Е.М.: Выставка замечательная. Но давайте ещё поговорим и о театре.

Вы автор либретто к мюзиклам «Живаго» и «Вино из одуванчиков», друг и соавтор Андрея Усачёва и по книгам для детей, и по сценарию мультфильма «Приключения в Изумрудном городе», и по мюзиклам «Алые паруса» в РАМТе и «TODD». Участник и организатор театральных лабораторий, член отборочной комиссии детских спектаклей фестиваля «Артмиграция», который как раз начнётся в конце октября. Наверное, сейчас идёт ещё работа по отбору спектаклей для него?

М.Б.: Да, я был в экспертном совете «Артмиграции». В этом году, как и в прошлом, мы просмотрели около восьмидесяти заявок, поэтому, конечно, работа была большая. Но свою часть мы уже сделали, спектакли отобраны, теперь очередь организаторов и устроителей. Потому что все участники этого фестиваля — не из Москвы, его идея как раз в том, чтобы дать возможность представить себя театрам из других городов.

Е.М.: Вы также много работали в Самаре, делали там фестиваль, и там же в самарском театре «СамАрт» идут ваши спектакли. А в Москве, прежде всего, это РАМТ, — театр, где можно увидеть ваш спектакль «Алые паруса«?

М.Б.: РАМТ — это моя первая большая встреча с театром, моя первая премьера, конечно, этот театр очень значим для меня. В эти дни, кстати, он празднует свой день рождения: 98 лет назад его открыла Наталия Сац.

«Алые паруса» — это уже мое возвращение туда, и спасибо театру, что эту непростую и неоднозначную работу он у себя принял. Это же практически мюзикл, и я благодарен, РАМТу, который, не являясь музыкальным театром, поддержал нас, а замечательный Алексей Бородин так яростно включился в эту работу. Это было очень здорово.

Е.М.: Мюзикл «TODD», очень интересный ваш проект. Он был поставлен совместно с группой «Король и Шут».

М.М.: Да, спектакль идёт. Но для меня его уже нет. Потому что после того, как умер «Горшок», Миша Горшенев, каким бы ни был замечательным другой артист, приглашенный на эту роль, я не могу его воспринимать, в силу своих личных привязанностей. Конечно, я не объективен, но я не могу видеть кого-то другого в этой роли, хотя спектакль, наверное, не стал слабее от этого, он просто именно для меня теперь другой. Вначале ведь, конечно, всё делалось под Мишу и вместе с ним, и было заряжено его энергетикой, сумасшедшей совершенно.

После его смерти ребята из группы встречались со мной и Андреем Усачёвым и говорили даже, что он вроде как завещал, чтобы дальше тексты песен для них писали мы. Но это, конечно, не наше. Одно дело — сочинять тексты внутри какого-то сюжета, и совсем другое — писать песни для рок-группы, для концертного исполнения.

Когда мы работали над этим мюзиклом, мы сильно подвинулись в каком-то внутреннем своём состоянии, и в возрасте даже. Причем, в обратном направлении — улетели куда-то лет на тридцать назад. Вспомнили свои студенческие годы, я же учился параллельно с Андреем Макаревичем, Лёшей Романовым, это всё общая тусовка была, вместе бывали на каких-то квартирах, в каких-то подвалах. Я думаю, будь у меня слух получше, я бы, наверное, и пел тоже.

E.M.: Да, но у Игоря Александровича Покровского в ансамбле «Кохинор» вы же всё-таки пели!

М.Б.: Да, с Покровским поработать вместе не удалось, и мы, в основном, пели. Но это было замечательное время — «Кохинор». Большой ошибкой Игоря Александровича было предположить во мне, при наличии голоса, ещё и музыкальный слух. Меня к нему Юра Соколов привёл как автора стихов. Юра как раз был одним из ведущих авторов текстов «Кохинора». А Покровский услышал, что у меня голос довольно низкий, и сразу скомандовал: «Так, — к басам, на верхнюю полку!», потому что ему как раз не хватало басов в коллективе. И я так онемел, мне было как-то стыдно отказываться и страшно признаться, что я вообще-то не пою. Но решил для себя, что если буду стоять между двоих, кто будет петь чисто, то не совру, а густоты звучания, может, и добавлю. Потом, конечно, Покровский раскусил, что у меня со слухом дела обстоят не очень, но, тем не менее, меня не попёр, хотя я ему сам предлагал остаться только на текстах. Но он отвечал «Не-не-не, ты там гуди наверху, хуже не будет».

А с Мишей Горшеневым это был, конечно, невероятный кусок жизни, который вернул меня на много лет назад в каком-то эмоциональном плане. С одной стороны, я снова погрузился в эту рок-культуру, а с другой стороны, она ведь уже не совсем та. Тут всё-таки больше панк-рок, «русская народная готика», как я их стиль называл. Плюс — Миша анархист, может в чем-то другом он и не блистал образованием, но уж про анархизм знал всё. И его бешенная энергетика, которая из него пёрла, она держала зал намертво. Недаром «КиШ» — одна из немногих групп, которые всегда стабильно собирали стадионы.

Я видел, как на наши спектакли приезжали такие респектабельные сорокалетние топ-менеджеры в хороших костюмах, на дорогих машинах, переодевались в косухи и джинсы прямо в этих машинах и шли на спектакль. До выхода спектакля саундтрек к нему уже был хорошо известен поклонникам группы, и меня поразило, что уже на первых спектаклях весь зал пел вместе с Горшком. Для меня как для автора это было потрясение: ты сидишь в зале, а твои тексты вокруг поет тысяча человек, это невероятно! Мы с Андрюшей такого ещё не переживали.

E.M.:Сейчас, сразу после нашей встречи, вы едете в Центр имени Всеволода Мейерхольда, расскажите, что у вас сейчас там?

M.Б.: У меня там спектакль «Когда я была маленьким мальчиком», правда, это не совсем мой текст, он написан мной по мотивам спектаклей одного замечательного датского голландца, Рэя Нусселяйна. Эта история играется в маленьком зальчике, в Чёрной комнате, на пятьдесят зрителей, глаза в глаза, и она касается очень сложных тем, того, о чём вообще с детьми говорить трудно. О жизни и смерти, о свободе и неволе, о прихотливой памяти. И когда мы начинали делать спектакль, мне мечталось, чтобы дети на нем смеялись, а взрослые плакали. И вот в результате так и получилось, чему я ужасно рад! После этого спектакля между детьми и взрослыми должно произойти нечто, возможно, непростой разговор, но я уверен, что детей в театре надо не только веселить и развлекать, потому что детство на самом деле очень непростое время для человека, не говоря уже о подростковом возрасте. Спектакль наш уже выпущен, съездил на три серьезных фестиваля. И хотя он идёт довольно редко, я приглашаю родителей с детьми — приходите! В октябре его можно будет увидеть в ЦиМе.

А вот прямо сейчас я поеду туда, чтобы начинать работу над новым спектаклем уже для подростков. Буквально вчера я получил согласие от Центра Мейерхольда на попытку сотрудничества. Это значит, что мы делаем эскиз спектакля, нам предоставляется репетиционная площадка, и если в декабре эскиз будет принят, то доведенный до ума спектакль войдет в репертуар подросткового ЦиМа. Это «Герой нашего времени», лермонтовский текст. И мы будем пытаться искать ответ на вопрос: какого «нашего»? Это будет мучительная попытка продраться сквозь какие-то школьные штампы и сквозь самого себя, подумать над ситуацией первой любви и последней, осознать что такое эта дуэль, эта смерть, и почему в итоге остаются две несчастные женщины, которые любят, а их мужчины за счёт этого самореализуются. Как сейчас происходит работа над спектаклем? Мы совместно с девятиклассниками Класс-Центра («школа Казарновского») собираем интервью с их ровесниками, с их родителями, просто с людьми на улице, где они просят рассказать о любви, о первой, о последней или о той, что была первой, а спустя годы снова как-то вернулась. И второй момент: текст Лермонтова — это же дневник Печорина, взгляд на историю его глазами. А если представить себе дневник Грушницкого, то, может быть, и история выглядела бы совсем иначе? Поэтому в рамках нашей работы мы попытаемся написать эту историю, уже от лица Грушницкого.

В этом проекте кто-то из подростков будет сценографом, кто-то — художником по костюмам, кто-то будет отвечать за звук и свет. И весь этот материал потом мы с командой взрослых профессионалов будем обрабатывать. Но я хочу, чтобы это по максимуму были именно их мысли, сплетённые с текстом Лермонтова. Чтобы историю «Княжны Мэри» они попытались бы примерить на себя. После спектаклей я бы хотел, чтобы были обсуждения обязательно, чтобы увиденное отзывалось в зрителях, а не было формальным «пришли классом -посмотрели-ушли». Это же очень современная история, хотя ей сто восемьдесят лет. Сто восемьдесят лет! — как это понять, как осмыслить? Для подростка это же вечность — примерно, когда Гомер ездил верхом на динозавре и как акын пел свои гекзаметры!

E.М: Михаил Михайлович, в завершении разговора, я, как женщина и мать, не могу не спросить: как дети становятся архитекторами? На вас, конечно, повлиял папа, Михаил Давыдович Вольпин, который, удивительно, но тоже, будучи художником, перешел впоследствии к литературной деятельности.

М.Б.: Да, так получилось, что я по сути повторил его путь, всё верно. Он во ВХУТЕМАСе учился, рисовал просто блистательно. Я, кстати, не могу про себя сказать, что как-то очень хорошо рисую. Для архитектора мне своего уровня хватало, но не более. Вот Кубасов и Покровский они здорово рисовали, я всегда завидовал. Поскольку ВХУТЕМАС располагался там же, где впоследствии — архитектурный институт, я даже в помещениях в тех же занимался, где и мой отец. Правда, заканчивая школу, я собирался идти на сценографию, но тогда этому можно было учиться только в школе-студии МХАТа, и готовили там больше заведующих постановочной частью, а это не совсем то, чего бы мне хотелось. Отец тогда сказал мне, что профессия архитектора даст тебе всё: сможешь потом быть сценографом, художником, кем захочешь, но в руках — и в мозгах, кстати — будет ремесло. И он, конечно, оказался прав. И еще мне очень повезло, что мои преподаватели не учили меня проектировать конкретно больницы, квартиры, театры. Они, прежде всего, учили главному — композиции. А это и есть основа основ: дальше ты можешь и музыкой заниматься, и театром, и литературой. Когда ты знаешь законы композиции, когда ты пропитан ими настолько, что можешь их нарушать, намеренно ломать именно там, где тебе это нужно — это, наверное, и есть творческая свобода.