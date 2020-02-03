Можно купить готовый торт, а можно заказать любой торт как из ассортимента цеха, так и по желанию клиента. Его доставят вечером, если заказ был утром, или на следующий день.

Особая гордость «Александры» — «живые» торты или raw-dessert. В них нет сахара, яиц, лактозы, маргарина и глютена. Их не выпекают, потому подойдут даже сыроедам. Внутри торта только ягоды, фрукты, орехи, сироп топинамбура, пророщенная гречка, авокадо, кокосовые стружка и масло и другие привычные и не очень ингредиенты. Подобные десерты могут стать отдушиной для людей с некоторыми видами аллергий или жёстко придерживающихся определенных диет. Ну или просто для любителей лёгких десертов. Купить готовый «живой» торт невозможно, их делают только по предварительному заказу.