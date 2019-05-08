Велокольцо «Памятники Победы» — велосипедная экскурсия по памятным местам воинских захоронений Зеленограда — проходит в городе четвёртый год. Главный его инициатор, зеленоградец Юрий Захаров, которому уже за 80, каждый раз участвует в велопробеге и его подготовке. Он и другие участники, от мала до велика, собрались 5 мая на Школьном озере. За стартом велоэкскурсии наблюдала корреспондент Zelenograd.ru Маргарита Шевченко.
«Проводить выходной таким образом — сплошное удовольствие, — поделилась одна из участниц велопробега, — Я приехала сюда с детьми, поскольку считаю, что очень важно воспитывать в них патриотизм с малых лет. Мой дедушка воевал, детки многое о нём знают, теперь пришло время показать им, какие важные места [боевой славы] есть в нашем родном городе. Я участвую в акции впервые, но мне очень нравится эта идея».
«Если честно, я даже не знал, что у нас в городе столько интересного. В школе нам особо ничего об этом не говорили, только про некоторые памятники, про „Штыки“ , — рассказывает семиклассник Иван, — поэтому когда я увидел программу велоэкскурсии в интернете — сразу решил, что поеду! И друзей с собой пригласил. Скоро они ко мне присоединятся».
Велосипедисты проехали 15 километров с экскурсоводом Музея Зеленограда Светланой Шагуриной. Побывали у Танка Т-34 на 41-м километре Ленинградского шоссе и услышали рассказ о легендарном танкисте М.Е. Катукове — командире 1-й гвардейской танковой бригады, защищавшей подступы к Москве. У Быкова болота в 1 микрорайоне беседовали об истории деревни Матушкино, которая была на этом месте, о её оккупации и освобождении войсками 354-й стрелковой дивизии, об истории создания монумента «Защитникам Москвы», который хорошо виден от Быкова болота.
У памятника Блиндаж в 1 микрорайоне — командно-наблюдательного пункта 354-й стрелковой дивизии — прозвучал рассказ об истории формирования 354-й стрелковой дивизии, ее командире А.Ф. Алексееве, боевом крещении дивизии в боях за Москву. А в парке «Ровесник» 5 микрорайона вспоминали его историю и другие памятники, посвященные зеленоградцам, погибшим в горячих точках.
Затем велолюбители вернулись на место старта, в «Озеропарк», где прошло награждение самых юных участников мероприятия. Основное награждение по результатам фотопубликаций и постов в социальных сетях еще впереди — оно состоится в Музее Зеленограда.
Организатором Велокольца «Памятники Победы» стал Культурный центр «Доброволец» при участии зеленоградских партнёров и спонсоров мероприятия.
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