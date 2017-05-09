В преддверии Дня Победы в субботу, 6 мая, в Зеленограде прошла акция для велосипедистов и роллеров — Велокольцо «Памятники Победы». Поддержать её приехали около 180 зеленоградцев: семьи с детьми и молодежь, школьники и студенты. 13-километровый круг по «старому» городу включал посещение восьми памятных мест и воинских захоронений, о которых на остановках рассказали экскурсоводы зеленоградского музея. Как это было, наблюдали корреспонденты Zelenograd.ru.

В 9:30 велосипедисты собрались около Школьного озера — у «ОзероПарка» в 10 микрорайоне (Автогородок, корпус 1002). Участников оказалось довольно много, за полчаса от общего сбора до старта толпа с велосипедами и самокатами выросла до внушительных размеров.

На старте организаторы — Культурный центр «Доброволец» — объявили всем маршрут, его цель и правила. Одно из основных: велопробег — это не соревнования, а экскурсия, главное не обогнать, а цивилизованно проехать по улицам города. Дети вручили ветеранам гвоздички, и велосипедисты отправились в путь.