят сделать то ли «знаковый объект», то ли парковую зону. На примере этого проекта хорошо видно, насколько неадекватны порой бывают проектировщики, когда они не удосуживаются выяснить, что нужно людям на самом деле, а администрация ставит палки в колеса попыткам местных жителей хотя бы немножечко поменять проект.
В проектной документации проблемы дворов описаны в целом правильно: не слишком хорошее состояние пешеходных дорожек, старые детские и спортивные площадки, недостаточно парковочных мест, пересечении путей движения машин и пешеходов, большие пустые пространства. Посмотрим теперь, как проектировщики из компании ЦПРД решили их исправить и что у них вышло.
«Основная задача проекта организовать на рассматриваемой территории удобную пешеходную сеть», — заявили проектировщики, но получилось у них так себе.
Они решили главную дорожку сделать бульваром: расширить её до трёх метров и замостить плиткой. Некоторые другие дорожки расширить до двух метров, а некоторые вообще не трогать.
Но дело в том, что эта якобы «главная дорожка квартала» и будущий «центральный бульвар» — просто дорожка вдоль леса на самом краю микрорайона. Нет ничего, что делает её какой-то главной и особенной. В пояснительной записке к проекту не представлено никаких обоснований этого вывода.
На схеме ниже — вся зона благоустройства. Красным — выделена «главная» или «центральная» дорожка квартала, идущая явно не по центру и не в направлении основных мест притяжения пешеходного трафика.
Вероятно, проектировщики видят эту дорожку и вообще то место, которым они занимаются, как место для отдыха и прогулок туда-сюда. Но нет — они делают не парк, а двор, по дорожкам которого люди не только гуляют, но и ходят в магазин, на автобусную остановку, в школу и детсад.
Вызывает вопрос и решение сделать эту дорожку полностью из плитки: множество детей ездят в школу и детсад на самокатах, некоторые взрослые — на работу. Из-за плитки такое передвижение по «бульвару» превратится в мучение. Что мешает заасфальтировать хотя бы часть этой широкой трёхметровой дорожки для удобной езды на самокатах и роликах, неизвестно.
Более того, реконструируемая сеть дорожек ограничена по непонятному принципу. Например дорожка вдоль детского сада со стороны корпуса 518, узкая и утопающая в грязи после каждого дождя, судя по проекту, останется как есть. Тоже самое с дорожкой от магазина вдоль корпуса 515 — она удобно расположена, но при этом узкая и грязная.
Проектировщики, видимо, думали, что людям надо дойти только до детской площадки и на этом их передвижения по двору заканчиваются. В детсад, школу, к торговому центру, автобусной остановке можно продолжать ходить по дорожке, на которой и два человека зимой с трудом расходятся, а уборочный трактор вечно взрыхляет обочину.
И так во всём. Проектировщики в своих фантазиях совершенно не подумали о том, что людям нужно на самом деле. Например, житель осчастливленного ими дома по пути до магазина или автобусной остановки пройдет лишь 50 метров по благоустроенной дорожке, но дальше снова окунётся в грязь, а затем ему придётся идти по лестнице, разрушающиеся ступеньки которой каждый год подмазывают цементом, чтобы через неделю они снова развалились.
Дорога в парк (да, прекрасный парк для прогулок тут уже есть) тоже лишь на 50 метров пройдет по благоустроенной дорожке, а потом опять придётся окунаться в вечную лужу — потому что по кривому асфальту вода не течет в ливнёвую канализацию (в ответ на жалобы чиновники традиционно отвечают, что ходили, смотрели, но лужи не нашли, хотя вот она на фото, и глубокая).
А после лужи надо переходить дорогу, но пешеходный переход проектировщики здесь не предусмотрели. Да и как его прокладывать? Ведь по переходу пришлось бы идти к тропинке, которую не собираются асфальтировать (на фото ниже отмечено красным), а чтобы выйти к асфальту надо делать сложный зигзаг прямо по автомобильной дороге (зеленым).
Вот такие мелочи и портят жизнь сотням людей каждый день на протяжении многих лет. Но проектировщики предпочли сделать широкий бульвар. Ведь чиновникам сложно похваляться какой-нибудь примитивной новой лестницей, ровной дорожкой и безопасным переходом. Им нужен «знаковый объект». Но это только начало.
Проектировщики отмечают недостаточное количество парковочных мест и планируют демонтаж 10 мест и монтаж 11. Казалось бы, даже одно дополнительное место уже хорошо. Но на самом деле это ложь. Ликвидируют парковку примерно на 25 машин между корпусами 519 и 520. Да, часть этой парковки (на фото ниже отмечена красным) в документах управы, видимо, не считалась парковкой, но люди парковались там многие годы.
То есть на самом деле число машиномест уменьшается. Значит ситуация с парковками станет только хуже. Более того, новые места делают не там, где ликвидируют старые, а возле другого дома — 516-го корпуса, что внесёт ещё больший дисбаланс в распределение между жителями свободных парковок.
Ещё удивительная история — часть машин стоит на так называемой экопарковке. Этот эксперимент признан неудачным уже 13 лет назад — вместо зеленой травы машины стоят на продавленной земле, разнося грязь по дорогам. Давно пора заасфальтировать их, но нет — такая экопарковка возле корпуса 519 остаётся без изменений, как ещё один пример убогого лоскутного благоустройства.
Здесь у проектировщиков тоже странные решения. Одно из них — сделать теннисный корт в 30 метрах от жилого дома. То есть к невыносимому шуму от Ленинградки (чиновники годами отказываются ставить шумозащитные экраны) и к шуму от строящегося в ста метрах регбийного стадиона прибавятся ещё непрерывные удары теннисного мяча.
Но самое главное — почему именно теннисный корт? Здесь уже есть три теннисных корта в шаговой доступности: 500 метров до корта у школы 1557 и полтора километра до кортов у площади Юности. Неизвестно, чем руководствовались проектировщики. Вряд ли они знают, сколько человек среди жителей этого двора играет в большой теннис. На этот корт неизбежно начнут приезжать люди из других районов, а значит и с парковкой станет ещё хуже.
Сделать что-то кроме спортивной площадки для условной «молодежи» — хорошая идея. Вот только проектировщики разместили «молодежную зону» в самом глухом месте двора — с краю, за высокими кустами и возле леса. В тот единственный момент, когда была возможность пообщаться с проектировщиком, ей говорили, что такую зону надо сделать в более людном и открытом месте, но все замечания жителей проигнорировали.
Но не только молодежи некуда пойти — взрослым тоже некуда. Во дворе, например, нет ни одного стола. Возможно, в представлении проектировщиков стол во дворе — это непременно пьяные посиделки, но нет. Это и возможность, например, выйти в хорошую погоду поработать на улицу с ноутбуком и много что ещё.
Сами проектировщики в своих фантазиях пишут, что разработали «уникальную концепцию микрорайона-коммуны, где в изолированном от других людей пространстве (по их мнению вся территория окружена лесом, видимо, непроходимым) люди живут по принципу взаимовыгоды и кооперируются друг с другом для создания оптимальных условий для всех сфер их деятельности». Но как можно кооперироваться, если во дворе нет ни одного элементарного стола? Может быть на лавочках вокруг детской площадки, или на корте, или гуляя туда-сюда по бульвару?
«Все проекты должны согласовываться с жителями, выполняться для того, чтобы им было удобнее и комфортнее, а не для кого-то. Это важно очень» — это постоянно и уже много лет твердит мэр Собянин. Но раз за разом местные чиновники наступают на грабли, желая осчастливить людей без их воли. И ладно бы, когда жители не хотят участвовать в разработке проекта — здесь не тот случай.
С момента первого обнародования идеи этого благоустройства в декабре 2019 года (кстати, проект уже тогда был практически готов) местные жители активно хотели внести в него коррективы. Сначала проектировщик согласилась на это, оставила контакты для организации встречи, но потом перестала выходить на связь.
В начале января 2020 году главе управы Андрею Макшанцеву была отправлена просьба оказать содействие в получении имеющейся проектной документации и организации встречи представителей инициативной группы местных жителей (которая представляет интересы более 300 квартир в этих домах) с заказчиками и подрядчиками благоустройства. Эта работа входит в полномочия главы управы.
Но Макшанцев предпочел «включить дурочку», отвечая, что у него никакой информации нет и всем занимается «Жилищник» — это формальный заказчик проекта. Ну а в «Жилищнике» на это ответили, что для получения информации необходимо обратиться в управу, то есть к Макшанцеву: «Проектом будут реализованы пожелания управы и все виды работ и объемы управе известны». Этот ответ не изменил подход Макшанцева, который продолжал делать вид, что он тут вообще ни при чем и на «Жилищник» никакого влияния не имеет.
Получается, Собянин говорит одно, а Макшанцев делает другое.
Практика показывает, что утвержденный проект не отлит в граните — в него можно вносить существенные изменения уже в ходе работ. Местные жители намерены обратиться в мэрию с требованием внести изменения в проект и дать оценку действиям зеленоградских чиновников.