Главный корпус детской поликлиники №105 закрыт на капитальный ремонт с апреля прошлого года. Работы идут по графику — ремонт должны полностью завершить в августе, для пациентов здание откроется в августе-сентябре. А сейчас администрация поликлиники рассказала и показала, как идёт ремонт.
Кровля — закончены работы по устройству гидроизоляционного покрытия, осталось установить ограждение, кондиционеры и защиту от молнии.
На главной входной группе смонтирован витраж.
Завершаются работы по устройству монолитного пандуса.
Электромонтажные работы — в ближайшее время рабочие будут монтировать световое оборудование. А на 4-м этаже часть светильников уже собрана.
Готова чаша бассейна. После проверки на герметичность приступят к чистовой отделке.
На полу и стенах укладывается красивая новая плитка, монтируются подвесные потолки.
А ещё ведутся работы по устройству инженерных систем отопления, вентиляции, ХВС, ГВС, пожарного водопровода. К концу этой недели в поликлинике появятся новые двери. В ближайшее время рабочие займутся благоустройством территории.
После открытия поликлиники в корпусе 805 закроют на ремонт две другие детские поликлиники — во 2-м и 15-м микрорайонах