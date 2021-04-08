Участники клуба исторической реконструкции «Рататоск» за пару месяцев своими руками отремонтировали помещение в клубе «Фаворит» в корпусе 1416. Смотрите, как из офисного оно превратилось в стилизованное под средневековый скандинавский деревянный дом. В будущем реконструкторы хотели бы открыть музей живой истории, чтобы гости могли примерить костюмы, доспехи и подержать в руках настоящий меч.
«Рататоск» — военно-исторический клуб, участники которого воссоздают предметы быта и вооружения народов, проживающих на территории Древней Руси и Скандинавии в 9-11 веках.
Многие участники клуба занимаются реконструкцией с 2005 года. Все они представители разных профессий, которых объединяет любовь к истории и интерес к эпохе викингов. Непосредственно эпохой раннего Средневековья, Скандинавией в клубе заинтересовались пять лет назад — этим летом они будут отмечать свой первый маленький юбилей. Тогда же, пять лет назад, в клубе «Фаворит» им выделили отдельное помещение. «Поскольку эта организация включает в себя другие организации, которые занимаются досугом, спортом и рукоделием, мы прекрасно вписались в этот коллектив, потому что совмещаем в себе все эти направления», — рассказали «Зеленоград.ру» в клубе.
До ремонта это было типичное офисное помещение. Участники клуба неоднократно обсуждали преображение комнаты, им хотелось добавить антуража и элементов истории. Во время карантина свободного времени у них стало гораздо больше (зал для тренировок был недоступен), и это время реконструкторы решили посвятить ремонту. Работы начались после Нового года, ремонт они делали полностью своими руками, без привлечения сторонних организаций.
«До этого мы сами, конечно, создавали деревянные изделия: лавки, столы, табуретки и даже кровати… Но на этот раз совершили нечто грандиозное — отремонтировали наше клубное помещение в максимально аутентичном стиле! Такой объем работ по дереву нами проделан впервые, и мы очень довольны результатом!» — указано на странице клуба «Рататоск».
Почти все члены клуба принимали участие в ремонте, когда у них появлялось свободное время. «Очень приятно, что мы такая сплоченная команда, которая, помимо поездок на фестивали или каких-то клубных вопросов, связанных непосредственно с историей Скандинавии, принимает участие и в неисторической части жизни клуба», — рассказали в организации.
При ремонте они опирались на интерьер средневековых скандинавских домов, которые были построены преимущественно из дерева. Основная задача была сделать это помещение «максимально уютным, максимально историчным, максимально отсылающим нас к эпохе, реконструируемой нами».
Какая сумма была потрачена на эти работы и каков источник финансирования, в клубе не стали уточнять.
1 апреля в клубе прошел день открытых дверей: гостям рассказали о быте и костюме скандинавов, об оружии и доспехах, поделились тонкостями ведения боя и развеяли заблуждения и стереотипы о викингах.
Из-за карантина в деятельности клуба наступил перерыв. Сейчас ограничительные меры снимаются, и реконструкторы возобновляют работу: готовятся к мероприятиям, шьют себе костюмы, делают мебель и предметы быта. Набор в клуб в настоящее время открыт для всех желающих старше 14 лет — пишите в сообщения из группы вконтакте.
Сейчас отремонтированное и стилизованное помещение клуба открыто для его участников, «для всех кому интересна история, кто желает к нам присоединиться». Количество гостей на первом дне открытых дверей показал интерес жителей к теме реконструкции, поэтому мероприятие планируют повторять время от времени.
В дальнейшем участники клуба рассматривают возможность открытия музея живой истории, где гости смогут потрогать все экспонаты, примерить костюмы, доспехи, подержать в руках настоящий меч. «Нам кажется, в городе не хватает интерактивных площадок, а музей — это не только место, где экспонаты лежат под стеклом: история гораздо интереснее, чем цифры, даты и скупые описания под экспонатами», — считают в клубе.
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