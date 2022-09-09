Клуб появился на рубеже 19 и 20 веков, когда в России ещё не было собственной автомобильной промышленности, а самобеглых колясок, привезённых частным порядком из-за границы, насчитывалось едва ли несколько десятков. Однако уже в 1905 году по первопрестольной разъезжало ровно 100 автомобилей, а городская управа начала выдавать владельцам номера.

К 1910 году автомобили из редких диковинных игрушек превратились в привычное бедствие, пугавшее лошадей рёвом клаксонов и сбивавшее пешеходов. «Автомобиль с каждым днём завоевывает себе место, — писала в 1910 году газета „Раннее утро“. — Армия пыхтящих чудовищ растёт. В прошлом году их было 399. За один прошлый год количество автомобилей, принадлежащих москвичам, увеличилось на 109, то есть на 37%».

Что касается Автомобильного клуба, то к началу 1915 года он насчитывал 220 членов, и в их руках по меркам того времени были машины «Формулы-1» — вершина тогдашнего автомобильного прогресса по техническому уровню и престижности.

Гонки устраивались регулярно, для чего выбирался более-менее удобный участок на каком-нибудь из загородных шоссе. Самыми распространенными были дистанции одна верста с места и с ходу, один км с места и с ходу, две версты, 100 верст и 100 километров. Одна верста и один километр — это разные дистанции, так как верста — традиционная русская мера длины немногим более километра (1 км = 0,94 версты). Поначалу от верст никак не могли отвыкнуть и перейти на европейскую метрическую систему, поэтому расстояния на соревнованиях иногда измеряли в верстах, а иногда в километрах. Например, Московские автомобилисты, в мае 1910 года, проводили одноверстные гонки по Петербургскому шоссе со стартом от Химок.

А вот профессиональных гонщиков тогда почти не было — за рулём мог сидеть владелец, если умел водить, или нанятый шофёр.