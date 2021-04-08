Как шел ремонт

До ремонта это было типичное офисное помещение. Участники клуба неоднократно обсуждали преображение комнаты, им хотелось добавить антуража и элементов истории. Во время карантина свободного времени у них стало гораздо больше (зал для тренировок был недоступен), и это время реконструкторы решили посвятить ремонту. Работы начались после Нового года, ремонт они делали полностью своими руками, без привлечения сторонних организаций.

«До этого мы сами, конечно, создавали деревянные изделия: лавки, столы, табуретки и даже кровати… Но на этот раз совершили нечто грандиозное — отремонтировали наше клубное помещение в максимально аутентичном стиле! Такой объем работ по дереву нами проделан впервые, и мы очень довольны результатом!» — указано на странице клуба «Рататоск».