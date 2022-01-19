— Работает это просто: кандидат на должность заходит к нам на сайт, регистрируется и выбирает удобную дату для двух собеседований, которые проводит наш сервис. На первом интервью, мы знакомимся с будущим сотрудником, вычисляем его психологический тип и подтверждаем личность. На второй встрече мы уже проверяем технические навыки кандидата на соответствие заявленным. И именно в этом мы хотим стать первыми — первыми, кто закрывает две ступени процесса найма сотрудника (здесь описание проекта подробней).

Идея проекта появилась в августе 2021 года. Первоначальная задумка была — создать сервис для начинающих разработчиков, с целью помочь быстрее найти работу, пройти собеседование с рекрутером и создать собственное онлайн-резюме. Подробно изучив рынок, решили изменить концепт в сторону всех уровней разработчиков, а также добавить возможность пройти техническое собеседование без участия компании-заказчика. Во конце 2021 года проект вступил в бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики. Пользоваться платформой можно будет через специально созданный сайт. Сейчас приложение находится в стадии активной разработке, а его запуск запланирован уже на май этого года.

В команде восемь человек, из них четверо — из Зеленограда: Викентий Копытков, Ирина Андрющенко, Анастасия Борисова и Алина Таирова. Все мы учимся в школе 1528, в корпусе 817. С остальными мы познакомились на олимпиадах, конкурсах и хакатонах. Восемь человек — это не наш предел и мы готовы расширяться.