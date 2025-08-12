Открытое сердце, или Голь на выдумку хитра

В 1959-м Сидаренко получила от Амосова новое задание — начать разрабатывать хирургию «открытого» сердца. Абсолютно новое направление не только для отечественной, но и для мировой грудной хирургии! Первые успешные операции на сердце в условиях искусственного кровообращения были выполнены в США. А в СССР первопроходцем в этом деле в 1957 году стал знаменитый Александр Вишневский. В то время в СССР был единственный аппарат искусственного кровообращения — «АИК-57», сделанный в институте экспериментальной хирургической аппаратуры и инструментов. Без него подобные операции были невозможны.

В том же 1957-м Амосов отправился в Мексику на международный хирургический конгресс, где впервые увидел такую операцию: «Грудь вскрыли поперечным разрезом, выделили сердце, вве­ли гепарин и присоединили АИК. Пустили насос — искусствен­ное кровообращение началось. В общем, хирург — средних лет доктор, типичный мексиканец — удачно закон­чил операцию. К нам он не проявил особого интереса, но ска­зал, что это уже тридцатая. Вот тебе и Мексика!»

И Амосов был впечатлен, загорелся идеей: «Вынь да положь — нужно сделать АИК и начать оперировать! Только… только ничего у нас нет. Я слышал, что в Москве, в Институте инструментария, зани­маются АИКами, но для Киева это пока недоступно. Значит, нужно сделать аппарат самим! Конструкция не столь сложна. Только вот трубок таких нет, и, самое главное, нет у нас ле­карств». У Амосова было 15 «командировочных» долларов, и весь этот капитал он потратил в магазине медицин­ских средств: купил трубки и не­много нужных лекарств. Коллеги смотрели на него с удивлением: чтобы личные деньги так потратить!

Приехав из Мексики, он сразу засел за эскизы АИКа. У Амосова был, между прочим, и диплом инженера с отличием, и опыт конструирования… самолетов! За неделю он сделал чертеж — машина получилась не то чтоб очень сложная, но требующая точного изготовле­ния. Нашлись и помощники-энтузиасты, друзья-технари, нашлись и «живые» деньги — тысяча рублей. Аппарат был готов за два месяца. И на этом самодельном аппарате, утверждает Амосов: «в первый же год мы обогнали всех — сделали пятьде­сят операций и потеряли только пять больных. С тех пор и дер­жали первенство по количеству операций». После первого аппарата, были еще две само­делки. «Не скажу, что машины были лучше им­портных, — признает Амосов. — Много хуже. Но, к стыду нашему, отечественных приличных машин мы так и не дождались. Хорошо, по крайней мере, что стали покупать за гра­ницей».