Как благоустроят пешеходную зону в 4-м микрорайоне. Детали проекта в описании и картинках 10.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Масштабное благоустройство большую территории внутри 4-го микрорайона начнется этой весной. Речь идет о пешеходной дорожке от Березовой аллеи до улицы Летчика Полагушина, дворах прилегающих к ней домов, примыкающих тропинках, территориях возле торговых центров, парковках. «Пешеходная аллея буквально пронизывает весь 4 микрорайон. Ее значение трудно переоценить для местных жителей», отмечает префектура, публикуя несколько картинок с визуализацией, и сравнивая их с «футуристическими картинками из параллельной вселенной». Что получится в нашей вселенной — сказать сложно. Подробная проектная документация не опубликована, кто будет выполнять работы, неизвестно. Рассказываем, что удалось узнать из восторженных рассказов префектуры.

На всей пешеходной дорожке заменят покрытие — плитку заменят на асфальт, сделают бордюры. Судя по опубликованным картинкам, в конце дорожки, у ТЦ «Кедр», где пересекаются пешеходы и машины, выделят тротуар и продлят его вдоль парковки. Сейчас, выходя с пешеходной дорожки, люди в основном сворачивают и идут наискосок через парковку у ТЦ, — в магазины, к пешеходному переходу, чтобы попасть в поликлинику, к площади Юности. Этого прохода в проекте нет, предлагается идти прямо вдоль парковки по тротуару, а потом уже поворачивать направо на пешеходную зону у 4-го торгового. Таким образом проектировщики разделили пешеходную и автомобильную зоны. Выделять полосу для велосипедов и самокатов на пешеходной зоне, насколько можно видеть, не планируется.

На всей пешеходной дорожке «будет создан комфортный и безопасный маршрут передвижения с устройством „карманов“ — зон отдыха на всем протяжении», отмечается в сообщении префектуры. Заасфальтируют и примыкающие к пешеходной зоне мелкие дорожки и народные тропы. Они давно нуждаются в ремонте — в основном это узкие проходы с разбитым асфальтом и ямами. Такие проходы обещают расширить.

Благоустройство затрагивает дворы корпусов 409, 410, 414, 431, 432, 441, 442, 446, 447 - это 14 детских, восемь спортивных и шесть площадок для отдыха. На детских площадках сделают мягкое покрытие — плитку из каучуковой крошки EPDM, установят современные элементы, в том числе веревочные и балансиры. Игровое оборудование — как было обещано жителям — будет рассчитано на разные возрасты. Например, у корпуса 442 поставят горку с разными спусками, карусель, качели обычные и качели-гамак. Между 441 и 442 — горку-трубу с сетками и веревочную лазалку в форме конуса. У 409-го корпуса — тоже интересная сетчатая лазалка в многограннике, высокая горка, качели.

Спортивные площадки тоже обновят. У корпуса 447 устроят спорткомплекс по крышей, поставят там уличные тренажеры, столы для настольного тенниса. Тренажеры появятся и у соседнего 446-го корпуса. У 409-го оборудуют площадку для стритбола и тоже поставят теннисные столы.

У торгового центра с магазином «Десяточка» отремонтируют подпорную стенку, облицуют ее искусственным камнем, сделают деревянные сиденья, отремонтируют также лестницы и заменят поручни. Территорию озеленят — сделают цветники из многолетних растений, посадят однолетние в вазонах. У 4-го торгового также поставят скамейки, урны, разобьют цветники. В цветочном оформлении, среди прочих, используют горную сосну, можжевельник, барбарис, примулу, чабрец, флоксы, котовник, очиток. Примечательным элементом оформления пешеходной зоны станут камни-валуны. Они появятся у «Десяточки», у корпуса 458 и вдоль пешеходной дорожки.

Все эти рендеры (картинки) условные: на них узнаваемые места, но нет некоторых существующих в реальности объектов. Например, мусорного контейнера, который стоит напротив корпуса 415 — там, по планам, пройдет тротуар. Или байпасов, которые перегораживают половину пешеходной дорожки возле ТЦ с «Десяточкой». Контейнер, очевидно, уберут, а байпасы — маловероятно.

В сообщении префектуры отмечается, что «представленная концепция носит предварительный визуальный характер. Элементы и наполнение площадок могут отличаться в зависимости от их наличия у поставщиков». Окончательного проекта благоустройства в открытом доступе нет, пока были известные только некоторые детали. Проектные решения можно было бы увидеть в конкурсе на выполнение работ, но он ещё не объявлен. Будут ли в принципе его проводить, выбирать подрядчика, или же такое масштабное благоустройство проведут силами «Жилищника», пока неизвестно. Второе вполне вероятно, учитывая, что срок проведения работ — «в весенне-летний период», то есть начать должны уже скоро.

Насколько учли предложения местных жителей, которые они собирали в чате микрорайона, тоже непонятно. И нет ли в проекте ошибок, которых можно было бы заметить, будь он опубликован. Префектура сообщает лишь, что при проектировании всесторонне изучили эту пешеходную зону.

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микрорайон 4, благоустройство, сюжет: благоуйстройство пешеходной дорожки в 4-м микрорайоне
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Как благоустроят пешеходную зону в 4-м микрорайоне. Детали проекта в описании и картинках Истории
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