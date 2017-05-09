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Велокольцо «Памятники Победы» Как День Победы встречали зеленоградские велосипедисты 09.05.2017 ZELENOGRAD.RU

В преддверии Дня Победы в субботу, 6 мая, в Зеленограде прошла акция для велосипедистов и роллеров — Велокольцо «Памятники Победы». Поддержать её приехали около 180 зеленоградцев: семьи с детьми и молодежь, школьники и студенты. 13-километровый круг по «старому» городу включал посещение восьми памятных мест и воинских захоронений, о которых на остановках рассказали экскурсоводы зеленоградского музея. Как это было, наблюдали корреспонденты Zelenograd.ru.

В 9:30 велосипедисты собрались около Школьного озера — у «ОзероПарка» в 10 микрорайоне (Автогородок, корпус 1002). Участников оказалось довольно много, за полчаса от общего сбора до старта толпа с велосипедами и самокатами выросла до внушительных размеров.

На старте организаторы — Культурный центр «Доброволец» — объявили всем маршрут, его цель и правила. Одно из основных: велопробег — это не соревнования, а экскурсия, главное не обогнать, а цивилизованно проехать по улицам города. Дети вручили ветеранам гвоздички, и велосипедисты отправились в путь.

Компания собралась хоть и большая, но однородная и очень оптимистичная. Настроение задавало солнечное утро первого выходного дня. Хотя изначально было заявлено, что передвигаться можно на любом виде транспорта, предпочтение все же отдали велосипедам, и лишь несколько человек выбрали самокаты. Многие не поленились украсить свои велосипеды георгиевскими ленточками и воздушными шарами.

Велосипедисты выстроились в колонну по двое и передвигались в основном по тротуарам и пешеходным дорожкам. Дети, которых было около 30, ехали на своих маленьких велосипедах и самокатах, а также на велосипедах родителей, оснащенных специальными креслами.

На пересечении автодорог регулировать дорожное движение помогали сопровождающие — полицейские и сотрудники сети магазинов «4sport», которые направляли участников по маршруту и предупреждали о правилах проезда по пешеходным переходам. Автомобили сигналили, прохожие махали, на удивление дружелюбно встречая колонну.

Веломаршрут протяженностью 13 километров прошёл через восемь памятных мест воинских захоронений:

  • Памятник на могиле неизвестного красноармейца на территории 11 микрорайона,
  • Памятный знак «Рубеж обороны 1203 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии» у остановки «Березка»,
  • Памятный знак «Рубеж обороны 1201 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии» в 1 микрорайоне,
  • Камень (Валун) «Последний рубеж обороны 1199 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии в 1 микрорайоне,
  • Памятный мемориал «Блиндаж» в лесопарке 1 микрорайона,
  • Камень (Валун) с памятной табличкой у Дворца культуры «Зеленоград»,
  • Памятник — бюст маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в парке Победы,
  • Надгробная плита с пятиконечной звездой на братской могиле в 10 микрорайоне.

Около каждого памятника велоколонна делала пятиминутные остановки. Организаторы предусмотрели звукоаппаратуру, и слова экскурсовода были слышны всем: Светлана Шагорина, сотрудница Музея Зеленограда, дожидалась, пока соберутся все велосипедисты, и рассказывала о памятном месте и его историческом значении. А потом возле каждого памятника возлагали цветы.

«Особенно приятно, что это была не просто велосипедная прогулка, а целая историко-патриотическая акция с мини-экскурсиями по памятным местам, — поделился с Zelenograd.ru Николай Хоменко, давно мечтавший поучаствовать в массовом велозабеге. — Думаю, что такой формат гораздо интереснее для молодого поколения, чем акция с георгиевской лентой. Тут дань традициям и историческая память органически сочетаются с активным образом жизни и движением вперед. Большое спасибо организаторам».

А 20-летней Надежде Макаровой экскурсия понравилась своей неформальной, приятной обстановкой. «Я очень люблю кататься на велосипеде, и проехать по большому организованному маршруту было большим удовольствием, — рассказала девушка. — Радовала и погода, и присутствие волонтёров, которые раздавали водичку и помогали уставшим». Из минусов она отметила только то, что колонна ехала с разной скоростью, и не было возможности всегда спокойно проезжать сложные участки.

Среди участников были и многодетные семьи, они тоже похвалили организаторов. «В этом году мы с детьми участвовали первый раз. Очень приятно было видеть столько народу. Организаторы всё продумали до мелочей: и питьевой водой снабжали во время пути, и интересные истории про памятники рассказывали, и встречи с ветеранами организовали», — прокомментировала многодетная мама Наталья Сермяжко.

В Парке Победы, возле бюста маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, ветераны устроили небольшое театрализованное представление.

Завершился двухчасовой маршрут праздничным награждением на Школьном озере.

В Зеленограде мероприятие проходит второй год подряд по инициативе 80-летнего зеленоградца Юрия Захарова, мастера спорта по спортивному ориентированию, одного из авторов и создателей зеленоградских лыжных трасс. В 2006 году он разработал маршруты велопробегов с посещением ближайших братских захоронений и мемориалов Великой Отечественной войны.

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