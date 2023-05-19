Велосипед? Нет, велосифер!

У дилижансов были свои достоинства и недостатки. Несомненным удобством их было то, что пассажирам не нужно было беспокоиться о смене лошадей, тогда как раньше порой приходилось дожидаться на станциях их смены и по двое суток. Путешествие в прочном экипаже на рессорах выгодно отличалось от езды в собственной коляске, которая из-за плохой дороги и тряски часто ломалась. Да и сама дорога к середине 1830-х годов стала значительно лучше.

Сравнивая путешествие в дилижансе в октябре 1834 года с более ранней поездкой в старой коляске, Пушкин писал: «Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет. Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября в десять часов утра выехал из Тверской заставы. Катясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о последнем своём путешествии в Петербург, по старой дороге».

Рассказ Пушкина совпадает с опубликованным в 1833 году в «Северной пчеле» очерком Николая Греча: «Лошадей переменяли мигом, и мы, как из лука стрела, летели по прекрасному шоссе». А там, где шоссе ещё не успели проложить — «лошади вязнут в глубоком песке, и карета едва движется, как минутная стрелка на часах».

До того, как тракт превратился в шоссе, некоторые неудобства путешествия в дилижансах отмечал и Пушкин. 22 сентября 1832 года он сообщал жене: «Велосифер, по-русски поспешный дилижанс, несмотря на плеоназм, поспешал как черепаха, а иногда даже как рак».

Из недостатков езды в дилижансе путешественники упоминали духоту и мух летом, холод и сквозняки зимой, мучительную езду по грязи ранней весной и поздней осенью.

Ещё одним сомнительным «удобством» дилижансов было то, что «русские кондукторы», в отличие от «итальянских чичероне», не имели обыкновения рассказывать о встречающихся на пути достопримечательностях, предпочитая распевать бесконечные песни. Пассажиров это заунывное пение раздражало так же сильно, как сегодня многих клиентов такси — неизбывное радио «Шансон».