В сравнении с январским турниром, организаторы более тщательно отобрали игроков, поэтому интересных и равных игр стало больше. Фаворит турниров, команда ZT только лишь на последних минутах своей третьей игры смогла вырвать победу, обеспечив себе первое место (три игры, три победы). В этой игре соперником была команда «Сборная турнира», которая до этого проиграла свои два матча. Но это не было «лёгкой прогулкой» для ZT, игрокам из «Сборной» не хватило совсем чуть-чуть для победы.

В схватке за вторую строчку сошлись «Ребята с нашего двора» и дебютант турнира «На пятаке». По ходу встречи команды обменивались взаимными атаками, и «ребята» вели в счёте. Но ближе к финальному свистку «что то пошло не так», команда-дебютант смогла переломить ход встречи и вырвать победу. Второе место по праву досталось команде «На пятаке», команде «Ребята с нашего двора» — бронзовые медали.

По итогам турнира традиционно был определён лучший игрок. Определялся по количеству заброшенных шайб во всех играх. Им стал Артур Гафиятуллин (команда ZT), он забросил 11 шайб в трёх играх. Ему вручена награда от магазина хоккейной экипировки «Наша игра».