«Подружки-рукодельницы» — очень уютный магазин рукоделия в Зеленограде. Он находится в ТЦ «Юность» («Детский мир», корпус 401) на втором этаже и работает каждый день с 10:00 до 20:00. Магазин появился 1 октября 2015 года как творческий союз двух маленьких магазинов — «Бусинка к бусинке» и «Рыжая овечка». Первый специализировался на товарах для изготовления украшений ручной работы, второй в основном был посвящён вязанию. А в «Подружках-рукодельницах» можно найти материалы и инструменты уже для десятка видов хобби и творчества. Посмотрим, что есть на витринах магазина, который 29-30 сентября и 1 октября в честь дня рождения дарит любимым покупателям скидку 20% на все товары.
Основное пространство отдела «Рыжая овечка» занимают стеллажи с пряжей. На них можно найти как самые популярные марки с доступными всем и средними ценами (турецкие Alize, NAKO и YarnArt, российские «Пехорка» и «Троицкая» — от 69 рублей за моток), так и более дорогие варианты — немецкая пряжа Schoppel и американская Jojoland Yarns.
Гордость магазина — это пряжа, окрашенная вручную, которую делает хозяйка «Овечки» Елена Фортуна. Но здесь можно не только приобрести моточек-другой для вязания уникальных вещей, а еще и научиться создавать такую арт-пряжу! Обучающие наборы, мастер-классы, учебные пособия, а также красители и всё необходимое для этого процесса — всё это есть в магазине.
В вязании не обойтись без хороших инструментов. И в магазине, конечно, хороший выбор спиц и крючков — от фирм Addi, KnitPro, Prym, Pony. Но кроме этого есть и особые атмосферные мелочи, которые делают процесс вязания ещё более приятным. «Рыжая овечка» выпустила собственные проектные тетради, куда можно записывать особенности вязания той или иной вещи. А ещё здесь есть специальные сумочки и маркеры для вязания — всё ручной работы. Такие вещи почти не встречаются в обычных рукодельных магазинах, в основном их продают мастера на собственных сайтах или в соцсетях, где сложно оценить удобство и качество работы. А здесь можно всё испытать в деле.
Фурнитура и бусины для маркеров — из отдела «Бусинка к бусинке». Там такой выбор, что идеи для наборов маркеров рождаются сами собой!
Например, стеклянные бусины. Их можно приобрести по отдельности, большую часть магазина занимает остров с коробочками, полными переливающихся разноцветных бусинок, стеклянных, пластиковых, металлических и деревянных. Но можно покупать и нитками, это значительно выгоднее. Цены на ниточки стеклянных бусин начинаются от 40 рублей. А ещё есть низки натуральных камней, целая сокровищница Али-бабы. Агат, сердолик, яшма, тигровый глаз, лазурит, оникс, аметист… всего не перечислить.
Натуральные камни тоже можно набрать по одной бусинке, например, если хочется сделать бусы из разных камней или нужно всего две бусинки на серьги. Кстати, фурнитуру для будущих серёжек, браслета и бус тоже можно купить здесь. Представлен и недорогой сегмент, и высококачественная фурнитура с родиевым, серебряным или золотым покрытием. Так что можно купить крючки для сережек за 6 рублей, а можно выбрать дорогие гипоаллергенные швензы за 180.
Если вы не умеете создавать бижутерию самостоятельно, то в магазине можно подобрать уникальные авторские украшения. Хозяйка отдела «Бусинка к бусинке» Елена Павленко делает их самостоятельно, используя как натуральные камни, так и бусины из итальянского стекла собственного производства. Такое украшение точно будет неповторимым. А если у вас завалялись любимые бусы, вышедшие из моды, Елена может помочь превратить их в современный яркий шедевр.
В магазин часто приходят мамы с детьми, бабушки с внуками. Здесь можно купить не только всё необходимое для школьных уроков технологии, но и наборы для творчества. Сшить или связать игрушку своими руками — это особая радость, такие игрушки и становятся самыми любимыми! В наборах есть все материалы и подробное описание процесса. А для тех, кто творит не по инструкциям — целая витрина игрушечных «запчастей»: кукольные локоны, глазки и носики для зверюшек, ткани, мех, искусственная кожа и разнообразные аксессуары.
Надолго останавливаются посетители с детьми и у витрин с деревянными заготовками. Шкатулки, досочки, фигурные заготовки — их можно разукрасить и подвесить на новогоднюю ёлку, а можно освоить технику декупаж и делать изумительные винтажные вещи. Многие заготовки делают специально для магазина, по индивидуальному заказу. Например, есть специальные пары «декупажная карта-деревянная заготовка», чтобы не приходилось подбирать размеры. Или основы для ловцов снов, которые начали выпускать по многочисленным запросам покупателей. Так что в магазине слышат вас и меняются специально для вас!
В этом октябре магазину исполняется 4 года. День рождения будет праздноваться с 29 сентября по 1 октября. На все товары будет традиционная скидка 20%. Приходите — ТЦ «Юность» («Детский мир», корпус 401), второй этаж.
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