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Как идет ремонт в детской поликлинике в 8-м микрорайоне - фоторепортаж со стройки 18.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Главный корпус детской поликлиники №105 закрыт на капитальный ремонт с апреля прошлого года. Работы идут по графику — ремонт должны полностью завершить в августе, для пациентов здание откроется в августе-сентябре. А сейчас администрация поликлиники рассказала и показала, как идёт ремонт.


Кровля — закончены работы по устройству гидроизоляционного покрытия, осталось установить ограждение, кондиционеры и защиту от молнии.

На главной входной группе смонтирован витраж.

Завершаются работы по устройству монолитного пандуса.

Электромонтажные работы — в ближайшее время рабочие будут монтировать световое оборудование. А на 4-м этаже часть светильников уже собрана.

Готова чаша бассейна. После проверки на герметичность приступят к чистовой отделке.

На полу и стенах укладывается красивая новая плитка, монтируются подвесные потолки.

А ещё ведутся работы по устройству инженерных систем отопления, вентиляции, ХВС, ГВС, пожарного водопровода. К концу этой недели в поликлинике появятся новые двери. В ближайшее время рабочие займутся благоустройством территории.

После открытия поликлиники в корпусе 805 закроют на ремонт две другие детские поликлиники — во 2-м и 15-м микрорайонах

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Метки:
поликлиника, микрорайон 8
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