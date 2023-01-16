— Мы с мамой скромно жили в деревне Чашниково по Ленинградскому шоссе. Детство было голодным, мама постоянно работала. Домик наш был одноэтажный, похожий на сарай. А вокруг — астры, гладиолусы. Мама у меня была биохимиком и занималась декоративными цветами. У меня никогда не было красивых платьев. Но я об этом не задумывалась, мне моя жизнь казалась очень даже интересной. Я представляла себя волшебницей, летающей по разным странам и превращающей мышей в людей и наоборот. Мне этот мир был необходим…

— Дома долго не было радиоприёмника, но в центре деревни работала радиоточка, такая черная тарелка со светящимся глазком. Я часами могла сидеть, слушая по радио чтение гоголевской повести «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Я с пелёнок что-то разыгрывала, представляла. В детстве любила в одиночестве предаваться своим фантазиям…

— Мы жили в барачном помещении, занимали аж две комнаты — одна с печкой, другая — две кровати и маленький столик, окошечко — вот и все. В первой коврик был, столик, готовили на печке. Ванной не было. Ничего не было…

— Какая-то женщина собрала нас — а я ребенок, еще в школе не училась. Она взяла Чехова, «Вишневый сад», и доверила мне, шестилетнему ребенку, роль Варвары, которая была влюблена в Лопахина. Всех гримировали, а меня нет, потому что у меня мама была известным в Чашниково человеком — она могла быть против…

— Был клуб, куда стремились все дети кино смотреть: «Падение Берлина», «Встреча на Эльбе». Белая простыня висела, места у нас были на сцене — без билетов. Я так не любила, когда кончалась часть и надо долго ждать, когда запустят другую, и опять смотреть — вот это был праздник!..

— Однажды показывают документальный фильм про Чашниково. Оказывается, приезжал в Чашниково Роман Кармен. И вдруг я вижу свою маму, она молодая, красивая, в соломенной шляпе цвета пшеницы… и над пшеницей какие-то опыты проводит. Стоит, бедная, с тремя колосьями и улыбается. А весь зал аж вздрогнул: «Ой, это же наша Елизавета!» Я счастлива, а все в зале: «Ой, ой!» — ну, когда еще Чашниково на экране покажут…

В Чашниково Инна Чурикова прожила до конца первого класса, а потом её семья уехала в Москву.

По материалам интервью газете АиФ и книги Аллы Гербер «Инна Чурикова. Судьба и тема»