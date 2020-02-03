Кондитерская «Александра» в МЖК — «живые» сладости и восточные мотивы 03.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Кондитерская «Александра» в корпусе 533 в МЖК открылась уже давно, но пару месяцев назад она разрослась — помещение увеличилось более чем в два раза. Эта кондитерская — часть небольшой сети. Есть ещё одна «Александра» в корпусе 1628, полтора десятка магазинчиков в Зеленограде, Солнечногорске и Клину, где продают торты и одноименный кондитерский цех уже почти 20 лет принадлежащей большой зеленоградской семье — у цеха пять директоров, и все родственники.

«Александра» — почти домашнее кафе. Продавец Максим рассказал, что посетители тут, чаще всего, одни и те же, жители ближайших домов, потому он заранее может определить, кто из них что будет покупать.

В витринах есть как классический привычный набор кафетериев: пирожные картошка, мокко, эклеры (20-60 рублей), так и чуть менее распространённые десерты — панакоты, лимонтин, заводной апельсин (65-135 рублей). Есть и не сладкая выпечка, которая готовится на месте — круассаны, слойки или более солидная еда — салат цезарь, пицца или лазанья.

Можно купить готовый торт, а можно заказать любой торт как из ассортимента цеха, так и по желанию клиента. Его доставят вечером, если заказ был утром, или на следующий день.

Особая гордость «Александры» — «живые» торты или raw-dessert. В них нет сахара, яиц, лактозы, маргарина и глютена. Их не выпекают, потому подойдут даже сыроедам. Внутри торта только ягоды, фрукты, орехи, сироп топинамбура, пророщенная гречка, авокадо, кокосовые стружка и масло и другие привычные и не очень ингредиенты. Подобные десерты могут стать отдушиной для людей с некоторыми видами аллергий или жёстко придерживающихся определенных диет. Ну или просто для любителей лёгких десертов. Купить готовый «живой» торт невозможно, их делают только по предварительному заказу.

Кроме продавца Максима и его сменщика Давида в кафе практически каждый день бывает Сердар — муж одной из владелиц «Александры». Сердар родом из Турции и привносит в заведение восточные нотки. С его руки в меню появляются такие сладости, как пахлава или кемаль-паша, свежевыжатые соки из турецких фруктов (апельсины, гранаты), турецкие сыры и маслины. А на стенах кулинарии висят картины, привезённые из Турции. Их автор — Ясим Аидын, сестра Сердара.

Помещение кафе довольно просторное, в нём всего несколько столиков. Возле них есть розетки. По углам работают телевизоры — с детскими мультфильмами и рекламой сети (реклама на отдельном от мультиков мониторе). Возможна организация банкетов с приглашением аниматоров, проведением кулинарных мастер-классов. Ко входу заведения ведёт широкий пологий пандус.

Кондитерская в корпусе 533 работает с 9:00 до 21:00.
О тортах подробнее на сайте aleksandratort.ru или в инстаграме.

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Метки:
рестораны и кафе, мжк (микрорайон 5а), новое место, вкусовщина, Александра, Корпус 533
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