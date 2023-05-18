А ещё ведутся работы по устройству инженерных систем отопления, вентиляции, ХВС, ГВС, пожарного водопровода. К концу этой недели в поликлинике появятся новые двери. В ближайшее время рабочие займутся благоустройством территории.

После открытия поликлиники в корпусе 805 закроют на ремонт две другие детские поликлиники — во 2-м и 15-м микрорайонах