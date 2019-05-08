У памятника Блиндаж в 1 микрорайоне — командно-наблюдательного пункта 354-й стрелковой дивизии — прозвучал рассказ об истории формирования 354-й стрелковой дивизии, ее командире А.Ф. Алексееве, боевом крещении дивизии в боях за Москву. А в парке «Ровесник» 5 микрорайона вспоминали его историю и другие памятники, посвященные зеленоградцам, погибшим в горячих точках.

Затем велолюбители вернулись на место старта, в «Озеропарк», где прошло награждение самых юных участников мероприятия. Основное награждение по результатам фотопубликаций и постов в социальных сетях еще впереди — оно состоится в Музее Зеленограда.

Организатором Велокольца «Памятники Победы» стал Культурный центр «Доброволец» при участии зеленоградских партнёров и спонсоров мероприятия.