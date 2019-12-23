В начале декабря начались ложные сообщения о «минировании» школ и детсадов — и эвакуации детей. В некоторых школах дети подвергались стрессовой эвакуации уже несколько раз. Департамент образования призывает сохранять спокойствие и не паниковать. Закончатся ли «минирования» на предновогодней неделе, неизвестно. Но есть идея начать каникулы на неделю раньше срока, чтобы не мучить детей и родителей. Как вы относитесь к этой идее?