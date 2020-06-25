Митьков под следствием

А что же Митьков — чем для него обернулось дело о богохульстве?

Фамилия обладателя списка «Гавриилиады» сразу насторожила власти: это который Митьков — родной брат «государственного преступника», подбивавшего «освободить крестьян и дворовых» и только что доставленного на читинскую каторгу?

У следствия не было фактов, говоривших, что младший брат — единомышленник старшего. Но донос о «Гавриилиаде», можно сказать, об этом свидетельствовал: сначала полковник Михаил Митьков вёл с крестьянами «разговоры», а теперь его брат Валериан тоже ведет опасные разговоры и читает богохульные стихи в присутствии крестьян, дворовых. Так-так… Следственное дел полковника Митькова вёл в 1826 году лично Бенкендорф. А теперь его ведомство занялось делом отставного штабс-капитана Митькова (сам шеф жандармов был на Балканах, вместе с царём).

Заключение следствия свелось к тому, что «все сии молодые люди слишком погружены в разврате, слишком облегчены презрением, чтобы казаться опасными в политическом отношении. Если между ними распространены возмутительные безнравственные сочинения, то сие, конечно, сделано братьями Шишковыми». Один из братьев — Александр Шишков — был приятелем Пушкина. Он уже до того побывал под арестом и находился под строгим надзором. Так что дела в отношении младшего Митькова особенно расширять не стали.

Для доносчиков — дворовых людей всё обернулось куда хуже. В деле «о богохульстве» нет ни слова о домашнем наказании, которое брат декабриста и читатель запрещённого Пушкина учинил над «своими людьми». Но есть упоминание, что Митьков послал Никифора Денисова (почему-то одного) на съезжий двор, где его выдрали розгами «от лица государства», а затем отдал доносчиков в рекруты. Никифор Денисов — бывший повар и камердинер Митькова, «забритый в солдатчину» — однако, не угомонился и продолжал сочинять жалобы, «закладывая» других злоумышленников из семьи бывшего барина.

В частности, он сообщил властям, что такую же «похабную книжку» со списком «Гавриилиады» «имеет и родной брат помещика Митькова, находящийся в Москве в батальоне кантонистов, майор Платон Фотич Митьков».

В отличие от Валериана Митькова Платон был на военной службе, и последствия для него могли быть суровее. Следствие шло, бумаги множились — их уже около тридцати. Оба брата, конечно, перепугались: к делу о кощунстве неявно примешивалось их родство с государственным преступником Михаилом Митьковым.

Новый донос оценили на самом верху государственной машины; о неграмотном поваре завели переписку Бенкендорф, Голенищев-Кутузов и, наконец, сам царь. Дворовый-рекрут опасался мести со стороны Митькова, по велению которого его должны сослать теперь в Финляндию — тянуть солдатскую лямку. В ответ «Государь император высочайше повелеть соизволил оставить их (двух дворовых) в военном ведомстве, но с тем, чтоб не были употреблены во фронтовую службу, а в нестроевую в каких-либо заведениях, к чему по усмотрению военного начальства способными окажутся».

Закончилось «дело о богохульстве» довольно благополучно: двое крепостных, получив побои, сумели-таки избежать солдатчины и пристроились на непыльных должностях (поваром, сторожем). Валериан и Платон Митьковы не отправились вслед за старшим братом гнить «во глубине сибирских руд» — им всего лишь поставлено на вид. Повинившийся Пушкин принялся за «Полтаву», а Николай I и его министры ловко, почти без шума (его и так было с избытком в последние годы) замяли дело.