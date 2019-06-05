Торговый центр давно работал на этом месте. Сейчас в ТЦ около 50-ти арендаторов — это магазины и бытовые услуги. Крюковская эстакада со всеми её помещениями принадлежит городу и находится в оперативном управлении бюджетного учреждения «Гормост». Бессрочный договор аренды был заключен с департаментом имущества. Однако в конце апреля пришло распоряжение о расторжении договора в одностороннем порядке. Причем договор расторг не департамент, а «Гормост», рассказали Zelenograd.ru в администрации ООО «Торговый центр Крюковская эстакада»

Это решения вызывает много вопросов, отметили в администрации ТЦ. По их словам, действительно, планировалось переустройство инженерных коммуникаций, но снаружи, а не внутри сооружения. То есть, речь о выселении до последнего момента не шла. Долгов по аренде у торгового центра нет.

Почему выселение потребовалось так поспешно и неожиданно, пока неизвестно. В начале года «Гормост» действительно заключил контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству инженерных сетей в подмостовом пространстве Крюковской эстакады. И хотя, по контракту, проект должен быть готов к 4 июля, но выполнять сами работы планируется в следующем году.

Какого-либо запрета на размещение торговых объектов нет. «Гормост» сдает свои помещения, в том числе пространства под эстакадами и путепроводами, в аренду под торговлю, парковки, сервисные услуги. Будет ли здесь после реконструкции коммуникаций помещений снова торговый центр, неизвестно.

Сейчас арендаторы ТЦ ищут новые помещения. В частности, популярная мастерская с металлоремонтом, изготовлением ключей, замков и ремонтом обуви переедет в торговый дом «Крюково» на Привокзальной площади (старый Крюковский универмаг).