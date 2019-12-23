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Как вам идея: распустить школы на каникулы раньше времени из-за постоянных эвакуаций? 23.12.2019 ZELENOGRAD.RU

В начале декабря начались ложные сообщения о «минировании» школ и детсадов — и эвакуации детей. В некоторых школах дети подвергались стрессовой эвакуации уже несколько раз. Департамент образования призывает сохранять спокойствие и не паниковать. Закончатся ли «минирования» на предновогодней неделе, неизвестно. Но есть идея начать каникулы на неделю раньше срока, чтобы не мучить детей и родителей. Как вы относитесь к этой идее?

Нужно ли начать каникулы раньше срока из-за постоянных эвакуаций?
Да
Нет
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Обсуждение
DOOM DOOM
9 часов назад
Сейчас большая часть школьников будут "Да" нажимать )))))))
Андрей Глазков
8 часов назад
Сделаете так - в следующем году ждите ещё бОльшего наплыва телефонных минирований, уже от самих школьников.
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