Заказы принимает очень приятная официантка и приносят бизнес-ланч, буквально, в течение нескольких минут. Возле столиков есть розетки для гаджетов. Есть отдельный кабинет на 10 человек, а в большом помещении можно проводить банкеты до 60 человек.

Рады видеть тут детей, скоро будет уголок с играми, раскрасками, введут детское меню. Будут проводиться кулинарные мастер-классы (и для детей, и для взрослых), концерты живой музыки. В течение месяца заработает служба доставки. Возле здания есть парковка, но днём она перегружена. В ресторан ведёт пандус, легко подняться с детской или инвалидной коляской, а также на роликах.