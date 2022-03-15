«Ласточка» из Москвы в Бологое с остановкой в Крюково может резко подорожать. Новый перевозчик объяснил причину 15.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Проезд на скоростных поездах «Ласточка» на маршруте Москва—Бологое могут резко подорожать с 1 апреля. Эти поезда начали курсировать в декабре, но в апреле их будет обслуживать другой перевозчик. Он объяснил возможное подорожание другим принципом формирования стоимости проезда.

С 1 апреля ответственным за это направление вместо компании ДОСС станет Московско-Тверская ППК. Стандартный билет по маршруту Москва—Бологое будет стоить 1284 рублей, а билет с указанием определённого места — 1509 рублей. Между тем, до 31 марта билеты на этот поезд с указанием мест отправлением продаются по 830 рублей, то есть почти в два раза дешевле.

Дело в том, что новый перевозчик МТППК не использует «динамические» тарифы, которые использует нынешний перевозчик ДОСС. То есть при низком потоке пассажиров, она может понижать тарифы, а при высоком — повышать.

«Наш тариф зависит от региональных тарифов на перевозку, и мы его изменять не можем. Поэтому мы установили единый тариф, который не будет зависеть от количества пассажиров, времени и дня недели. Да, может показаться, что наш тариф сейчас выше, но во время пиковой нагрузки, он станет ниже, чем у текущего оператора» , — пояснили «Зеленоград.ру» в МТППК.

Весь маршрут занимает более четырех часов. Отправление из Москвы в 18:52, прибытие в Бологое в 23:10. Промежуточные остановки: Крюково, Клин, Тверь, Лихославль, Спирово, Калашниково и Вышний Волочёк. Отправление из Бологого в 06:06, прибытие в Москву в 09:47. Остановки те же, кроме ст. Калашниково. В составе «Ласточки» будет пять вагонов, один из которых — с указанием мест.

Читайте также
Новая «Ласточка» Москва—Бологое будет останавливаться в Крюково
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, общественный транспорт, оплата проезда, контролеры, поезд "ласточка"
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мужчина под наркотиками пытался прорваться в школу. Охранник нажал тревожную кнопку и побежал за нарушителем (видео) Новости
Пьяный пассажир напал на водителя автобуса. Он не желал платить за проезд Новости
Продуктовые ярмарки загибаются. Может, переделать их во что-то полезное? У нас есть идея Истории
Книжная ярмарка и семейные развлечения на «Библиомаркете» — 19 марта, библиотека в корпусе 607А Афиша
«Ласточка» из Москвы в Бологое с остановкой в Крюково может резко подорожать. Новый перевозчик объяснил причину Истории
«Продав товар, нужно иметь возможность купить такой же взамен проданного». Почему магазины повысили цены до распродажи остатков Истории
Старт продаж квартир в новостройке 901Б отодвигается Новости
Началось выдвижение участников в народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории
Вокзал в Твери решили не сносить. Петицию против сноса подписали 15 тысяч человек Новости
Появились новые квитанции для оплаты коммуналки за февраль. Ранее их отозвали, чтобы скорректировать большую сумму за отопление Новости
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — 25 марта в ДК Афиша
Обязательное ношение масок в Москве отменили Новости
Парковку от Озерной аллеи к пляжу городского пруда запретят к началу купального сезона Новости
«Проблем со светом и водой нет, батареи тёплые». Зеленоградец Денис Альшанов — о жизни в Киеве после 24 февраля Истории
В последние дни работы «Макдоналдса» очередь выходила на улицу Истории
Гастрономический центр «Станция» на Крюковской площади — какие рестораны и кафе откроются там 19 марта. Подробный обзор Истории
Многофункциональная клиника «ИнтерМедикум» в 16-м микрорайоне: особый подход к пациентам, редкие специалисты, любые исследования Партнерский материал
Магазин «5 Сезон» открылся в 9-м микрорайоне — одежда, обувь, аксессуары и хозяйственные товары Новости
История 400-го автобуса: модели и маршруты, билетики и турникеты, воспоминания, песни и анекдоты Истории
Ресторан «Теремок» в «Зеленопарке» переехал из фуд-корта в отдельное помещение со своими посадочными местами Новости
Супермаркет сети «Верный» откроется в корпусе 445. Есть вакансии Новости
«Выхожу без сожаления, встретимся вконтакте и одноклассниках». Чиновники и бюджетники массово удаляют свои страницы в инстаграме и фейсбуке. Вот их прощальные посты Истории
Поликлиники восстановили плановую медпомощь. Также заработали дневные стационары Новости
Новая пекарня открылась в 18 микрорайоне — выпечка, хлеб, шаурма, кофе Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру