Работавший с 1997 торговый центр под «новым» мостом закрылся, торговля прекращена.

Крытое пространство под эстакадой принадлежит городу и находится на балансе государтсвенного бюджетного учреждения «Гормост», который обслуживает, в числе прочих, все надземные и подземные мосты в Москве. Договор аренды с торговым центром «Гормост» неожиданно расторг в апреле. Выселить ТЦ формально потребовалось для реконструкции помещений. Фактически же эти ремонтные планы на этапе создания проекта. «Гормост» пока не ответил на вопрос Zelenograd.ru о причинах поспешного выселения арендатора. Что он собирается с ними делать, пока неизвестно.