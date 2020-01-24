Новое заведение с американским меню, The Ox, открылось прямо перед началом нового года. Место не самое проходное — в бизнес-инкубаторе. С одной стороны общежитие МИЭТ, с другой — лес. Но — отличная новость для гуляющих в лесу — это заведение едва ли не единственное в Зеленограде, в котором рады видеть не только двуногих, но и четвероногих посетителей. Возможно, потому, что совладелец ресторана, Михаил Пашухин, по совместительству — владелец трёх собак. Он рассказал, что в Зеленоград приехал два с половиной года назад и ему здесь нравится, а наш корреспондент пообедал.
«Это первый проект, в открытии которого я принимал личное участие, — говорит Пашухин. — Хочется оставаться в рамках американской кухни — кебабов и суши у нас не будет, и стандартный для многих заведений салат „Цезарь“ в меню вводить не стали. Готовить хочется вкусно — у нас только мраморная аргентинская говядина. Мы сами печём булочки, делаем соусы».
За еду в бургерной отвечает Денис Слёзкин, работавший ранее в таких известных любителям стейков заведениях, как «Эль Гаучо» и «Хищник». Не мудрено, что основная часть меню — стейки (690—1490 рублей), бургеры (250—390 рублей) и блюда на гриле (360—890 рублей).
Также с 9:00 до 11:30 есть завтраки (100—190 рублей без напитков), а с 13:00 до 15:00 комбо-ланчи (300 рублей без напитков, с напитком выходит 400—450). Есть закуски, десерты. Всё, кроме мороженого, готовится в ресторане, но к лету планируют начать готовить и своё мороженое.
В меню можно найти не только блюда из мраморной говядины, но и бургеры или сэндвичи из баранины, креветок, индейки, курицы, рыбы или вегетарианский бургер «Гретта Т.». Запивать это можно чаем/кофе (100—290 рублей), различными безалкогольными напитками (100—250 рублей) или пивом/сидром, выбрав его из внушительного списка в меню (150—999 рублей за порцию).
Заказы принимает очень приятная официантка и приносят бизнес-ланч, буквально, в течение нескольких минут. Возле столиков есть розетки для гаджетов. Есть отдельный кабинет на 10 человек, а в большом помещении можно проводить банкеты до 60 человек.
Рады видеть тут детей, скоро будет уголок с играми, раскрасками, введут детское меню. Будут проводиться кулинарные мастер-классы (и для детей, и для взрослых), концерты живой музыки. В течение месяца заработает служба доставки. Возле здания есть парковка, но днём она перегружена. В ресторан ведёт пандус, легко подняться с детской или инвалидной коляской, а также на роликах.
Часы работы: понедельник-четверг 9:00—23:00, пятница 9:00—00:00, суббота-воскресенье 10:00—00:00
Адрес: Зеленоград, улица Юности, дом 8
Бронировать столики по телефону 8-495-999-19-18
Больше информации на сайте и в соцсетях: инстаграме, вконтакте или фейсбуке.
Помогите нам делать больше обзоров интересных мест в Зеленограде — оформите подписку!