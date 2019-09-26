В вязании не обойтись без хороших инструментов. И в магазине, конечно, хороший выбор спиц и крючков — от фирм Addi, KnitPro, Prym, Pony. Но кроме этого есть и особые атмосферные мелочи, которые делают процесс вязания ещё более приятным. «Рыжая овечка» выпустила собственные проектные тетради, куда можно записывать особенности вязания той или иной вещи. А ещё здесь есть специальные сумочки и маркеры для вязания — всё ручной работы. Такие вещи почти не встречаются в обычных рукодельных магазинах, в основном их продают мастера на собственных сайтах или в соцсетях, где сложно оценить удобство и качество работы. А здесь можно всё испытать в деле.

Фурнитура и бусины для маркеров — из отдела «Бусинка к бусинке». Там такой выбор, что идеи для наборов маркеров рождаются сами собой!