Веломаршрут протяженностью 13 километров пройдёт через восемь памятных мест воинских захоронений:

Памятник на могиле неизвестного красноармейца на территории 11 микрорайона,

Памятный знак «Рубеж обороны 1203 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии» у остановки «Березка»,

Памятный знак «Рубеж обороны 1201 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии» в 1 микрорайоне,

Камень (Валун) «Последний рубеж обороны 1199 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии в 1 микрорайоне,

Памятный мемориал «Блиндаж» в лесопарке 1 микрорайона,

Камень (Валун) с памятной табличкой у Дворца культуры «Зеленоград»,

Памятник — бюст маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в парке Победы,

Надгробная плита с пятиконечной звездой на братской могиле в 10 микрорайоне.

Около каждого памятника планируется пятиминутная остановка, во время которой экскурсовод Музея Зеленограда расскажет об истории этого места. Музей, Культурный центр «Доброволец» и сеть магазинов «4Sport» — организаторы велопробега. В Зеленограде мероприятие проходит второй год подряд по инициативе 80-летнего зеленоградца Юрия Захарова, мастера спорта по спортивному ориентированию, одного из авторов и создателей зеленоградских лыжных трасс. В 2006 году он разработал маршруты велопробегов с посещением ближайших братских захоронений и мемориалов Великой Отечественной войны.

В прошлом году зеленоградцы с энтузиазмом поддержали идею проведения Велокольца — в нём участвовало около 200 человек. Участники возлагали цветы на мемориалах, чтобы отдать дань памяти погибшим воинам. Жители города приветствовали велосипедистов и благодарили организаторов за патриотическую акцию, рассказала Zelenograd.ru Ирина Фёдорова, сотрудник пресс-службы КЦ «Доброволец». «Именно поэтому, — подчеркнула она, — в этом году по просьбе жителей маршрут идет по старому городу».

На нынешнюю акцию планируют собрать приблизительно столько же людей. Целевая аудитория — активные и спортивные жители Зеленограда, семьи с детьми и велосипедисты, которым интересна история города. Количество участников не ограничено, возраст — от 6 лет и старше, дети до 13 лет участвуют только в сопровождении родителей. Колонну будут сопровождать представители Велосети «4Sport», которые поддержат отстающих и окажут необходимую помощь.

Проехать Велокольцо можно на велосипеде, самокате или роликах, рекомендуется одеть шлем, взять с собой питьевую воду и заранее изучить правила движения велосипедов в колонне. Контакты организаторов акции: 8(499)729-7468, 8(916)595-2549, страница Вконтакте.