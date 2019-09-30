Работавший с 1997 года под «новым» мостом торговый центр закрылся в июле. В администрации ТЦ считают, что это закрытие не обошлось без участия ближайшего конкурента — крюковского рынка. Но администрация рынка отвергла эти обвинения и объяснила, почему.

Формально ТЦ закрылся потому, что с ним расторгло договор аренды государственное учреждение «Гормост», в управлении которого находятся площади под Крюковской эстакадой. Выселение понадобилось для будущего капитального ремонта этих площадей. Это официальная причина, которую «Гормост» озвучил арендатору, субарендаторам и префектуре. В администрации ТЦ накануне закрытия сказали, что необходимость каких-то наружных работ, действительно, обсуждалась, но о выселении речь не шла, это стало полной неожиданностью. «Гормост», в свою очередь, проигнорировал вопросы «Зеленоград.ру» о причинах расторжение договора и дальнейших планах на эти помещения.

В ТЦ работало более пятидесяти субарендаторов — торговля и услуги. После закрытия они подыскали помещения в других торговых центрах — в Зеленограде это «Арбатский», «Зеленоградский», на Новокрюковской, 7, в корпусе 403А. Веломагазин теперь работает в ТЦ «Центурион» на улице Панфилова. Магазин «Интим» перебрался на улицу Гоголя, 2. Мастерская с металлоремонтом и ремонтом обуви переехала в торговый дом «Крюково» на Привокзальной площади. Музыкальный магазин «Сирена Music» переехал в корпус 1824 (подвал слева от «Дикси»).

В беседе с «Зеленоград.ру» представители администрации бывшей «Крюковской эстакады» высказали мнение, что закрытию торгового центра способствовал Крюковский рынок с использованием административного ресурса. Чтобы предприниматели ушли из ТЦ под мостом на рынок. Или чтобы просто выдавить ближайшего конкурента с проходного места. При этом в администрации «Крюковской эстакады», в частности, сказали, что семь предпринимателей пришли работать к ним с Крюковского рынка, когда открылся ТЦ «Авангард».

В свою очередь, в администрации Крюковского рынка так прокомментировали обвинения торгового центра. «У нас нет проблем с арендаторами. Закрытие этого объекта никак не сказалось на нашей деятельности. Кроме зоомагазина, ни одного нового арендатора [из бывшей «Крюковской эстакады"] у нас не появилось. Они ушли в торговый центр «Арбатский» и мелкие рынки Солнечногорска и Ховрино».

В качестве подтверждения сговора рынка с властью в лице руководства «Гормоста» с целью выдавливания конкурента привели такие факты. 19 апреля сотрудники государственного предприятия провели в ТЦ проверку и обнаружили «многочисленные нарушения пожарной безопасности, электробезопасности, перепланировки подмостового пространства, затрудненный и небезопасный доступ к балкам пролетного строения». При этом в 2017 году МЧС провело комплексную проверку торгового центра и никаких нарушений не выявило. Акт тогда подписали и представители «Гормоста». За два года никаких перепланировок и изменений не было. Решение выселить арендаторов стало неожиданностью даже для сотрудников «Гормоста», с которыми общался торговый центр, утверждают в администрации ТЦ. Там уверены, что это решение принималось «наверху».

Судиться с властями администрация бывшего ТЦ, тем не менее, не хочет, поскольку «не видит перспектив». Сейчас, наоборот, «Гормост» подал два иска к торговому центру на 2,3 и 1,6 миллиона рублей в связи с неуплатой аренды.

Сейчас помещение под Крюковской эстакадой закрыто, какие-то ремонтные работы ведутся наверху, непосредственно на мосту.