По партийной и профсоюзной…

В 1918 году Михаил записался в Красную армию, а когда Гражданская война кончилась, вернулся в родную Каменку, стал рабочим на Октябрьской железной дороге. В 1924-м он вступил в партию большевиков и пошёл расти, как тогда говорили, по партийной и профсоюзной линии.

Как раз в это время передовые энергичные учителя Каменской школы организовали для поселковой молодёжи клуб и назвали его «Смелей». В клубе, который помещался то в школе, то в лавке торговца Перепёлкина, были кружки — музыкальный, переплётный, спортивный, театральный. После уроков ребята устраивали читки пьес, репетиции, ставили спектакли по пьесам Островского, Грибоедова, Пушкина. Один из организаторов клуба комсомолец Георгий Дудоров вспоминал: «На клуб подростков „Смелей“ ещё при самом его зарождении обратил внимание Михаил Петрович Тарасов, уже занимавшийся какой-то большой работой в Москве, скоро ставший затем Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. Тогда, при начале организации клуба, Тарасов, только что вернувшийся с фронта, демобилизованный из Красной армии, некоторое время активно помогал в организации и работе клуба. Очень помнятся его советы и помощь при попытке организовать клуб молодёжи в деревне Каменка, где он проживал в те годы, где долго жили его родители и его родные».

Итак, Михаил Тарасов уверенно двигался вверх по партийной и профсоюзной лестнице и к концу 1930-х годов дорос до председателя ЦК профсоюза рабочих железных дорог Центра.