Жили-были два брата

На рубеже 19 и 20 веков в Андреевке, где было тогда почти три десятка домов, жил отставной унтер-офицер Иван Кузьмин со своей женой Анной. Мужик высокий, статный, работящий, но обремененный большим семейством. К тридцати трём годам у него было уже восемь сыновей. Прокормить такую ораву одной крестьянской работой нелегко. На отхожий промысел тоже рассчитывать не приходилось — как оставишь жену с малыми ребятами. Правда, был в те дни в Андреевке промысел по заготовке берёзового угля — многие с него кормились. Берёзы росли, вырубались и подсаживались неподалеку, за Спасской церковью. Грибов-подберёзовиков там водилось видимо-невидимо. Но с годами промысел стал угасать, и нового приработка для крестьян не предвиделось.

Был у Ивана брат Владимир, семью годами старше. Жил он в Твери у своего приёмного отца — лесника. Семью имел тоже немалую — жену Федосью да шестерых детей: три сына и три дочери. Правда, сыновья его уже подросли, а две дочери жили своим домом в Москве и Подрезкове. Сам Владимир Емельянович хоть и был неказист — низкорослый и горбатенький, но предприимчивости ему было не занимать, и деньжата у него водились. В 1908 году задумал он перебраться из Твери в Москву, да ещё поддержать младшего брата, бедовавшего в подмосковной деревне. Братья хоть и жили не по соседству, но родственные отношения поддерживали, Владимир приходился крестным своим андреевским племянникам. Будучи при деньгах, задумал он основать в Андреевке семейное дело.