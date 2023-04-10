Все эти рендеры (картинки) условные: на них узнаваемые места, но нет некоторых существующих в реальности объектов. Например, мусорного контейнера, который стоит напротив корпуса 415 — там, по планам, пройдет тротуар. Или байпасов, которые перегораживают половину пешеходной дорожки возле ТЦ с «Десяточкой». Контейнер, очевидно, уберут, а байпасы — маловероятно.

В сообщении префектуры отмечается, что «представленная концепция носит предварительный визуальный характер. Элементы и наполнение площадок могут отличаться в зависимости от их наличия у поставщиков». Окончательного проекта благоустройства в открытом доступе нет, пока были известные только некоторые детали. Проектные решения можно было бы увидеть в конкурсе на выполнение работ, но он ещё не объявлен. Будут ли в принципе его проводить, выбирать подрядчика, или же такое масштабное благоустройство проведут силами «Жилищника», пока неизвестно. Второе вполне вероятно, учитывая, что срок проведения работ — «в весенне-летний период», то есть начать должны уже скоро.

Насколько учли предложения местных жителей, которые они собирали в чате микрорайона, тоже непонятно. И нет ли в проекте ошибок, которых можно было бы заметить, будь он опубликован. Префектура сообщает лишь, что при проектировании всесторонне изучили эту пешеходную зону.