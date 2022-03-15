С 1 апреля ответственным за это направление вместо компании ДОСС станет Московско-Тверская ППК. Стандартный билет по маршруту Москва—Бологое будет стоить 1284 рублей, а билет с указанием определённого места — 1509 рублей. Между тем, до 31 марта билеты на этот поезд с указанием мест отправлением продаются по 830 рублей, то есть почти в два раза дешевле.

Дело в том, что новый перевозчик МТППК не использует «динамические» тарифы, которые использует нынешний перевозчик ДОСС. То есть при низком потоке пассажиров, она может понижать тарифы, а при высоком — повышать.

«Наш тариф зависит от региональных тарифов на перевозку, и мы его изменять не можем. Поэтому мы установили единый тариф, который не будет зависеть от количества пассажиров, времени и дня недели. Да, может показаться, что наш тариф сейчас выше, но во время пиковой нагрузки, он станет ниже, чем у текущего оператора» , — пояснили «Зеленоград.ру» в МТППК.

Весь маршрут занимает более четырех часов. Отправление из Москвы в 18:52, прибытие в Бологое в 23:10. Промежуточные остановки: Крюково, Клин, Тверь, Лихославль, Спирово, Калашниково и Вышний Волочёк. Отправление из Бологого в 06:06, прибытие в Москву в 09:47. Остановки те же, кроме ст. Калашниково. В составе «Ласточки» будет пять вагонов, один из которых — с указанием мест.