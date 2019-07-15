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Закрылся торговый центр «Крюковская эстакада» 15.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Работавший с 1997 торговый центр под «новым» мостом закрылся, торговля прекращена.

Крытое пространство под эстакадой принадлежит городу и находится на балансе государтсвенного бюджетного учреждения «Гормост», который обслуживает, в числе прочих, все надземные и подземные мосты в Москве. Договор аренды с торговым центром «Гормост» неожиданно расторг в апреле. Выселить ТЦ формально потребовалось для реконструкции помещений. Фактически же эти ремонтные планы на этапе создания проекта. «Гормост» пока не ответил на вопрос Zelenograd.ru о причинах поспешного выселения арендатора. Что он собирается с ними делать, пока неизвестно.

В администрации ТЦ «Крюковская эстакада» говорят, что переустройство инженерных коммуникаций, действительно обсуждавшееся с «Гормостом», касалось работ снаружи, а не внутри учреждения. И речь о выселении раньше не шла. Владельцы торгового центра также высказали мнение, что выселение более 50 торговых точек из ТЦ нужно не «Гормосту», а конкурентам по торговле — возможно, они задействовали административный ресурс, чтобы «убрать» торговый центр.

Верите ли вы, что это конкуренты поспособствовали закрытию ТЦ «Крюковская эстакада»?
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