В турнире «Дворовая шайба» победила команда ZT. Её капитан Артур Гафиятуллин — лучший игрок 21.02.2020 ZELENOGRAD.RU

На прошлой неделе прошёл турнир «Дворовая шайба — 2020». Его провели на компактной и уютной площадке в 4 микрорайоне. В этот раз решили изменить формат игры и вместо 5*5 сделали 4*4 (четыре игрока от команды в игре). Это позволило повысить скорость и качество игры и уменьшить количество борьбы — «на площадке стало легче дышать».

В турнире приняли участие четыре команды:

  • Zelenograd team (ZT) — капитан Артур Гафиятуллин. Команда-действующий чемпион турнира «Дворовая шайба».
  • «На пятаке» — капитан Константин Акулич. Команда-новичок. Очень молодая и активная команда.
  • «Ребята с нашего двора» — капитан Георгий Романов. Постоянный участник и самая неуступчивая команда турнира.
  • «Сборная турнира», собрана из игроков, которые не имели своей команды, но хотели участвовать.

В сравнении с январским турниром, организаторы более тщательно отобрали игроков, поэтому интересных и равных игр стало больше. Фаворит турниров, команда ZT только лишь на последних минутах своей третьей игры смогла вырвать победу, обеспечив себе первое место (три игры, три победы). В этой игре соперником была команда «Сборная турнира», которая до этого проиграла свои два матча. Но это не было «лёгкой прогулкой» для ZT, игрокам из «Сборной» не хватило совсем чуть-чуть для победы.

В схватке за вторую строчку сошлись «Ребята с нашего двора» и дебютант турнира «На пятаке». По ходу встречи команды обменивались взаимными атаками, и «ребята» вели в счёте. Но ближе к финальному свистку «что то пошло не так», команда-дебютант смогла переломить ход встречи и вырвать победу. Второе место по праву досталось команде «На пятаке», команде «Ребята с нашего двора» — бронзовые медали.

По итогам турнира традиционно был определён лучший игрок. Определялся по количеству заброшенных шайб во всех играх. Им стал Артур Гафиятуллин (команда ZT), он забросил 11 шайб в трёх играх. Ему вручена награда от магазина хоккейной экипировки «Наша игра».

Организаторы — «Ассоциация хоккеистов Зеленограда» и ГБУ «Заря» благодарят всех участников, настоящих любителей уличного хоккея.

А также сотрудников, обслуживающих каток, которые постарались и приготовили качественный лёд для мероприятия. Ведь в хоккее, пусть и любительском, от качества льда во многом зависит качество игры и безопасность игроков.

Метки:
спорт, хоккей, Заря (корпус 233)
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