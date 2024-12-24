Родная душа, или Человек без фамилии

Бауыржан Момышулы (встречается также написание Баурджан Момыш-Улы) родился 24 декабря 1910 года в Казахстане в ауле Кольбастау в простой семье кочевников. Он был пятым ребенком в семье — но первым и долгожданным сыном. Родители его, уже имевшие четырех дочерей, почти отчаялись произвести на свет наследника — отцу новорожденного было уже 53 года, а казах без сына считался бездетным, сколько бы девочек он ни имел. Мальчику дали имя Бауыржан, что в переводе с казахского означает «родная душа». Отец маленького Бауке (так сокращается имя Бауыржан) Момыш Имашев был джигит-кочевник и чуть ли не единственный грамотный человек на всю округу, умеющий написать «бумагу» и даже знающий, как обозначить в документах половину (?) — знание, недоступное и сельским муллам.

Мать Бауке умерла, когда мальчику было около трех лет, воспитывала его бабушка, а учил — отец. Сам Момышулы рассказывает в своей книге «Наша семья» с чего началось это обучение.

«Отец меня учил нашей родословной.

— Чей ты сын? — спрашивал он меня.

— Я сын Момыша, — отвечал я.

— Момыш чей сын?

— Момыш — сын Имаша.



И так до седьмого колена… Приезжавшие гости всегда считали своим долгом инте­ресоваться моими познаниями и спрашивали мое имя, а затем имена всех прародителей до седьмого колена».

Спустя годы, военный корреспондент Александр Бек, автор знаменитого «Волоколамского шоссе» спросил своего главного героя о фамилии.

«По привычке корреспондента я вынул записную книжку.

— Простите, как пишется ваша фамилия?

Он ответил:

— У меня нет фамилии.

Я изумился. Он сказал, что в переводе на русский Момыш-Улы означает сын Момыша.

— Это моё отчество, — продолжал он. — Баурджан — имя. А фамилии нет».