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Как реконструкторы стилизовали свой клуб в 14 микрорайоне под дом викинга 08.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Участники клуба исторической реконструкции «Рататоск» за пару месяцев своими руками отремонтировали помещение в клубе «Фаворит» в корпусе 1416. Смотрите, как из офисного оно превратилось в стилизованное под средневековый скандинавский деревянный дом. В будущем реконструкторы хотели бы открыть музей живой истории, чтобы гости могли примерить костюмы, доспехи и подержать в руках настоящий меч.

О клубе

«Рататоск» — военно-исторический клуб, участники которого воссоздают предметы быта и вооружения народов, проживающих на территории Древней Руси и Скандинавии в 9-11 веках.

Многие участники клуба занимаются реконструкцией с 2005 года. Все они представители разных профессий, которых объединяет любовь к истории и интерес к эпохе викингов. Непосредственно эпохой раннего Средневековья, Скандинавией в клубе заинтересовались пять лет назад — этим летом они будут отмечать свой первый маленький юбилей. Тогда же, пять лет назад, в клубе «Фаворит» им выделили отдельное помещение. «Поскольку эта организация включает в себя другие организации, которые занимаются досугом, спортом и рукоделием, мы прекрасно вписались в этот коллектив, потому что совмещаем в себе все эти направления», — рассказали «Зеленоград.ру» в клубе.

Как шел ремонт

До ремонта это было типичное офисное помещение. Участники клуба неоднократно обсуждали преображение комнаты, им хотелось добавить антуража и элементов истории. Во время карантина свободного времени у них стало гораздо больше (зал для тренировок был недоступен), и это время реконструкторы решили посвятить ремонту. Работы начались после Нового года, ремонт они делали полностью своими руками, без привлечения сторонних организаций.

«До этого мы сами, конечно, создавали деревянные изделия: лавки, столы, табуретки и даже кровати… Но на этот раз совершили нечто грандиозное — отремонтировали наше клубное помещение в максимально аутентичном стиле! Такой объем работ по дереву нами проделан впервые, и мы очень довольны результатом!» — указано на странице клуба «Рататоск».

Почти все члены клуба принимали участие в ремонте, когда у них появлялось свободное время. «Очень приятно, что мы такая сплоченная команда, которая, помимо поездок на фестивали или каких-то клубных вопросов, связанных непосредственно с историей Скандинавии, принимает участие и в неисторической части жизни клуба», — рассказали в организации.

При ремонте они опирались на интерьер средневековых скандинавских домов, которые были построены преимущественно из дерева. Основная задача была сделать это помещение «максимально уютным, максимально историчным, максимально отсылающим нас к эпохе, реконструируемой нами».

Какая сумма была потрачена на эти работы и каков источник финансирования, в клубе не стали уточнять.

1 апреля в клубе прошел день открытых дверей: гостям рассказали о быте и костюме скандинавов, об оружии и доспехах, поделились тонкостями ведения боя и развеяли заблуждения и стереотипы о викингах.

Что будет дальше

Из-за карантина в деятельности клуба наступил перерыв. Сейчас ограничительные меры снимаются, и реконструкторы возобновляют работу: готовятся к мероприятиям, шьют себе костюмы, делают мебель и предметы быта. Набор в клуб в настоящее время открыт для всех желающих старше 14 лет — пишите в сообщения из группы вконтакте.

Сейчас отремонтированное и стилизованное помещение клуба открыто для его участников, «для всех кому интересна история, кто желает к нам присоединиться». Количество гостей на первом дне открытых дверей показал интерес жителей к теме реконструкции, поэтому мероприятие планируют повторять время от времени.

В дальнейшем участники клуба рассматривают возможность открытия музея живой истории, где гости смогут потрогать все экспонаты, примерить костюмы, доспехи, подержать в руках настоящий меч. «Нам кажется, в городе не хватает интерактивных площадок, а музей — это не только место, где экспонаты лежат под стеклом: история гораздо интереснее, чем цифры, даты и скупые описания под экспонатами», — считают в клубе.

Присоединяйтесь к группам 14-го микрорайона в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

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Метки:
микрорайон 14, историческая реконструкция
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Обсуждение
Kill Digit
3 часа назад
Круто конечно, но как оно по пожарной безопасности? Древесина обработана составами для ограничения горения? Как бы не закрылся клуб на следующий день после посещения служб по пожарной безопасности или того хуже не запылала эта красота. Например слабым местом по нагреву/перегреву могут быть светильники с пластиковым обрамлением на потолке или соединения проводов.
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